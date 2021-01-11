https://ria.ru/20210111/coronavirus-1592648777.html
В ВОЗ дали прогноз по появлению коллективного иммунитета от COVID-19
В ВОЗ дали прогноз по появлению коллективного иммунитета от COVID-19
Человечество не сможет достичь коллективной иммунизации от коронавируса в 2021 году, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T22:42
2021-01-11T22:42
2021-01-11T22:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592543596_0:0:1731:975_1920x0_80_0_0_23e6e7748ab411f99fc962e4c91764a9.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Человечество не сможет достичь коллективной иммунизации от коронавируса в 2021 году, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан. "Мы не сможем достичь коллективной иммунизации в 2021 году. В некоторых странах будут оставаться незащищенные люди", — сказала она на брифинге. Сваминатан указала на необходимость соблюдать меры предосторожности против коронавируса как минимум до конца года, пока не завершится вакцинация наиболее подверженных риску людей. Представитель ВОЗ отметила, что год назад сложно было представить, что в мире будет сразу несколько вакцин, и призвала быть терпеливыми в ожидании прививок. В мире уже выявили почти 89 миллионов случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Более 1,9 миллиона человек скончались. Больше всего случаев зафиксировано в США, Индии и Бразилии. Эти же страны лидируют по числу жертв болезни. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210111/pandemic-1592617493.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592543596_132:0:1731:1199_1920x0_80_0_0_723fb4b351d17ae2b86539cd82d8219c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире