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Арман Давлетяров объявил об уходе с Муз-ТВ
Арман Давлетяров объявил об уходе с Муз-ТВ
Российский медиаменеджер Арман Давлетяров сообщил в Instagram, что покидает пост генерального директора канала Муз-ТВ. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T11:07
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российский медиаменеджер Арман Давлетяров сообщил в Instagram, что покидает пост генерального директора канала Муз-ТВ. По его словам, сейчас канал находится "на самом своем пике", поэтому настало время, чтобы со "со спокойной душой отойти в сторону". "Я фактически стоял у истоков Муз-ТВ, начал работу на канале, когда он только делал свои первые шаги. Мы вместе были 20 лет из его 25-ти, и я счастлив, что вместе с нами выросло не одно поколение артистов и зрителей. Спасибо всей моей команде Муз-ТВ за преданность делу и профессионализм. Вы всегда были моей надежной опорой", — отметил Давлетяров, добавив, что сейчас планирует идти к новым целям и достижениям.
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арман давлетяров , новости культуры, знаменитости, звезды

Арман Давлетяров объявил об уходе с Муз-ТВ

11:07 11.01.2021 (обновлено: 11:24 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПресс-конференция премии МУЗ-ТВ 2011
Пресс-конференция премии МУЗ-ТВ 2011 - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российский медиаменеджер Арман Давлетяров сообщил в Instagram, что покидает пост генерального директора канала Муз-ТВ.

"Я ухожу с работы на Муз-ТВ, но мои сердце и душа навсегда останутся там", — написал Давлетяров.

По его словам, сейчас канал находится "на самом своем пике", поэтому настало время, чтобы со "со спокойной душой отойти в сторону".
"Я фактически стоял у истоков Муз-ТВ, начал работу на канале, когда он только делал свои первые шаги. Мы вместе были 20 лет из его 25-ти, и я счастлив, что вместе с нами выросло не одно поколение артистов и зрителей. Спасибо всей моей команде Муз-ТВ за преданность делу и профессионализм. Вы всегда были моей надежной опорой", — отметил Давлетяров, добавив, что сейчас планирует идти к новым целям и достижениям.
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