https://ria.ru/20210111/davletyarov-1592530998.html

Арман Давлетяров объявил об уходе с Муз-ТВ

Арман Давлетяров объявил об уходе с Муз-ТВ

Российский медиаменеджер Арман Давлетяров сообщил в Instagram, что покидает пост генерального директора канала Муз-ТВ. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T11:07

2021-01-11T11:07

2021-01-11T11:24

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российский медиаменеджер Арман Давлетяров сообщил в Instagram, что покидает пост генерального директора канала Муз-ТВ. По его словам, сейчас канал находится "на самом своем пике", поэтому настало время, чтобы со "со спокойной душой отойти в сторону". "Я фактически стоял у истоков Муз-ТВ, начал работу на канале, когда он только делал свои первые шаги. Мы вместе были 20 лет из его 25-ти, и я счастлив, что вместе с нами выросло не одно поколение артистов и зрителей. Спасибо всей моей команде Муз-ТВ за преданность делу и профессионализм. Вы всегда были моей надежной опорой", — отметил Давлетяров, добавив, что сейчас планирует идти к новым целям и достижениям.

https://ria.ru/20200306/1568251718.html

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2021

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арман давлетяров , новости культуры, знаменитости, звезды