https://ria.ru/20210111/gazoprovod-1592634091.html

Судно "Академик Черский" покинуло место достройки "Северного потока — 2"

Судно "Академик Черский" покинуло место достройки "Северного потока — 2"

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" покинуло место достройки газопровода "Северный поток — 2" недалеко от датского острова Борнхольм, свидетельствуют данные... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T19:43

2021-01-11T19:43

2021-01-11T20:11

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

сша

калининград

украина

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" покинуло место достройки газопровода "Северный поток — 2" недалеко от датского острова Борнхольм, свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.В прошлую среду "Черский" прибыл к незавершенному участку магистрали, а теперь движется обратно в восточном направлении.До этого трубоукладчик почти месяца простоял на рейде Куршской косы недалеко от Калининграда. Судя по текущему направлению судна, оно может снова возвращаться в российский порт."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. Вашингтон неоднократно вводил санкции против магистрали. В Госдепартаменте также заявляли о наложении ограничений до тех пор, пока проект не будет остановлен.В конце декабря компания-оператор Nord Stream 2 AG сообщила о завершении работ по укладке немецкого участка газопровода. Для этого использовали трубоукладчик "Фортуна". С 15 января должны начаться работы в исключительной экономической зоне Дании, там также планировали задействовать "Фортуну".

https://ria.ru/20210111/gazoprovod-1592511946.html

сша

калининград

украина

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allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, сша, калининград, украина