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В Госдуму внесли проект о госзащите сотрудников МВД при наличии оснований
В Госдуму внесли проект о госзащите сотрудников МВД при наличии оснований
Депутаты Госдумы Василий Пискарев и Александр Хинштейн внесли в ГД проект о возможности предоставить госзащиту любому сотруднику МВД, Росгвардии, СВР и... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T13:58
2021-01-11T14:14
россия
василий пискарев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
госдума рф
александр хинштейн
сергей иванов (политик)
политика
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы Василий Пискарев и Александр Хинштейн внесли в ГД проект о возможности предоставить госзащиту любому сотруднику МВД, Росгвардии, СВР и военнослужащему при наличии оснований, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.Изменения предлагаются в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов".В пояснительной записке авторы отмечают, что по действующему законодательству госзащите подлежат прокуроры, следователи, сотрудники уголовно-исполнительной системы, органов ФСБ, Следственного комитета РФ, органов принудительного исполнения, органов государственной охраны, таможенных и налоговых органов, антимонопольных органов, федеральных органов государственного контроля, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Счетной палаты РФ. Кроме того, каких-либо дополнительных требований о применении мер охраны к указанным категориям не определено.В то же время, отмечают депутаты, в отношении сотрудников и военнослужащих четырех федеральных органов исполнительной власти (МВД России, Росгвардия, Минобороны России, СВР России) законом установлены обязательные дополнительные требования, необходимые для применения мер государственной защиты (осуществление оперативно-розыскной, следственной деятельности или дознания; участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, исполнение приговоров, постановлений и определений судов; непосредственное участие в пресечении действий вооруженных преступников, незаконных вооруженных формирований и иных организованных преступных групп; непосредственное участие в борьбе с терроризмом; непосредственное участие в специальных операциях или выполнение специальных функций по обеспечению безопасности), что ставит их в неравное положение с сотрудниками других органов.При этом, отмечается в документе, с учетом специфики задач, возложенных на МВД, Росгвардию, Минобороны и СВР, угроза для жизни и личной безопасности сотрудников этих ведомств может возникать безотносительно их личного участия в указанных мероприятиях."В этой связи законопроектом вносятся изменения в статью 2 Федерального закона, позволяющие применять меры государственной защиты (при наличии соответствующих оснований) в отношении любых сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии, военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и военнослужащих органов внешней разведки (аналогично военнослужащим и сотрудникам других правоохранительных, силовых и контрольно-надзорных органов)", - говорится в документе.
https://ria.ru/20201221/oruzhie-1590230688.html
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россия, василий пискарев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), госдума рф, александр хинштейн, сергей иванов (политик), политика
Материал дополняется

В Госдуму внесли проект о госзащите сотрудников МВД при наличии оснований

13:58 11.01.2021 (обновлено: 14:14 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы Василий Пискарев и Александр Хинштейн внесли в ГД проект о возможности предоставить госзащиту любому сотруднику МВД, Росгвардии, СВР и военнослужащему при наличии оснований, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Изменения предлагаются в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов".
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В пояснительной записке авторы отмечают, что по действующему законодательству госзащите подлежат прокуроры, следователи, сотрудники уголовно-исполнительной системы, органов ФСБ, Следственного комитета РФ, органов принудительного исполнения, органов государственной охраны, таможенных и налоговых органов, антимонопольных органов, федеральных органов государственного контроля, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Счетной палаты РФ. Кроме того, каких-либо дополнительных требований о применении мер охраны к указанным категориям не определено.
В то же время, отмечают депутаты, в отношении сотрудников и военнослужащих четырех федеральных органов исполнительной власти (МВД России, Росгвардия, Минобороны России, СВР России) законом установлены обязательные дополнительные требования, необходимые для применения мер государственной защиты (осуществление оперативно-розыскной, следственной деятельности или дознания; участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, исполнение приговоров, постановлений и определений судов; непосредственное участие в пресечении действий вооруженных преступников, незаконных вооруженных формирований и иных организованных преступных групп; непосредственное участие в борьбе с терроризмом; непосредственное участие в специальных операциях или выполнение специальных функций по обеспечению безопасности), что ставит их в неравное положение с сотрудниками других органов.
При этом, отмечается в документе, с учетом специфики задач, возложенных на МВД, Росгвардию, Минобороны и СВР, угроза для жизни и личной безопасности сотрудников этих ведомств может возникать безотносительно их личного участия в указанных мероприятиях.
"В этой связи законопроектом вносятся изменения в статью 2 Федерального закона, позволяющие применять меры государственной защиты (при наличии соответствующих оснований) в отношении любых сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии, военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и военнослужащих органов внешней разведки (аналогично военнослужащим и сотрудникам других правоохранительных, силовых и контрольно-надзорных органов)", - говорится в документе.
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РоссияВасилий ПискаревФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Госдума РФАлександр ХинштейнСергей Иванов (политик)Политика
 
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