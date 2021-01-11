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Горбачев оценил ситуацию на постсоветском пространстве
Горбачев оценил ситуацию на постсоветском пространстве
Экс-президент СССР Михаил Горбачев, говоря о ситуации на постсоветском пространстве, в том числе в Белоруссии и Киргизии, назвал эти кризисы трудностями... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T10:14
2021-01-11T11:28
садыр жапаров
сооронбай жээнбеков
михаил горбачев
белоруссия
киргизия
в мире
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев, говоря о ситуации на постсоветском пространстве, в том числе в Белоруссии и Киргизии, назвал эти кризисы трудностями перехода к демократии, он уверен, что их было бы меньше, если бы Союз в какой-то форме удалось сохранить."Конечно, то, что происходит у наших соседей, очень волнует меня. Это трудности перехода к демократии. Если бы нам удалось сохранить в какой-то форме Союз, их было бы, я уверен, меньше. Но я верю, что народы способны их преодолеть", - заявил Горбачев в интервью РИА Новости.Он напомнил, что высказывался о ситуации в Белоруссии минувшей осенью в интервью британскому изданию The Times: говорил, что восхищается белорусами."И надо дать этому народу возможность самому найти путь, он сможет это сделать, я уверен. Если надо провести конституционные изменения, белорусы сами договорятся, не надо в это вмешиваться. Нужно ответственное отношение всех участников этого процесса", - добавил бывший советский лидер.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.В начале октября 2020 года в Киргизии прошли парламентские выборы, сопровождаемые массовым подкупом голосов. Недовольные итогами голосования уже на следующий день вышли на стихийный митинг с требованием отменить результаты. Поначалу мирный митинг вскоре перерос в массовые беспорядки и столкновения с милицией, в результате которых пострадали более 1,2 тысячи человек и один погиб. Ночью митингующим все-таки удалось штурмом взять здание парламента республики, в котором располагается и администрация президента. Ежедневные многочисленные митинги и кадровая чехарда, сопровождаемая самоназначениями и насильственным захватом должностей, продолжались до отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова 15 октября. Вся власть перешла к бывшему оппозиционеру Садыру Жапарову. После месяца правления он добровольно покинул пост для участия в досрочных выборах главы государства 10 января.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201217/vmeshatelstvo-1589704382.html
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садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, михаил горбачев, белоруссия, киргизия, в мире

Горбачев оценил ситуацию на постсоветском пространстве

10:14 11.01.2021 (обновлено: 11:28 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев, говоря о ситуации на постсоветском пространстве, в том числе в Белоруссии и Киргизии, назвал эти кризисы трудностями перехода к демократии, он уверен, что их было бы меньше, если бы Союз в какой-то форме удалось сохранить.
"Конечно, то, что происходит у наших соседей, очень волнует меня. Это трудности перехода к демократии. Если бы нам удалось сохранить в какой-то форме Союз, их было бы, я уверен, меньше. Но я верю, что народы способны их преодолеть", - заявил Горбачев в интервью РИА Новости.
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Он напомнил, что высказывался о ситуации в Белоруссии минувшей осенью в интервью британскому изданию The Times: говорил, что восхищается белорусами.
"И надо дать этому народу возможность самому найти путь, он сможет это сделать, я уверен. Если надо провести конституционные изменения, белорусы сами договорятся, не надо в это вмешиваться. Нужно ответственное отношение всех участников этого процесса", - добавил бывший советский лидер.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.
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В начале октября 2020 года в Киргизии прошли парламентские выборы, сопровождаемые массовым подкупом голосов. Недовольные итогами голосования уже на следующий день вышли на стихийный митинг с требованием отменить результаты. Поначалу мирный митинг вскоре перерос в массовые беспорядки и столкновения с милицией, в результате которых пострадали более 1,2 тысячи человек и один погиб. Ночью митингующим все-таки удалось штурмом взять здание парламента республики, в котором располагается и администрация президента. Ежедневные многочисленные митинги и кадровая чехарда, сопровождаемая самоназначениями и насильственным захватом должностей, продолжались до отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова 15 октября. Вся власть перешла к бывшему оппозиционеру Садыру Жапарову. После месяца правления он добровольно покинул пост для участия в досрочных выборах главы государства 10 января.
Читайте полный текст интервью >>>
 
Садыр ЖапаровСооронбай ЖээнбековМихаил ГорбачевБелоруссияКиргизияВ мире
 
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