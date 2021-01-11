Пострадавшая от мужа-ревнивца Маргарита Грачева стала ведущей ток-шоу
17:50 11.01.2021 (обновлено: 18:03 11.01.2021)
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Маргарита Грачева, которой несколько лет назад муж в порыве ревности отрубил кисти рук, стала ведущей нового ток-шоу "Близкие люди" на телеканале "Россия 1".
"Теперь она хочет помогать тем, кто также оказался в тупике. Как никто другой девушка знает, как в одно мгновение близкий человек может предать и стать палачом", — отмечается в сообщении пресс-службы телеканала.
В своем Instagram Маргарита написала: "Мы не только обсуждаем, но и помогаем!" Вести передачу она будет вместе с Леонидом Закошанским.
Героями нового ток-шоу станут люди, чья жизнь превратилась в кошмар, те, кто пережил предательство и боль, кто не может найти выход из замкнутого круга взаимных упреков и обид.
"Это могут быть муж и жена, мать и ребенок, лучшие друзья или дальние родственники. В студии программы они смогут посмотреть на проблему под другим углом, выслушают мнение грамотного специалиста или просто почувствуют, что не одиноки в своей беде", — говорится в анонсе передачи.
Постоянными экспертами ток-шоу станут адвокат Александр Добровинский, психолог Александра Копецкая и специалист по "формулам судьбы" Евгений Змиев. Премьера программы запланирована на 15 января.
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