https://ria.ru/20210111/gorbachev-1592525363.html

Горбачев оценил ситуацию на постсоветском пространстве

Горбачев оценил ситуацию на постсоветском пространстве

Экс-президент СССР Михаил Горбачев, говоря о ситуации на постсоветском пространстве, в том числе в Белоруссии и Киргизии, назвал эти кризисы трудностями... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T10:14

2021-01-11T10:14

2021-01-11T11:28

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

михаил горбачев

белоруссия

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156260/13/1562601333_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_7e77c4a54a2f9d500aee5e44fb0d6685.jpg

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев, говоря о ситуации на постсоветском пространстве, в том числе в Белоруссии и Киргизии, назвал эти кризисы трудностями перехода к демократии, он уверен, что их было бы меньше, если бы Союз в какой-то форме удалось сохранить."Конечно, то, что происходит у наших соседей, очень волнует меня. Это трудности перехода к демократии. Если бы нам удалось сохранить в какой-то форме Союз, их было бы, я уверен, меньше. Но я верю, что народы способны их преодолеть", - заявил Горбачев в интервью РИА Новости.Он напомнил, что высказывался о ситуации в Белоруссии минувшей осенью в интервью британскому изданию The Times: говорил, что восхищается белорусами."И надо дать этому народу возможность самому найти путь, он сможет это сделать, я уверен. Если надо провести конституционные изменения, белорусы сами договорятся, не надо в это вмешиваться. Нужно ответственное отношение всех участников этого процесса", - добавил бывший советский лидер.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.В начале октября 2020 года в Киргизии прошли парламентские выборы, сопровождаемые массовым подкупом голосов. Недовольные итогами голосования уже на следующий день вышли на стихийный митинг с требованием отменить результаты. Поначалу мирный митинг вскоре перерос в массовые беспорядки и столкновения с милицией, в результате которых пострадали более 1,2 тысячи человек и один погиб. Ночью митингующим все-таки удалось штурмом взять здание парламента республики, в котором располагается и администрация президента. Ежедневные многочисленные митинги и кадровая чехарда, сопровождаемая самоназначениями и насильственным захватом должностей, продолжались до отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова 15 октября. Вся власть перешла к бывшему оппозиционеру Садыру Жапарову. После месяца правления он добровольно покинул пост для участия в досрочных выборах главы государства 10 января.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20201217/vmeshatelstvo-1589704382.html

https://ria.ru/20201225/bayden-1590978338.html

белоруссия

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, михаил горбачев, белоруссия, киргизия, в мире