Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210111/drsmd-1592508016.html
Помпео раскритиковал Обаму за соблюдение ДРСМД
Помпео раскритиковал Обаму за соблюдение ДРСМД
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что экс-президент Барак Обама рисковал жизнями американцев, соблюдая положения Договора о ликвидации ракет средней и... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T02:47
2021-01-11T10:22
майк помпео
договор о рсмд
кпсс
рональд рейган
михаил горбачев
москва
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584063775_0:24:3072:1752_1920x0_80_0_0_972277fbf199c79feb92e6475f95de34.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что экс-президент Барак Обама рисковал жизнями американцев, соблюдая положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).СССР и США о заключили ДРСМД 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Соглашение подписали генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года и носил бессрочный характер до прекращения действия 2 августа 2019 года в результате одностороннего выхода из него американской стороны.США покинули ДРСМД, обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла эти обвинения и заявила о готовности продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако Вашингтон отказался идти навстречу.
https://ria.ru/20201114/drsmd-1584625280.html
москва
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584063775_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5cfe68576a8dc80b260189f36b720406.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майк помпео, договор о рсмд, кпсс, рональд рейган, михаил горбачев, москва, вашингтон (город), сша, в мире, политика

Помпео раскритиковал Обаму за соблюдение ДРСМД

02:47 11.01.2021 (обновлено: 10:22 11.01.2021)
 
© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolГоссекретарь США Майк Помпео проводит брифинг для представителей СМИ в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео проводит брифинг для представителей СМИ в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что экс-президент Барак Обама рисковал жизнями американцев, соблюдая положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

"Президент Обама рисковал жизнями американцев, ограничивая нашу военную силу, в то время как Россия обманывала и наращивала свои системы. Когда только одна сторона двухстороннего договора соблюдает его, это называется глупостью", — написал госсекретарь США в твиттере.

СССР и США о заключили ДРСМД 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Соглашение подписали генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года и носил бессрочный характер до прекращения действия 2 августа 2019 года в результате одностороннего выхода из него американской стороны.
США покинули ДРСМД, обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла эти обвинения и заявила о готовности продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако Вашингтон отказался идти навстречу.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса Большая перемена - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
14 ноября 2020, 14:39
Путин заявил о росте угрозы безопасности после выхода США из ДРСМД
 
Майк ПомпеоДоговор о РСМДКПССРональд РейганМихаил ГорбачевМоскваВашингтон (город)СШАВ миреПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:33Стало известно, когда Samsung представит смартфон Galaxy S21
15:31Новые фотографии Камалы Харрис вызвали споры в Сети
15:28Челябинских инспекторов ДПС наградят за спасение автобуса с детьми
15:22Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе
15:22В Михайловском театре планируют открыть центр вакцинации от коронавируса
15:18Сбитый на переходе в Нижнем Новгороде ребенок умер в больнице
15:18Папа Франциск узаконил право женщин исполнять ряд функций на богослужении
15:15Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в новогодние праздники
15:13Экс-премьер Украины считает, что отношения Киева и Москвы наладятся
15:12Автоэксперты оценили идею ужесточить наказание за нарушение ПДД
15:09Эксперты ВОЗ назвали наиболее вероятный источник COVID-19
15:09В Театре Вахтангова рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Ланового
15:09В Москве откроют 30 дополнительных пунктов вакцинации от COVID-19
15:08Эпидемиолог рассказал, в каких случаях необходимо менять состав вакцины
15:07В Туле в ДТП со скорой пострадали пять человек
15:04В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска
15:02Вирусолог предупредил об опасности лечения CОVID-19 радиацией
15:01Parler удалил пост адвоката Трампа с призывом расстрелять Майка Пенса
15:01Палестина первой на Ближнем Востоке зарегистрировала вакцину "Спутник V"
14:59Finnair возобновит полеты в Россию
Лента новостейМолния