https://ria.ru/20210111/gorbachev-1592528798.html
Россия может справиться с падением цен на нефть, заявил Горбачев
Россия может справиться с падением цен на нефть, заявил Горбачев
Минувший год был тяжелым, и главным фактором здесь стала пандемия, с падением цен на нефть Россия справлялась и сейчас может справиться, но предстоит огромная... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T10:38
2021-01-11T10:38
2021-01-11T12:12
цены на нефть
михаил горбачев
ссср
экономика
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Минувший год был тяжелым, и главным фактором здесь стала пандемия, с падением цен на нефть Россия справлялась и сейчас может справиться, но предстоит огромная работа, в том числе восстановление экономических процессов, заявил в интервью РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев."Год был тяжелый для России, и не только для России. Для всех. Пандемия, конечно, главный фактор. С падением цен на нефть Россия справлялась и сейчас может справиться. Появилась надежда на вакцину. Но работа предстоит огромная, решения очень ответственные. Предстоит восстановление экономических процессов", - заявил Горбачев, предпринимавший усилия по реформированию экономики СССР на фоне значительного падения цен на нефть в 1980-е годы.Бывший советский лидер отметил, что сейчас необходимо оказать помощь также среднему и малому бизнесу, чтобы люди не уходили из него.Читайте полный текст интервью Михаила Горбачева >>
https://ria.ru/20210111/gorbachev-1592525363.html
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цены на нефть, михаил горбачев, ссср, экономика