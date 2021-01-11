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Судно "Академик Черский" покинуло место достройки "Северного потока — 2"
Судно "Академик Черский" покинуло место достройки "Северного потока — 2"
Судно-трубоукладчик "Академик Черский" покинуло место достройки газопровода "Северный поток — 2" недалеко от датского острова Борнхольм, свидетельствуют данные... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T19:43
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nord stream 2 ag
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" покинуло место достройки газопровода "Северный поток — 2" недалеко от датского острова Борнхольм, свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.В прошлую среду "Черский" прибыл к незавершенному участку магистрали, а теперь движется обратно в восточном направлении.До этого трубоукладчик почти месяца простоял на рейде Куршской косы недалеко от Калининграда. Судя по текущему направлению судна, оно может снова возвращаться в российский порт."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. Вашингтон неоднократно вводил санкции против магистрали. В Госдепартаменте также заявляли о наложении ограничений до тех пор, пока проект не будет остановлен.В конце декабря компания-оператор Nord Stream 2 AG сообщила о завершении работ по укладке немецкого участка газопровода. Для этого использовали трубоукладчик "Фортуна". С 15 января должны начаться работы в исключительной экономической зоне Дании, там также планировали задействовать "Фортуну".
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allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, сша, калининград, украина

Судно "Академик Черский" покинуло место достройки "Северного потока — 2"

19:43 11.01.2021 (обновлено: 20:11 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) "Академик Черский"
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" покинуло место достройки газопровода "Северный поток — 2" недалеко от датского острова Борнхольм, свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.
В прошлую среду "Черский" прибыл к незавершенному участку магистрали, а теперь движется обратно в восточном направлении.
До этого трубоукладчик почти месяца простоял на рейде Куршской косы недалеко от Калининграда. Судя по текущему направлению судна, оно может снова возвращаться в российский порт.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. Вашингтон неоднократно вводил санкции против магистрали. В Госдепартаменте также заявляли о наложении ограничений до тех пор, пока проект не будет остановлен.
В конце декабря компания-оператор Nord Stream 2 AG сообщила о завершении работ по укладке немецкого участка газопровода. Для этого использовали трубоукладчик "Фортуна". С 15 января должны начаться работы в исключительной экономической зоне Дании, там также планировали задействовать "Фортуну".
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
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AllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2СШАКалининградУкраина
 
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