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В Госдуму внесли проект о госзащите сотрудников МВД при наличии оснований
13:58 11.01.2021 (обновлено: 14:14 11.01.2021)
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы Василий Пискарев и Александр Хинштейн внесли в ГД проект о возможности предоставить госзащиту любому сотруднику МВД, Росгвардии, СВР и военнослужащему при наличии оснований, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Изменения предлагаются в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов".
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В пояснительной записке авторы отмечают, что по действующему законодательству госзащите подлежат прокуроры, следователи, сотрудники уголовно-исполнительной системы, органов ФСБ, Следственного комитета РФ, органов принудительного исполнения, органов государственной охраны, таможенных и налоговых органов, антимонопольных органов, федеральных органов государственного контроля, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Счетной палаты РФ. Кроме того, каких-либо дополнительных требований о применении мер охраны к указанным категориям не определено.
В то же время, отмечают депутаты, в отношении сотрудников и военнослужащих четырех федеральных органов исполнительной власти (МВД России, Росгвардия, Минобороны России, СВР России) законом установлены обязательные дополнительные требования, необходимые для применения мер государственной защиты (осуществление оперативно-розыскной, следственной деятельности или дознания; участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, исполнение приговоров, постановлений и определений судов; непосредственное участие в пресечении действий вооруженных преступников, незаконных вооруженных формирований и иных организованных преступных групп; непосредственное участие в борьбе с терроризмом; непосредственное участие в специальных операциях или выполнение специальных функций по обеспечению безопасности), что ставит их в неравное положение с сотрудниками других органов.
При этом, отмечается в документе, с учетом специфики задач, возложенных на МВД, Росгвардию, Минобороны и СВР, угроза для жизни и личной безопасности сотрудников этих ведомств может возникать безотносительно их личного участия в указанных мероприятиях.
"В этой связи законопроектом вносятся изменения в статью 2 Федерального закона, позволяющие применять меры государственной защиты (при наличии соответствующих оснований) в отношении любых сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии, военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и военнослужащих органов внешней разведки (аналогично военнослужащим и сотрудникам других правоохранительных, силовых и контрольно-надзорных органов)", - говорится в документе.
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