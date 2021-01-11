https://ria.ru/20210111/buzova-1592643346.html

Импортер вина попросил Верховный суд обязать Бузову продвигать Buzwine

Импортер вина попросил Верховный суд обязать Бузову продвигать Buzwine

Импортер и дистрибьютор вина Global Wine Distribution (GWD) подал в Верховный суд России кассационную жалобу, в которой просит пересмотреть судебные акты... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T21:14

2021-01-11T21:14

2021-01-11T21:14

культура

ольга бузова

испания

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Импортер и дистрибьютор вина Global Wine Distribution (GWD) подал в Верховный суд России кассационную жалобу, в которой просит пересмотреть судебные акты нижестоящих инстанций, отклонивших его иск к продюсирующей певицу Ольгу Бузову компании "Арчер Мьюзик Продакшнс".Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, жалоба поступила в суд 30 декабря, никаких решений по ней пока не принято.Ответчику ранее принадлежал товарный знак Buzwine. GWD, продающая вино под этим брендом, в своем иске требовала, в частности, обязать "Арчер" заключить с Бузовой соглашение о продвижении напитка посредством использования её имени и образа в СМИ, интернет-ресурсах, социальных сетях и тому подобное. По замыслу истца, соглашение должно предусматривать "еженедельную активность" Бузовой на собственных страницах в соцсетях, ее участие в подготовке фото- и видеоконтента GWD, посещение стенда истца на всех специализированных выставках.Кроме того, истец требовал признать незаконным уведомление об одностороннем расторжении лицензионного договора от 1 августа 2019 года на использование бренда Buzwine, которое "Арчер" в декабре 2019 года направил дистрибьютору.Продюсер Бузовой объяснил расторжение неоднократным несоблюдением со стороны GWD устных договоренностей. Ответчик также предупредил дистрибьютора, что дальнейшее распространение продукции с товарным знаком Buzwine незаконно. Сама Бузова, привлеченная к спору в статусе третьего лица, ранее сообщила суду, что отзывает согласие на использование своего изображения и имени. Суды трех инстанций, полностью отклоняя иск, пришли к выводу, что отсутствуют основания для понуждения ответчика к исполнению обязательств в натуре."Арчер Мьюзик Продакшнс" в апреле 2019 года зарегистрировала на свое имя бренд Buzwine для одного класса товаров, включающего алкогольные напитки, и одного класса услуг, включающего услуги рекламных и экспортно-импортных агентств. В июне 2020 года компания отказалась от товарного знака Buzwine. Однако GWD на своем сайте до сих пор предлагает к продаже три вида игристых напитков под названием "Бузвайн" - "Розе Фризанте", "Еллоу Фризанте" и "Москато Фризанте", - на этикетках которых изображена Бузова, страна производства – Испания.

https://ria.ru/20210110/buzova-1592454368.html

https://ria.ru/20201229/buzova-1591229337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга бузова, испания