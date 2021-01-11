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Горбачев призвал Москву и Вашингтон к корректировке военных доктрин
Горбачев призвал Москву и Вашингтон к корректировке военных доктрин
Продление договора СНВ-3 должно быть лишь первым шагом, России и США надо договариваться о дальнейших сокращениях вооружений и вовлекать в переговоры другие... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T10:08
2021-01-11T12:13
россия
договор снв-3
михаил горбачев
джо байден
сша
безопасность
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Продление договора СНВ-3 должно быть лишь первым шагом, России и США надо договариваться о дальнейших сокращениях вооружений и вовлекать в переговоры другие ядерные державы, а также корректировать военные доктрины в сторону неприменения ядерного оружия первыми, заявил в интервью РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.Бывший советский лидер отметил, что раньше неоднократно встречался с избранным президентом США Джо Байденом. По его словам, будучи сенатором, тот поддерживал все советско-американские договоренности по ядерному разоружению, а как вице-президент поддержал договор СНВ-3, подписанный президентами США и России Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым."Во время предвыборной кампании он (Байден) говорил, что договор надо продлить. Но это, я считаю, лишь первый шаг. Надо договариваться о дальнейших сокращениях. Надо обсуждать и корректировать военные доктрины. Причем в сторону неприменения первыми ядерного оружия, а не в сторону понижения порога его применения, как это сейчас происходит", - заявил Горбачев.Он убежден, что затем необходимо вовлекать в эти переговоры и другие ядерные державы. "Это очень большая повестка дня, очень сложная. Если США и Россия за нее возьмутся по-настоящему, то выиграют и они, и все остальные", - уверен экс-президент СССР.Читайте полный текст интервью Михаила Горбачева &gt;&gt;
https://ria.ru/20210104/snv-3-1592003830.html
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россия, договор снв-3, михаил горбачев, джо байден, сша, безопасность

Горбачев призвал Москву и Вашингтон к корректировке военных доктрин

10:08 11.01.2021 (обновлено: 12:13 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев на презентации своей книги "Остаюсь оптимистом" в Московском Доме Книги
Экс-президент СССР Михаил Горбачев на презентации своей книги Остаюсь оптимистом в Московском Доме Книги - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Продление договора СНВ-3 должно быть лишь первым шагом, России и США надо договариваться о дальнейших сокращениях вооружений и вовлекать в переговоры другие ядерные державы, а также корректировать военные доктрины в сторону неприменения ядерного оружия первыми, заявил в интервью РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
Бывший советский лидер отметил, что раньше неоднократно встречался с избранным президентом США Джо Байденом. По его словам, будучи сенатором, тот поддерживал все советско-американские договоренности по ядерному разоружению, а как вице-президент поддержал договор СНВ-3, подписанный президентами США и России Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым.
"Во время предвыборной кампании он (Байден) говорил, что договор надо продлить. Но это, я считаю, лишь первый шаг. Надо договариваться о дальнейших сокращениях. Надо обсуждать и корректировать военные доктрины. Причем в сторону неприменения первыми ядерного оружия, а не в сторону понижения порога его применения, как это сейчас происходит", - заявил Горбачев.
Он убежден, что затем необходимо вовлекать в эти переговоры и другие ядерные державы. "Это очень большая повестка дня, очень сложная. Если США и Россия за нее возьмутся по-настоящему, то выиграют и они, и все остальные", - уверен экс-президент СССР.
Читайте полный текст интервью Михаила Горбачева >>
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РоссияДоговор СНВ-3Михаил ГорбачевДжо БайденСШАБезопасность
 
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