https://ria.ru/20210111/doktriny-1592524525.html

Горбачев призвал Москву и Вашингтон к корректировке военных доктрин

Горбачев призвал Москву и Вашингтон к корректировке военных доктрин

Продление договора СНВ-3 должно быть лишь первым шагом, России и США надо договариваться о дальнейших сокращениях вооружений и вовлекать в переговоры другие... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T10:08

2021-01-11T10:08

2021-01-11T12:13

россия

договор снв-3

михаил горбачев

джо байден

сша

безопасность

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Продление договора СНВ-3 должно быть лишь первым шагом, России и США надо договариваться о дальнейших сокращениях вооружений и вовлекать в переговоры другие ядерные державы, а также корректировать военные доктрины в сторону неприменения ядерного оружия первыми, заявил в интервью РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.Бывший советский лидер отметил, что раньше неоднократно встречался с избранным президентом США Джо Байденом. По его словам, будучи сенатором, тот поддерживал все советско-американские договоренности по ядерному разоружению, а как вице-президент поддержал договор СНВ-3, подписанный президентами США и России Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым."Во время предвыборной кампании он (Байден) говорил, что договор надо продлить. Но это, я считаю, лишь первый шаг. Надо договариваться о дальнейших сокращениях. Надо обсуждать и корректировать военные доктрины. Причем в сторону неприменения первыми ядерного оружия, а не в сторону понижения порога его применения, как это сейчас происходит", - заявил Горбачев.Он убежден, что затем необходимо вовлекать в эти переговоры и другие ядерные державы. "Это очень большая повестка дня, очень сложная. Если США и Россия за нее возьмутся по-настоящему, то выиграют и они, и все остальные", - уверен экс-президент СССР.Читайте полный текст интервью Михаила Горбачева >>

https://ria.ru/20210104/snv-3-1592003830.html

россия

сша

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россия, договор снв-3, михаил горбачев, джо байден, сша, безопасность