Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210111/bush-1592506749.html
Сестра Джорджа Буша-старшего умерла от осложнений, вызванных COVID-19
Сестра Джорджа Буша-старшего умерла от осложнений, вызванных COVID-19
Сестра 41-го президента США Джорджа Буша-старшего Нэнси Буш Эллис скончалась в возрасте 94 лет на фоне осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T01:42
2021-01-11T06:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
джордж буш-старший
джордж буш (младший)
москва
массачусетс
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592506452_0:0:2983:1678_1920x0_80_0_0_d05aae8e6d405d776ef6ec35d2e08fb1.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Сестра 41-го президента США Джорджа Буша-старшего Нэнси Буш Эллис скончалась в возрасте 94 лет на фоне осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.О кончине Нэнси Буш сообщил газете New York Times ее сын Александр Эллис III. Сестру экс-президента госпитализировали 30 декабря с высокой температурой и положительным результатом теста на коронавирус. Впоследствии симптомы заболевания пропали, но общее состояние ее здоровья ухудшалось. Нэнси Буш умерла в воскресенье в доме престарелых в американском городе Конкорд (штат Массачусетс).Сестра Джорджа Буша-старшего, родившаяся 4 февраля 1926 года, была единственной дочерью и одной из пяти детей в семье. В течение своей жизни занималась продвижением проектов по защите природы и борьбе с бедностью, а также принимала активное участие в сборе средств для Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения.Большую часть жизни она разделяла взгляды демократов, однако поддержала своего брата, когда он принял решение идти на праймериз республиканской партии в 1979 году. В 2004 году она активно поддерживала своего племянника Джорджа Буша-младшего, также республиканца, в ходе его предвыборной кампании.Ее брат, 41-й президент США Джордж Буш-старший, скончался в возрасте 94 лет 1 декабря 2018 года.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201231/koronavirus-1591360063.html
москва
массачусетс
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592506452_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_a8eb18ea6c3d67d738a036a5110dc6bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, джордж буш-старший, джордж буш (младший), москва, массачусетс, сша, в мире

Сестра Джорджа Буша-старшего умерла от осложнений, вызванных COVID-19

01:42 11.01.2021 (обновлено: 06:20 11.01.2021)
 
© AP Photo / Marcy NighswanderНэнси Буш Эллис с братом, бывшим президентом США Джорджем Бушем-старшим
Нэнси Буш Эллис с братом, бывшим президентом США Джорджем Бушем-старшим - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© AP Photo / Marcy Nighswander
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Сестра 41-го президента США Джорджа Буша-старшего Нэнси Буш Эллис скончалась в возрасте 94 лет на фоне осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
О кончине Нэнси Буш сообщил газете New York Times ее сын Александр Эллис III. Сестру экс-президента госпитализировали 30 декабря с высокой температурой и положительным результатом теста на коронавирус. Впоследствии симптомы заболевания пропали, но общее состояние ее здоровья ухудшалось. Нэнси Буш умерла в воскресенье в доме престарелых в американском городе Конкорд (штат Массачусетс).
"С грустью сообщаем, что любимая сестра президента Буша Нэнси Буш Эллис скончалась. Мы выражаем соболезнования и молимся за семьи Эллис и Буш, и помним замечательную женщину, которая принесла в этот мир свет и радость", - говорится в Twitter Фонда Барбары и Джорджа Бушей.
Сестра Джорджа Буша-старшего, родившаяся 4 февраля 1926 года, была единственной дочерью и одной из пяти детей в семье. В течение своей жизни занималась продвижением проектов по защите природы и борьбе с бедностью, а также принимала активное участие в сборе средств для Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения.
Большую часть жизни она разделяла взгляды демократов, однако поддержала своего брата, когда он принял решение идти на праймериз республиканской партии в 1979 году. В 2004 году она активно поддерживала своего племянника Джорджа Буша-младшего, также республиканца, в ходе его предвыборной кампании.
Ее брат, 41-й президент США Джордж Буш-старший, скончался в возрасте 94 лет 1 декабря 2018 года.
Медики в защитном противоэпидемическом костюме в коридоре Новосибирской областной клинической больницы - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
31 декабря 2020, 01:18
Известные люди, ставшие жертвами коронавирусной инфекции
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Джордж Буш-старшийДжордж Буш (младший)МоскваМассачусетсСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:33Стало известно, когда Samsung представит смартфон Galaxy S21
15:31Новые фотографии Камалы Харрис вызвали споры в Сети
15:28Челябинских инспекторов ДПС наградят за спасение автобуса с детьми
15:22Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе
15:22В Михайловском театре планируют открыть центр вакцинации от коронавируса
15:18Сбитый на переходе в Нижнем Новгороде ребенок умер в больнице
15:18Папа Франциск узаконил право женщин исполнять ряд функций на богослужении
15:15Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в новогодние праздники
15:13Экс-премьер Украины считает, что отношения Киева и Москвы наладятся
15:12Автоэксперты оценили идею ужесточить наказание за нарушение ПДД
15:09Эксперты ВОЗ назвали наиболее вероятный источник COVID-19
15:09В Театре Вахтангова рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Ланового
15:09В Москве откроют 30 дополнительных пунктов вакцинации от COVID-19
15:08Эпидемиолог рассказал, в каких случаях необходимо менять состав вакцины
15:07В Туле в ДТП со скорой пострадали пять человек
15:04В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска
15:02Вирусолог предупредил об опасности лечения CОVID-19 радиацией
15:01Parler удалил пост адвоката Трампа с призывом расстрелять Майка Пенса
15:01Палестина первой на Ближнем Востоке зарегистрировала вакцину "Спутник V"
14:59Finnair возобновит полеты в Россию
Лента новостейМолния