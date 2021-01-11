https://ria.ru/20210111/dtp-1592638208.html
Число пострадавших в ДТП с военными автобусами под Москвой выросло до 43
Число пострадавших в ДТП с военными автобусами под Москвой выросло до 43
По последним данным, 43 человека пострадал в результате ДТП с военными автобусами в Подмосковье, сообщили в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T20:16
2021-01-11T20:16
2021-01-11T20:26
дтп с военными автобусами в подмосковье
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. По последним данным, 43 человека пострадал в результате ДТП с военными автобусами в Подмосковье, сообщили в пресс-службе регионального правительства.ДТП произошло в понедельник на 28-м километре Новорижского шоссе. По данным Минобороны, в колонну автобусов врезался не справившийся с управлением водитель гражданского грузовика, погибли четверо военнослужащих."В результате ДТП на Новорижском шоссе погибли 4 человека, еще 43 – пострадали. Все они были доставлены в медицинские организации. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.На месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20210111/dtp-1592606745.html
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Кадры с места ДТП с военными автобусами на Новорижском шоссе
Кадры с места ДТП с военными автобусами на Новорижском шоссе
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дтп с военными автобусами в подмосковье, московская область (подмосковье)