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В Туле в ДТП со скорой пострадали пять человек
В Туле в ДТП со скорой пострадали пять человек
Автомобиль скорой помощи, предположительно, ехавший на красный свет с включенными проблесковым маячком и звуковым сигналом, столкнулся с другим автомобилем,... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T15:07
2021-01-11T15:07
тула
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Автомобиль скорой помощи, предположительно, ехавший на красный свет с включенными проблесковым маячком и звуковым сигналом, столкнулся с другим автомобилем, пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.Как говорится в сообщении полиции, в понедельник днем в Туле у поворота на поселок Косая Гора столкнулись Ford Transit, принадлежащий скорой помощи, и Chevrolet Lanos."В результате ДТП пострадали четыре человека, находившиеся в Ford Transit, и женщина-водитель Chevrolet", - говорится в сообщении.Представитель УМВД сообщил РИА Новости, что скорая, по предварительным данным, ехала на красный свет, но с включенными проблесковым маячком и звуковым сигналом."В настоящий момент проводятся мероприятия по выяснению всех деталей случившегося, в том числе предстоит выяснить, имел ли автомобиль возможность уступить скорой дорогу", - отметил собеседник агентства.
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60
тула, происшествия

В Туле в ДТП со скорой пострадали пять человек

15:07 11.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Автомобиль скорой помощи, предположительно, ехавший на красный свет с включенными проблесковым маячком и звуковым сигналом, столкнулся с другим автомобилем, пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Как говорится в сообщении полиции, в понедельник днем в Туле у поворота на поселок Косая Гора столкнулись Ford Transit, принадлежащий скорой помощи, и Chevrolet Lanos.
"В результате ДТП пострадали четыре человека, находившиеся в Ford Transit, и женщина-водитель Chevrolet", - говорится в сообщении.
Представитель УМВД сообщил РИА Новости, что скорая, по предварительным данным, ехала на красный свет, но с включенными проблесковым маячком и звуковым сигналом.
"В настоящий момент проводятся мероприятия по выяснению всех деталей случившегося, в том числе предстоит выяснить, имел ли автомобиль возможность уступить скорой дорогу", - отметил собеседник агентства.
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