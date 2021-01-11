Опубликован текст резолюции об импичменте Трампу
18:24 11.01.2021 (обновлено: 19:05 11.01.2021)
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Телеканал CNN опубликовал текст резолюции об импичменте Дональду Трампу, которую, по его данным, вынесут на рассмотрение палаты представителей.
Документ требует объявить действующему президенту импичмент, а в будущем запретить ему занимать любые выборные должности. Текст резолюции несколько отличается от первой версии, ранее опубликованной авторами-конгрессменами Дэвидом Сисиллином, Джейми Раскином и Джеррольдом Надлером. Однако сама статья импичмента — "Подстрекательство к мятежу" — и требования остались прежними.
"Дональд Трамп заслуживает импичмента и суда, отстранения от должности и запрета занимать и пользоваться любой почетной, доверительной или прибыльной государственной должностью в Соединенных Штатах", — говорится в документе.
Глава комитета внутреннего распорядка палаты представителей конгресса США Джордж Макговерн заявил, что ожидает вынесения резолюции на обсуждение в среду или четверг.
Шестого января Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию США, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов президента. Толпа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена. На данный момент известно о пяти жертвах.
Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам. Два министра из кабинета Трампа в знак протеста ушли в отставку. Избранный президент Джо Байден заявил, что Трамп не способен исполнять свои обязанности.