https://ria.ru/20210111/frantsisk-1592585350.html

Папа Франциск узаконил право женщин исполнять ряд функций на богослужении

Папа Франциск узаконил право женщин исполнять ряд функций на богослужении

Папа Римский Франциск официально узаконил право женщин-мирянок исполнять во время богослужений ряд функций, в частности, чтецов и аколитов (алтарников). РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T15:18

2021-01-11T15:18

2021-01-11T15:18

религия и мировоззрение

папа римский

новости - религия и мировоззрение

римско-католическая церковь

франциск (хорхе марио бергольо)

ватикан

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ВАТИКАН, 11 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск официально узаконил право женщин-мирянок исполнять во время богослужений ряд функций, в частности, чтецов и аколитов (алтарников).Понтифик подписал 10 января апостольское послание в форме motu proprio (особого рескрипта) Spiritus Domini (Дух Господень), текст которого в понедельник распространила служба печати Святого престола. Этот документ изменяет формулировку первого параграфа канона 230 Кодекса канонического права. Отныне данное положение звучит следующим образом: "Миряне, достигшие того возраста и обладающие теми дарованиями, которые определены декретом Епископской конференции, по совершении предписанного литургического обряда могут назначаться на постоянное служение чтеца или аколита". До сих пор выполнение этих функций было разрешено исключительно "мужчинам-мирянам".Решение папы Франциска по сути не является нововведением. Практика привлечения женщин к исполнению функций так называемых министрантов (поставленных служителей), то есть рядовых мирян, прислуживающих священнику в ходе мессы, существовала в Римско-католической церкви и раньше. После того, как папа Римский Павел VI своим motu proprio в 1972 году определил положение аколитов, во многих католических общинах женщины-мирянки с санкции епископа стали во время мессы зажигать и носить свечи, готовить хлеб и вино для евхаристического освящения, а также читать Библию. Теперь же такое положение вещей получило официальное закрепление в своде норм канонического права. При этом папа Франциск указал, что исполнение мирских служений не имеет никакого отношения к возможности рукоположения женщин в сан.Вопрос о роли женщин в жизни Римско-католической церкви весьма активно обсуждался на последних епископских синодах, в частности, на Синоде по проблемам Амазонии, который прошел в Ватикане в октябре 2019 года. Примечательно, что вскоре после этого форума папа Франциск принял решение учредить новую специальную комиссию по изучению вопроса о диаконате женщин.Понтифик не раз подчеркивал важность роли женщин в жизни современной церкви и назначал их на многие важные посты в ряде ватиканских ведомств. В частности, в августе прошлого года он кардинально обновил состав Совета по экономике и сделал членами этого важнейшего надзорного органа Ватикана сразу шесть женщин-мирянок.

https://ria.ru/20201208/frantsisk-1588227418.html

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ватикан

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папа римский, новости - религия и мировоззрение, римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан