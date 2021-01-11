https://ria.ru/20210111/dtp-1592517510.html

В Башкирии задержали водителя автобуса после ДТП с двумя погибшими

В Башкирии задержали водителя автобуса после ДТП с двумя погибшими

Правоохранительные органы задержали водителя одного из столкнувшихся автобусов в Башкирии, в результате которого погибли два ребенка и 11 человек пострадали,... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T08:50

2021-01-11T08:50

2021-01-11T11:26

республика башкортостан

салаватский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592459244_0:98:1040:683_1920x0_80_0_0_bf381c97d2e8ff81a52713bd342a790d.jpg

УФА, 11 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали водителя одного из столкнувшихся автобусов в Башкирии, в результате которого погибли два ребенка и 11 человек пострадали, сообщили в МВД по региону.Ранее в региональном ГИБДД сообщили РИА Новости, что около 14.00 (12.00 мск) на 36-м километре автодороги Кропачево – Месягутово – Ачит в Салаватском районе произошла авария. Столкнулись два автобуса Ford Transit. По уточненным данным, в аварии погибли 6-летний мальчик и 14-летняя девочка. Одиннадцать пострадавших, среди которых 4 ребенка, госпитализированы в больницы. Двое детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии.Следственные органы расследуют уголовное дело по статье УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".МВД по Башкирии сообщает, что полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц."Проводятся необходимые следственные действия и назначен ряд экспертиз, 35-летний водитель маршрутного автобуса задержан, водитель второго автобуса - среди госпитализированных", - сообщает башкирская полиция.

республика башкортостан

салаватский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, салаватский район, происшествия