https://ria.ru/20210111/impichment-1592619130.html

Опубликован текст резолюции об импичменте Трампу

Опубликован текст резолюции об импичменте Трампу

Телеканал CNN опубликовал текст резолюции об импичменте Дональду Трампу, которую, по его данным, вынесут на рассмотрение палаты представителей. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T18:24

2021-01-11T18:24

2021-01-11T19:05

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Телеканал CNN опубликовал текст резолюции об импичменте Дональду Трампу, которую, по его данным, вынесут на рассмотрение палаты представителей.Документ требует объявить действующему президенту импичмент, а в будущем запретить ему занимать любые выборные должности. Текст резолюции несколько отличается от первой версии, ранее опубликованной авторами-конгрессменами Дэвидом Сисиллином, Джейми Раскином и Джеррольдом Надлером. Однако сама статья импичмента — "Подстрекательство к мятежу" — и требования остались прежними."Дональд Трамп заслуживает импичмента и суда, отстранения от должности и запрета занимать и пользоваться любой почетной, доверительной или прибыльной государственной должностью в Соединенных Штатах", — говорится в документе.Глава комитета внутреннего распорядка палаты представителей конгресса США Джордж Макговерн заявил, что ожидает вынесения резолюции на обсуждение в среду или четверг.Шестого января Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию США, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов президента. Толпа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена. На данный момент известно о пяти жертвах.Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам. Два министра из кабинета Трампа в знак протеста ушли в отставку. Избранный президент Джо Байден заявил, что Трамп не способен исполнять свои обязанности.

https://ria.ru/20210111/ssha-1592479076.html

https://ria.ru/20210110/tramp-1592406281.html

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире