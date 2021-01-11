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https://ria.ru/20210111/grachevskiy-1592545401.html
Долинский рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Грачевского
Долинский рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Грачевского
Художественного руководителя детского юмористического журнала "Ералаш" Бориса Грачевского, госпитализированного с коронавирусом, вывели из медикаментозного сна, РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T12:03
2021-01-11T12:12
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Художественного руководителя детского юмористического журнала "Ералаш" Бориса Грачевского, госпитализированного с коронавирусом, вывели из медикаментозного сна, его состояние стабилизировалось, сообщил РИА Новости его друг, актер Владимир Долинский.Ранее Грачевский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в городскую больницу №52 в Москве, его состояние оценивалось как тяжелое."Боря чувствует себя получше, его вывели из медикаментозного сна, его состояние стабилизировалась", - сказал Долинский.Грачевский - кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новости культуры, владимир долинский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, борис грачевский, коронавирусы, здоровье - общество, москва

Долинский рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Грачевского

12:03 11.01.2021 (обновлено: 12:12 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРежиссер Борис Грачевский
Режиссер Борис Грачевский - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Художественного руководителя детского юмористического журнала "Ералаш" Бориса Грачевского, госпитализированного с коронавирусом, вывели из медикаментозного сна, его состояние стабилизировалось, сообщил РИА Новости его друг, актер Владимир Долинский.
Ранее Грачевский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в городскую больницу №52 в Москве, его состояние оценивалось как тяжелое.
"Боря чувствует себя получше, его вывели из медикаментозного сна, его состояние стабилизировалась", - сказал Долинский.
Грачевский - кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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