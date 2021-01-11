https://ria.ru/20210111/dobavka-1592538530.html

Названа добавка к чаю, способная убивать раковые клетки

Названа добавка к чаю, способная убивать раковые клетки

Экстракт бергамота может оказывать положительный эффект при лечении рака. К такому выводу пришли ученые из Университета Калабрии и Университета Солфорда,... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T11:23

2021-01-11T11:23

2021-01-11T12:13

здоровье

общество

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Экстракт бергамота может оказывать положительный эффект при лечении рака. К такому выводу пришли ученые из Университета Калабрии и Университета Солфорда, исследование которых опубликовано на портале ScienceDirect.Специалисты выяснили, что содержащиеся в бергамоте вещества брутьеридин и мелитидин ингибируют ферменты холестерина и способствуют гибели и прекращению деления раковых стволовых клеток.Исследователи отмечают, что, в отличие от используемых в современной медицине лекарств из группы статинов, бергамот не имеет серьезных побочных эффектов.Ученые считают, что на основе бергамота можно создать новые нетоксичные лекарства для борьбы с онкологическими заболеваниями.

https://ria.ru/20210106/rak-1592165736.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество