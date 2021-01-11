Судно "Академик Черский" покинуло место достройки "Северного потока — 2"
19:43 11.01.2021 (обновлено: 20:11 11.01.2021)
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) "Академик Черский"
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" покинуло место достройки газопровода "Северный поток — 2" недалеко от датского острова Борнхольм, свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.
В прошлую среду "Черский" прибыл к незавершенному участку магистрали, а теперь движется обратно в восточном направлении.
До этого трубоукладчик почти месяца простоял на рейде Куршской косы недалеко от Калининграда. Судя по текущему направлению судна, оно может снова возвращаться в российский порт.
"Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. Вашингтон неоднократно вводил санкции против магистрали. В Госдепартаменте также заявляли о наложении ограничений до тех пор, пока проект не будет остановлен.
В конце декабря компания-оператор Nord Stream 2 AG сообщила о завершении работ по укладке немецкого участка газопровода. Для этого использовали трубоукладчик "Фортуна". С 15 января должны начаться работы в исключительной экономической зоне Дании, там также планировали задействовать "Фортуну".