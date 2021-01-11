https://ria.ru/20210111/dollar-1592606392.html

Доллар вырос до 75 рублей

Доллар вырос до 75 рублей

Рубль усиливает падение вечером, курс доллара поднялся до 75 рублей впервые почти за неделю, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T17:22

2021-01-11T17:22

2021-01-11T17:22

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Рубль усиливает падение вечером, курс доллара поднялся до 75 рублей впервые почти за неделю, свидетельствуют данные торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 17.03 мск рос на 74 копейки, до 74,90 рубля, курс евро – на 38 копеек, до уровня 90,98 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в понедельник доллар уже поднимался до 75 рублей, ниже которых он торговался после 5 января.

https://ria.ru/20210111/rubl-1591229899.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, московская биржа, экономика