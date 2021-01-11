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Правительство поддержало запрет второго гражданства для чиновников
Правительство поддержало запрет второго гражданства для чиновников
Правительство РФ поддержало законопроект о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство, внесенный президентом в развитие норм... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T11:48
2021-01-11T11:48
россия
правительство рф
политика
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство, внесенный президентом в развитие норм конституции. Официальный отзыв на проект опубликован в понедельник в электронной базе нижней палаты парламента.Как уточняется в отзыве, законопроект направлен "на уточнение положений отдельных законодательных актов Российской Федерации, предусматривающих ограничение для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы и иных должностей в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства"."Правительство Российской Федерации поддерживает проект федерального закона", - следует из текста отзыва кабмина.
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россия, правительство рф, политика

Правительство поддержало запрет второго гражданства для чиновников

11:48 11.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство, внесенный президентом в развитие норм конституции. Официальный отзыв на проект опубликован в понедельник в электронной базе нижней палаты парламента.
Как уточняется в отзыве, законопроект направлен "на уточнение положений отдельных законодательных актов Российской Федерации, предусматривающих ограничение для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы и иных должностей в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства".
"Правительство Российской Федерации поддерживает проект федерального закона", - следует из текста отзыва кабмина.
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