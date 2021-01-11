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Доллар вырос до 75 рублей
Доллар вырос до 75 рублей
Рубль усиливает падение вечером, курс доллара поднялся до 75 рублей впервые почти за неделю, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T17:22
2021-01-11T17:22
2021-01-11T17:22
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Рубль усиливает падение вечером, курс доллара поднялся до 75 рублей впервые почти за неделю, свидетельствуют данные торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 17.03 мск рос на 74 копейки, до 74,90 рубля, курс евро – на 38 копеек, до уровня 90,98 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в понедельник доллар уже поднимался до 75 рублей, ниже которых он торговался после 5 января.
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цены на нефть, московская биржа, экономика