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В Башкирии задержали водителя автобуса после ДТП с двумя погибшими
В Башкирии задержали водителя автобуса после ДТП с двумя погибшими
Правоохранительные органы задержали водителя одного из столкнувшихся автобусов в Башкирии, в результате которого погибли два ребенка и 11 человек пострадали,... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T08:50
2021-01-11T08:50
2021-01-11T11:26
республика башкортостан
салаватский район
происшествия
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УФА, 11 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали водителя одного из столкнувшихся автобусов в Башкирии, в результате которого погибли два ребенка и 11 человек пострадали, сообщили в МВД по региону.Ранее в региональном ГИБДД сообщили РИА Новости, что около 14.00 (12.00 мск) на 36-м километре автодороги Кропачево – Месягутово – Ачит в Салаватском районе произошла авария. Столкнулись два автобуса Ford Transit. По уточненным данным, в аварии погибли 6-летний мальчик и 14-летняя девочка. Одиннадцать пострадавших, среди которых 4 ребенка, госпитализированы в больницы. Двое детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии.Следственные органы расследуют уголовное дело по статье УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".МВД по Башкирии сообщает, что полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц."Проводятся необходимые следственные действия и назначен ряд экспертиз, 35-летний водитель маршрутного автобуса задержан, водитель второго автобуса - среди госпитализированных", - сообщает башкирская полиция.
республика башкортостан
салаватский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика башкортостан, салаватский район, происшествия
УФА, 11 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали водителя одного из столкнувшихся автобусов в Башкирии, в результате которого погибли два ребенка и 11 человек пострадали, сообщили в МВД по региону.
Ранее в региональном ГИБДД сообщили РИА Новости, что около 14.00 (12.00 мск) на 36-м километре автодороги Кропачево – Месягутово – Ачит в Салаватском районе произошла авария. Столкнулись два автобуса Ford Transit. По уточненным данным, в аварии погибли 6-летний мальчик и 14-летняя девочка. Одиннадцать пострадавших, среди которых 4 ребенка, госпитализированы в больницы. Двое детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Следственные органы расследуют уголовное дело по статье УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
МВД по Башкирии сообщает, что полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
"Проводятся необходимые следственные действия и назначен ряд экспертиз, 35-летний водитель маршрутного автобуса задержан, водитель второго автобуса - среди госпитализированных", - сообщает башкирская полиция.