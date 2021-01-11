https://ria.ru/20210111/dtp-1592582827.html
В Туле в ДТП со скорой пострадали пять человек
В Туле в ДТП со скорой пострадали пять человек
Автомобиль скорой помощи, предположительно, ехавший на красный свет с включенными проблесковым маячком и звуковым сигналом, столкнулся с другим автомобилем,... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T15:07
2021-01-11T15:07
2021-01-11T15:07
тула
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_73d63e7c885af9a49f61617ac46a2897.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Автомобиль скорой помощи, предположительно, ехавший на красный свет с включенными проблесковым маячком и звуковым сигналом, столкнулся с другим автомобилем, пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.Как говорится в сообщении полиции, в понедельник днем в Туле у поворота на поселок Косая Гора столкнулись Ford Transit, принадлежащий скорой помощи, и Chevrolet Lanos."В результате ДТП пострадали четыре человека, находившиеся в Ford Transit, и женщина-водитель Chevrolet", - говорится в сообщении.Представитель УМВД сообщил РИА Новости, что скорая, по предварительным данным, ехала на красный свет, но с включенными проблесковым маячком и звуковым сигналом."В настоящий момент проводятся мероприятия по выяснению всех деталей случившегося, в том числе предстоит выяснить, имел ли автомобиль возможность уступить скорой дорогу", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210111/dtp-1592517510.html
тула
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_8c3d9befca56eee30ad1caae8ec3cf63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тула, происшествия
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Автомобиль скорой помощи, предположительно, ехавший на красный свет с включенными проблесковым маячком и звуковым сигналом, столкнулся с другим автомобилем, пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Как говорится в сообщении полиции, в понедельник днем в Туле
у поворота на поселок Косая Гора столкнулись Ford Transit, принадлежащий скорой помощи, и Chevrolet Lanos.
"В результате ДТП пострадали четыре человека, находившиеся в Ford Transit, и женщина-водитель Chevrolet", - говорится в сообщении.
Представитель УМВД сообщил РИА Новости, что скорая, по предварительным данным, ехала на красный свет, но с включенными проблесковым маячком и звуковым сигналом.
"В настоящий момент проводятся мероприятия по выяснению всех деталей случившегося, в том числе предстоит выяснить, имел ли автомобиль возможность уступить скорой дорогу", - отметил собеседник агентства.