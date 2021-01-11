https://ria.ru/20210111/dtp-1592643785.html
СК возбудил дело после ДТП с военными автобусами в Подмосковье
СК возбудил дело после ДТП с военными автобусами в Подмосковье
Уголовное дело по статье о нарушении правил вождения возбуждено по факту ДТП с военными автобусами на Новорижском шоссе в Московской области, сообщила... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T21:23
2021-01-11T21:23
2021-01-11T21:32
дтп с военными автобусами в подмосковье
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уголовное дело по статье о нарушении правил вождения возбуждено по факту ДТП с военными автобусами на Новорижском шоссе в Московской области, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля и военных автобусов на Новорижском шоссе в Московской области, в результате которого погибли четверо военнослужащих, еще ряд получили различные травмы (ч. 3 ст. 350 УК РФ)", - сказала Петренко.Отмечается, что в настоящее время следователи и криминалисты заканчивают осмотр места происшествия, допрашиваются потерпевшие, находящиеся в военном госпитале, и другие лица.Согласно УК РФ, максимальная санкция по ч. 3 ст. 350 "Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" - лишение свободы на срок до 7 лет.ДТП произошло в понедельник на 28-м километре Новорижского шоссе. По данным Минобороны, в колонну автобусов врезался не справившийся с управлением водитель гражданского грузовика, погибли четверо военнослужащих. По последним данным региональных властей, в аварии пострадали 43 человека.
https://ria.ru/20210111/avariya-1592617349.html
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Кадры с места ДТП с военными автобусами на Новорижском шоссе
Кадры с места ДТП с военными автобусами на Новорижском шоссе
2021-01-11T21:23
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дтп с военными автобусами в подмосковье, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, московская область (подмосковье), происшествия