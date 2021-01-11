Сестра Джорджа Буша-старшего умерла от осложнений, вызванных COVID-19
01:42 11.01.2021 (обновлено: 06:20 11.01.2021)
© AP Photo / Marcy NighswanderНэнси Буш Эллис с братом, бывшим президентом США Джорджем Бушем-старшим
© AP Photo / Marcy Nighswander
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Сестра 41-го президента США Джорджа Буша-старшего Нэнси Буш Эллис скончалась в возрасте 94 лет на фоне осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
О кончине Нэнси Буш сообщил газете New York Times ее сын Александр Эллис III. Сестру экс-президента госпитализировали 30 декабря с высокой температурой и положительным результатом теста на коронавирус. Впоследствии симптомы заболевания пропали, но общее состояние ее здоровья ухудшалось. Нэнси Буш умерла в воскресенье в доме престарелых в американском городе Конкорд (штат Массачусетс).
"С грустью сообщаем, что любимая сестра президента Буша Нэнси Буш Эллис скончалась. Мы выражаем соболезнования и молимся за семьи Эллис и Буш, и помним замечательную женщину, которая принесла в этот мир свет и радость", - говорится в Twitter Фонда Барбары и Джорджа Бушей.
Сестра Джорджа Буша-старшего, родившаяся 4 февраля 1926 года, была единственной дочерью и одной из пяти детей в семье. В течение своей жизни занималась продвижением проектов по защите природы и борьбе с бедностью, а также принимала активное участие в сборе средств для Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения.
Большую часть жизни она разделяла взгляды демократов, однако поддержала своего брата, когда он принял решение идти на праймериз республиканской партии в 1979 году. В 2004 году она активно поддерживала своего племянника Джорджа Буша-младшего, также республиканца, в ходе его предвыборной кампании.
Ее брат, 41-й президент США Джордж Буш-старший, скончался в возрасте 94 лет 1 декабря 2018 года.
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