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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210111/ferment-1592517765.html
Найден фермент, влияющий на распространение коронавируса в организме
Найден фермент, влияющий на распространение коронавируса в организме
Ученые из Тюбингенского университета обнаружили в организме человека фермент, способный влиять на распространение коронавируса. Об этом сообщает портал Merkur. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T08:54
2021-01-11T10:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
германия
в мире
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Ученые из Тюбингенского университета обнаружили в организме человека фермент, способный влиять на распространение коронавируса. Об этом сообщает портал Merkur.С помощью компьютерной модели распространения SARS-CoV-2 в легких специалисты пришли к выводу, что вирус заставляет клетки вырабатывать особые вещества, помогающие ему проникнуть в них.Выяснилось, что особое значение для вируса имеет фермент гуанилаткиназа 1 (GK1). После того, как исследовали "убрали" его из организма, SARS-CoV-2 прекратил размножаться.Ученые считают, что их открытие имеет важное значение для разработки и совершенствования лекарств для лечения COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210105/veschestvo-1592056103.html
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коронавирус covid-19, германия, в мире

Найден фермент, влияющий на распространение коронавируса в организме

08:54 11.01.2021 (обновлено: 10:28 11.01.2021)
 
© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Depositphotos / ralwel
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Ученые из Тюбингенского университета обнаружили в организме человека фермент, способный влиять на распространение коронавируса. Об этом сообщает портал Merkur.
С помощью компьютерной модели распространения SARS-CoV-2 в легких специалисты пришли к выводу, что вирус заставляет клетки вырабатывать особые вещества, помогающие ему проникнуть в них.
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Выяснилось, что особое значение для вируса имеет фермент гуанилаткиназа 1 (GK1). После того, как исследовали "убрали" его из организма, SARS-CoV-2 прекратил размножаться.
Ученые считают, что их открытие имеет важное значение для разработки и совершенствования лекарств для лечения COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияВ мире
 
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