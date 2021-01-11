https://ria.ru/20210111/dtp-1592582827.html

В Туле в ДТП со скорой пострадали пять человек

В Туле в ДТП со скорой пострадали пять человек

Автомобиль скорой помощи, предположительно, ехавший на красный свет с включенными проблесковым маячком и звуковым сигналом, столкнулся с другим автомобилем,... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T15:07

2021-01-11T15:07

2021-01-11T15:07

тула

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Автомобиль скорой помощи, предположительно, ехавший на красный свет с включенными проблесковым маячком и звуковым сигналом, столкнулся с другим автомобилем, пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.Как говорится в сообщении полиции, в понедельник днем в Туле у поворота на поселок Косая Гора столкнулись Ford Transit, принадлежащий скорой помощи, и Chevrolet Lanos."В результате ДТП пострадали четыре человека, находившиеся в Ford Transit, и женщина-водитель Chevrolet", - говорится в сообщении.Представитель УМВД сообщил РИА Новости, что скорая, по предварительным данным, ехала на красный свет, но с включенными проблесковым маячком и звуковым сигналом."В настоящий момент проводятся мероприятия по выяснению всех деталей случившегося, в том числе предстоит выяснить, имел ли автомобиль возможность уступить скорой дорогу", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210111/dtp-1592517510.html

тула

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тула, происшествия