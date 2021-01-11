https://ria.ru/20210111/grazhdanstvo-1592542895.html

Правительство поддержало запрет второго гражданства для чиновников

Правительство поддержало запрет второго гражданства для чиновников

Правительство РФ поддержало законопроект о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство, внесенный президентом в развитие норм... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T11:48

2021-01-11T11:48

2021-01-11T11:48

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правительство рф

политика

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство, внесенный президентом в развитие норм конституции. Официальный отзыв на проект опубликован в понедельник в электронной базе нижней палаты парламента.Как уточняется в отзыве, законопроект направлен "на уточнение положений отдельных законодательных актов Российской Федерации, предусматривающих ограничение для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы и иных должностей в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства"."Правительство Российской Федерации поддерживает проект федерального закона", - следует из текста отзыва кабмина.

https://ria.ru/20201208/grazhdanstvo-1588309485.html

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