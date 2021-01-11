https://ria.ru/20210111/dtp-1592607143.html
Пострадавших в ДТП в Подмосковье доставили в госпиталь Вишневского
Пострадавших в ДТП в Подмосковье доставили в госпиталь Вишневского
Санитарная авиация и скорая помощь доставили 24 пострадавших в ДТП в Подмосковье в расположенный поблизости от места аварии Центральный военный клинический... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T17:24
2021-01-11T17:24
2021-01-11T17:58
дтп с военными автобусами в подмосковье
центральный военный клинический госпиталь имени вишневского
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Санитарная авиация и скорая помощь доставили 24 пострадавших в ДТП в Подмосковье в расположенный поблизости от места аварии Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского, сообщили РИА Новости в госпитале.ДТП произошло сегодня на 28-м километре Новорижского шоссе. По данным Минобороны, в колонну военных автобусов врезался не справившийся с управлением водитель гражданского грузовика, погибли четверо военнослужащих. В экстренных службах сообщили также о 24 пострадавших.Там пояснили, что госпиталь является аттестованным лечебным учреждением по травмам в результате ДТП. Для работы с санавиацией на его территории имеется вертолетная площадка.
московская область (подмосковье)
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Обломки автобусов и звуки сирен: последствия ДТП с военными на Новорижском шоссе
Обломки автобусов и звуки сирен: последствия ДТП с военными на Новорижском шоссе
2021-01-11T17:24
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РИА Новости
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видео, дтп с военными автобусами в подмосковье, центральный военный клинический госпиталь имени вишневского, московская область (подмосковье), происшествия