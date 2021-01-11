https://ria.ru/20210111/gracheva-1592599581.html

Пострадавшая от мужа-ревнивца Маргарита Грачева стала ведущей ток-шоу

Пострадавшая от мужа-ревнивца Маргарита Грачева стала ведущей ток-шоу

Маргарита Грачева, которой несколько лет назад муж в порыве ревности отрубил кисти рук, стала ведущей нового ток-шоу "Близкие люди" на телеканале "Россия 1". РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T17:50

2021-01-11T17:50

2021-01-11T18:03

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маргарита грачева

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Маргарита Грачева, которой несколько лет назад муж в порыве ревности отрубил кисти рук, стала ведущей нового ток-шоу "Близкие люди" на телеканале "Россия 1".В своем Instagram Маргарита написала: "Мы не только обсуждаем, но и помогаем!" Вести передачу она будет вместе с Леонидом Закошанским.Героями нового ток-шоу станут люди, чья жизнь превратилась в кошмар, те, кто пережил предательство и боль, кто не может найти выход из замкнутого круга взаимных упреков и обид."Это могут быть муж и жена, мать и ребенок, лучшие друзья или дальние родственники. В студии программы они смогут посмотреть на проблему под другим углом, выслушают мнение грамотного специалиста или просто почувствуют, что не одиноки в своей беде", — говорится в анонсе передачи.Постоянными экспертами ток-шоу станут адвокат Александр Добровинский, психолог Александра Копецкая и специалист по "формулам судьбы" Евгений Змиев. Премьера программы запланирована на 15 января.

https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575975282.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, россия-1 (телеканал), маргарита грачева