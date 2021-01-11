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Арман Давлетяров объявил об уходе с Муз-ТВ
Арман Давлетяров объявил об уходе с Муз-ТВ
Российский медиаменеджер Арман Давлетяров сообщил в Instagram, что покидает пост генерального директора канала Муз-ТВ. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T11:07
2021-01-11T11:07
2021-01-11T11:24
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российский медиаменеджер Арман Давлетяров сообщил в Instagram, что покидает пост генерального директора канала Муз-ТВ. По его словам, сейчас канал находится "на самом своем пике", поэтому настало время, чтобы со "со спокойной душой отойти в сторону". "Я фактически стоял у истоков Муз-ТВ, начал работу на канале, когда он только делал свои первые шаги. Мы вместе были 20 лет из его 25-ти, и я счастлив, что вместе с нами выросло не одно поколение артистов и зрителей. Спасибо всей моей команде Муз-ТВ за преданность делу и профессионализм. Вы всегда были моей надежной опорой", — отметил Давлетяров, добавив, что сейчас планирует идти к новым целям и достижениям.
https://ria.ru/20200306/1568251718.html
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арман давлетяров , новости культуры, знаменитости, звезды