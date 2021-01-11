https://ria.ru/20210111/bush-1592506749.html

Сестра Джорджа Буша-старшего умерла от осложнений, вызванных COVID-19

Сестра Джорджа Буша-старшего умерла от осложнений, вызванных COVID-19

Сестра 41-го президента США Джорджа Буша-старшего Нэнси Буш Эллис скончалась в возрасте 94 лет на фоне осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T01:42

2021-01-11T01:42

2021-01-11T06:20

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

джордж буш-старший

джордж буш (младший)

москва

массачусетс

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592506452_0:0:2983:1678_1920x0_80_0_0_d05aae8e6d405d776ef6ec35d2e08fb1.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Сестра 41-го президента США Джорджа Буша-старшего Нэнси Буш Эллис скончалась в возрасте 94 лет на фоне осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.О кончине Нэнси Буш сообщил газете New York Times ее сын Александр Эллис III. Сестру экс-президента госпитализировали 30 декабря с высокой температурой и положительным результатом теста на коронавирус. Впоследствии симптомы заболевания пропали, но общее состояние ее здоровья ухудшалось. Нэнси Буш умерла в воскресенье в доме престарелых в американском городе Конкорд (штат Массачусетс).Сестра Джорджа Буша-старшего, родившаяся 4 февраля 1926 года, была единственной дочерью и одной из пяти детей в семье. В течение своей жизни занималась продвижением проектов по защите природы и борьбе с бедностью, а также принимала активное участие в сборе средств для Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения.Большую часть жизни она разделяла взгляды демократов, однако поддержала своего брата, когда он принял решение идти на праймериз республиканской партии в 1979 году. В 2004 году она активно поддерживала своего племянника Джорджа Буша-младшего, также республиканца, в ходе его предвыборной кампании.Ее брат, 41-й президент США Джордж Буш-старший, скончался в возрасте 94 лет 1 декабря 2018 года.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201231/koronavirus-1591360063.html

москва

массачусетс

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, джордж буш-старший, джордж буш (младший), москва, массачусетс, сша, в мире