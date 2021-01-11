https://ria.ru/20210111/harris-1592587660.html

Новые фотографии Камалы Харрис вызвали споры в Сети

Новые фотографии Камалы Харрис вызвали споры в Сети

Фотографии избранного вице-президента США Камалы Харрис для обложки журнала Vogue оказались в центре внимания пользователей инстаграма. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T15:31

2021-01-11T15:31

2021-01-11T15:31

камала харрис

сша

в мире

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Новые фотографии Камалы Харрис сочли полным провалом

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Фотографии избранного вице-президента США Камалы Харрис для обложки журнала Vogue оказались в центре внимания пользователей инстаграма. На странице издания в соцсети опубликовали два снимка Харрис. На одном ее запечатлели в темном пиджаке, джинсах и кедах, а на втором в деловом стиле — голубом брючном костюме и белой блузке. Один из кадров пойдет на обложку февральского номера журнала. Пользователи раскритиковали изображения. Многим не понравился образ нового вице-президента. Одна из комментаторов выразила негодование тем, что из-за освещения кожа Харрис получилась на кадрах заметно светлее. "Что это за размытая обложка?" — спросила она."Я так фотографировался в девятом классе, это просто ужасно", — написал еще один пользователь."Это позор", — добавил другой."Кого-то уволят", — написали в комментариях.Многие пользователи выразили мнение, что такие неудачные кадры оскорбительны для политика, считающейся самой влиятельной женщиной в США. Некоторые отказались верить в то, что снимки действительно появятся на обложке.Представители журнала, в свою очередь, объяснили телеканалу CBS, что неформатные фотографии, по мнению команды Vogue, отражают подлинную натуру избранного вице-президента Харрис.

https://ria.ru/20190826/1557929866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камала харрис, сша, в мире