https://ria.ru/20210111/dtp-1592606745.html

Очевидцы раскрыли подробности аварии с военными автобусами в Подмосковье

Очевидцы раскрыли подробности аварии с военными автобусами в Подмосковье

Свидетели смертельного ДТП с грузовиком и военными автобусами на западе Подмосковья рассказали о ситуации на месте аварии. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T17:24

2021-01-11T17:24

2021-01-11T18:36

дтп с военными автобусами в подмосковье

министерство обороны рф (минобороны рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592614307_0:248:3154:2022_1920x0_80_0_0_439f9d69ca45a9a015fb6281cbd9ea9e.jpg

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Свидетели смертельного ДТП с грузовиком и военными автобусами на западе Подмосковья рассказали о ситуации на месте аварии. Один из очевидцев рассказал, что авария случилась на 27-м километре Новорижского шоссе. Очевидец добавил, что на место аварии едет много машин скорой помощи и образовалась пробка, так как из-за ДТП перекрыли несколько полос движения."Там экстренные службы работают: скорая, МЧС. Видимо, там какое-то топливо разлилось, потому что сильный запах", — добавил собеседник радиостанции. Еще один свидетель аварии рассказал телеканалу "360", что столкновение произошло до его прибытия на место, он увидел покореженные автобусы и лежавшие на земле тела."Метров за сто до аварии машины остановились, по проезжей части люди бежали с криками: "Скорее давайте аптечки", — добавил он. По его словам, было видно, что в автобусы влетала тяжелая техника. Ранее стало известно о столкновении четырех военных автобусов и грузовика на федеральной трассе М-9 "Балтия". В результате аварии погибли четыре человека, более 20 пострадали. Обстоятельства ДТП выясняются. По предварительным данным, водитель самосвала не справился с управлением и врезался сзади в колонну автобусов.

https://ria.ru/20210111/gospitalizatsiya-1592604464.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места ДТП с военными автобусами на Новорижском шоссе Кадры с места ДТП с военными автобусами на Новорижском шоссе 2021-01-11T17:24 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с военными автобусами в подмосковье, министерство обороны рф (минобороны рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия