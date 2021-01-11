Помпео раскритиковал Обаму за соблюдение ДРСМД
02:47 11.01.2021 (обновлено: 10:22 11.01.2021)
© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolГоссекретарь США Майк Помпео проводит брифинг для представителей СМИ в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что экс-президент Барак Обама рисковал жизнями американцев, соблюдая положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
"Президент Обама рисковал жизнями американцев, ограничивая нашу военную силу, в то время как Россия обманывала и наращивала свои системы. Когда только одна сторона двухстороннего договора соблюдает его, это называется глупостью", — написал госсекретарь США в твиттере.
СССР и США о заключили ДРСМД 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Соглашение подписали генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года и носил бессрочный характер до прекращения действия 2 августа 2019 года в результате одностороннего выхода из него американской стороны.
США покинули ДРСМД, обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла эти обвинения и заявила о готовности продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако Вашингтон отказался идти навстречу.
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