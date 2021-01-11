https://ria.ru/20210111/drsmd-1592508016.html

Помпео раскритиковал Обаму за соблюдение ДРСМД

Помпео раскритиковал Обаму за соблюдение ДРСМД

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что экс-президент Барак Обама рисковал жизнями американцев, соблюдая положения Договора о ликвидации ракет средней и... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T02:47

2021-01-11T02:47

2021-01-11T10:22

майк помпео

договор о рсмд

кпсс

рональд рейган

михаил горбачев

москва

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что экс-президент Барак Обама рисковал жизнями американцев, соблюдая положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).СССР и США о заключили ДРСМД 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Соглашение подписали генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года и носил бессрочный характер до прекращения действия 2 августа 2019 года в результате одностороннего выхода из него американской стороны.США покинули ДРСМД, обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла эти обвинения и заявила о готовности продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако Вашингтон отказался идти навстречу.

https://ria.ru/20201114/drsmd-1584625280.html

москва

вашингтон (город)

сша

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майк помпео, договор о рсмд, кпсс, рональд рейган, михаил горбачев, москва, вашингтон (город), сша, в мире, политика