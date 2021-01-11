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Названа добавка к чаю, способная убивать раковые клетки
Названа добавка к чаю, способная убивать раковые клетки
Экстракт бергамота может оказывать положительный эффект при лечении рака. К такому выводу пришли ученые из Университета Калабрии и Университета Солфорда,... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T11:23
2021-01-11T12:13
здоровье
общество
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Экстракт бергамота может оказывать положительный эффект при лечении рака. К такому выводу пришли ученые из Университета Калабрии и Университета Солфорда, исследование которых опубликовано на портале ScienceDirect.Специалисты выяснили, что содержащиеся в бергамоте вещества брутьеридин и мелитидин ингибируют ферменты холестерина и способствуют гибели и прекращению деления раковых стволовых клеток.Исследователи отмечают, что, в отличие от используемых в современной медицине лекарств из группы статинов, бергамот не имеет серьезных побочных эффектов.Ученые считают, что на основе бергамота можно создать новые нетоксичные лекарства для борьбы с онкологическими заболеваниями.
https://ria.ru/20210106/rak-1592165736.html
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здоровье, общество

Названа добавка к чаю, способная убивать раковые клетки

11:23 11.01.2021 (обновлено: 12:13 11.01.2021)
 
© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка 3D
Раковая клетка 3D - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Depositphotos / vitanovski
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Экстракт бергамота может оказывать положительный эффект при лечении рака. К такому выводу пришли ученые из Университета Калабрии и Университета Солфорда, исследование которых опубликовано на портале ScienceDirect.
Специалисты выяснили, что содержащиеся в бергамоте вещества брутьеридин и мелитидин ингибируют ферменты холестерина и способствуют гибели и прекращению деления раковых стволовых клеток.
Исследователи отмечают, что, в отличие от используемых в современной медицине лекарств из группы статинов, бергамот не имеет серьезных побочных эффектов.
Ученые считают, что на основе бергамота можно создать новые нетоксичные лекарства для борьбы с онкологическими заболеваниями.
Раковые клетки - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
6 января, 21:11
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