https://ria.ru/20210111/harris-1592587660.html
Новые фотографии Камалы Харрис вызвали споры в Сети
Новые фотографии Камалы Харрис вызвали споры в Сети
Фотографии избранного вице-президента США Камалы Харрис для обложки журнала Vogue оказались в центре внимания пользователей инстаграма. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T15:31
2021-01-11T15:31
2021-01-11T15:31
камала харрис
сша
в мире
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Новые фотографии Камалы Харрис сочли полным провалом
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Фотографии избранного вице-президента США Камалы Харрис для обложки журнала Vogue оказались в центре внимания пользователей инстаграма. На странице издания в соцсети опубликовали два снимка Харрис. На одном ее запечатлели в темном пиджаке, джинсах и кедах, а на втором в деловом стиле — голубом брючном костюме и белой блузке. Один из кадров пойдет на обложку февральского номера журнала. Пользователи раскритиковали изображения. Многим не понравился образ нового вице-президента. Одна из комментаторов выразила негодование тем, что из-за освещения кожа Харрис получилась на кадрах заметно светлее. "Что это за размытая обложка?" — спросила она."Я так фотографировался в девятом классе, это просто ужасно", — написал еще один пользователь."Это позор", — добавил другой."Кого-то уволят", — написали в комментариях.Многие пользователи выразили мнение, что такие неудачные кадры оскорбительны для политика, считающейся самой влиятельной женщиной в США. Некоторые отказались верить в то, что снимки действительно появятся на обложке.Представители журнала, в свою очередь, объяснили телеканалу CBS, что неформатные фотографии, по мнению команды Vogue, отражают подлинную натуру избранного вице-президента Харрис.
https://ria.ru/20190826/1557929866.html
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камала харрис, сша, в мире
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Фотографии избранного вице-президента США Камалы Харрис
для обложки журнала Vogue оказались в центре внимания пользователей инстаграма
.
На странице издания в соцсети опубликовали два снимка Харрис. На одном ее запечатлели в темном пиджаке, джинсах и кедах, а на втором в деловом стиле — голубом брючном костюме и белой блузке. Один из кадров пойдет на обложку февральского номера журнала.
Пользователи раскритиковали изображения. Многим не понравился образ нового вице-президента. Одна из комментаторов выразила негодование тем, что из-за освещения кожа Харрис получилась на кадрах заметно светлее.
"Что это за размытая обложка?" — спросила она.
"Я так фотографировался в девятом классе, это просто ужасно", — написал еще один пользователь.
"Это позор", — добавил другой.
"Кого-то уволят", — написали в комментариях.
Многие пользователи выразили мнение, что такие неудачные кадры оскорбительны для политика, считающейся самой влиятельной женщиной в США. Некоторые отказались верить в то, что снимки действительно появятся на обложке.
Представители журнала, в свою очередь, объяснили телеканалу CBS
, что неформатные фотографии, по мнению команды Vogue, отражают подлинную натуру избранного вице-президента Харрис.