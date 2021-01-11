Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210111/frantsisk-1592585350.html
Папа Франциск узаконил право женщин исполнять ряд функций на богослужении
Папа Франциск узаконил право женщин исполнять ряд функций на богослужении
Папа Римский Франциск официально узаконил право женщин-мирянок исполнять во время богослужений ряд функций, в частности, чтецов и аколитов (алтарников). РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T15:18
2021-01-11T15:18
религия и мировоззрение
папа римский
новости - религия и мировоззрение
римско-католическая церковь
франциск (хорхе марио бергольо)
ватикан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152921/65/1529216501_0:0:2864:1612_1920x0_80_0_0_a2df5db40ebb18141f08d6e77c4d7d03.jpg
ВАТИКАН, 11 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск официально узаконил право женщин-мирянок исполнять во время богослужений ряд функций, в частности, чтецов и аколитов (алтарников).Понтифик подписал 10 января апостольское послание в форме motu proprio (особого рескрипта) Spiritus Domini (Дух Господень), текст которого в понедельник распространила служба печати Святого престола. Этот документ изменяет формулировку первого параграфа канона 230 Кодекса канонического права. Отныне данное положение звучит следующим образом: "Миряне, достигшие того возраста и обладающие теми дарованиями, которые определены декретом Епископской конференции, по совершении предписанного литургического обряда могут назначаться на постоянное служение чтеца или аколита". До сих пор выполнение этих функций было разрешено исключительно "мужчинам-мирянам".Решение папы Франциска по сути не является нововведением. Практика привлечения женщин к исполнению функций так называемых министрантов (поставленных служителей), то есть рядовых мирян, прислуживающих священнику в ходе мессы, существовала в Римско-католической церкви и раньше. После того, как папа Римский Павел VI своим motu proprio в 1972 году определил положение аколитов, во многих католических общинах женщины-мирянки с санкции епископа стали во время мессы зажигать и носить свечи, готовить хлеб и вино для евхаристического освящения, а также читать Библию. Теперь же такое положение вещей получило официальное закрепление в своде норм канонического права. При этом папа Франциск указал, что исполнение мирских служений не имеет никакого отношения к возможности рукоположения женщин в сан.Вопрос о роли женщин в жизни Римско-католической церкви весьма активно обсуждался на последних епископских синодах, в частности, на Синоде по проблемам Амазонии, который прошел в Ватикане в октябре 2019 года. Примечательно, что вскоре после этого форума папа Франциск принял решение учредить новую специальную комиссию по изучению вопроса о диаконате женщин.Понтифик не раз подчеркивал важность роли женщин в жизни современной церкви и назначал их на многие важные посты в ряде ватиканских ведомств. В частности, в августе прошлого года он кардинально обновил состав Совета по экономике и сделал членами этого важнейшего надзорного органа Ватикана сразу шесть женщин-мирянок.
https://ria.ru/20201208/frantsisk-1588227418.html
https://ria.ru/20200408/1569748144.html
ватикан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152921/65/1529216501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9023d91c56b1b3fcb087d981e5a49ac8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
папа римский, новости - религия и мировоззрение, римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан

Папа Франциск узаконил право женщин исполнять ряд функций на богослужении

15:18 11.01.2021
 
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкВизит папы Римского Франциска в Латвию
Визит папы Римского Франциска в Латвию - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАТИКАН, 11 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск официально узаконил право женщин-мирянок исполнять во время богослужений ряд функций, в частности, чтецов и аколитов (алтарников).
Понтифик подписал 10 января апостольское послание в форме motu proprio (особого рескрипта) Spiritus Domini (Дух Господень), текст которого в понедельник распространила служба печати Святого престола. Этот документ изменяет формулировку первого параграфа канона 230 Кодекса канонического права. Отныне данное положение звучит следующим образом: "Миряне, достигшие того возраста и обладающие теми дарованиями, которые определены декретом Епископской конференции, по совершении предписанного литургического обряда могут назначаться на постоянное служение чтеца или аколита". До сих пор выполнение этих функций было разрешено исключительно "мужчинам-мирянам".
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря 2020, 15:07Религия и мировоззрение
Папа Франциск объявил о проведении специального Года святого Иосифа
Решение папы Франциска по сути не является нововведением. Практика привлечения женщин к исполнению функций так называемых министрантов (поставленных служителей), то есть рядовых мирян, прислуживающих священнику в ходе мессы, существовала в Римско-католической церкви и раньше. После того, как папа Римский Павел VI своим motu proprio в 1972 году определил положение аколитов, во многих католических общинах женщины-мирянки с санкции епископа стали во время мессы зажигать и носить свечи, готовить хлеб и вино для евхаристического освящения, а также читать Библию. Теперь же такое положение вещей получило официальное закрепление в своде норм канонического права. При этом папа Франциск указал, что исполнение мирских служений не имеет никакого отношения к возможности рукоположения женщин в сан.
Вопрос о роли женщин в жизни Римско-католической церкви весьма активно обсуждался на последних епископских синодах, в частности, на Синоде по проблемам Амазонии, который прошел в Ватикане в октябре 2019 года. Примечательно, что вскоре после этого форума папа Франциск принял решение учредить новую специальную комиссию по изучению вопроса о диаконате женщин.
Понтифик не раз подчеркивал важность роли женщин в жизни современной церкви и назначал их на многие важные посты в ряде ватиканских ведомств. В частности, в августе прошлого года он кардинально обновил состав Совета по экономике и сделал членами этого важнейшего надзорного органа Ватикана сразу шесть женщин-мирянок.
Папа Франциск - РИА Новости, 1920, 08.04.2020
8 апреля 2020, 14:36Религия и мировоззрение
Папа Франциск учредил новую комиссию по вопросу о диаконате женщин
 
Религия и мировоззрениеПапа РимскийНовости - Религия и мировоззрениеРимско-католическая церковьФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Ватикан
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:33Стало известно, когда Samsung представит смартфон Galaxy S21
15:31Новые фотографии Камалы Харрис вызвали споры в Сети
15:28Челябинских инспекторов ДПС наградят за спасение автобуса с детьми
15:22Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе
15:22В Михайловском театре планируют открыть центр вакцинации от коронавируса
15:18Сбитый на переходе в Нижнем Новгороде ребенок умер в больнице
15:18Папа Франциск узаконил право женщин исполнять ряд функций на богослужении
15:15Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в новогодние праздники
15:13Экс-премьер Украины считает, что отношения Киева и Москвы наладятся
15:12Автоэксперты оценили идею ужесточить наказание за нарушение ПДД
15:09Эксперты ВОЗ назвали наиболее вероятный источник COVID-19
15:09В Театре Вахтангова рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Ланового
15:09В Москве откроют 30 дополнительных пунктов вакцинации от COVID-19
15:08Эпидемиолог рассказал, в каких случаях необходимо менять состав вакцины
15:07В Туле в ДТП со скорой пострадали пять человек
15:04В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска
15:02Вирусолог предупредил об опасности лечения CОVID-19 радиацией
15:01Parler удалил пост адвоката Трампа с призывом расстрелять Майка Пенса
15:01Палестина первой на Ближнем Востоке зарегистрировала вакцину "Спутник V"
14:59Finnair возобновит полеты в Россию
Лента новостейМолния