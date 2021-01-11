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https://ria.ru/20210111/buddizm-1591593070.html
Когда две горы соединятся: в России восстановят старейший буддийский храм
Когда две горы соединятся: в России восстановят старейший буддийский храм
На берегу реки Аны в Хоринском районе Бурятии, на равнине в окружении невысоких сопок, уже около 300 лет существует один из старейших центров буддизма в России... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T08:00
2021-01-11T08:00
хорошие новости
хорошие новости
республика бурятия
российская империя
елизавета петровна (императрица)
николай ii
екатерина ii
буддизм
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. На берегу реки Аны в Хоринском районе Бурятии, на равнине в окружении невысоких сопок, уже около 300 лет существует один из старейших центров буддизма в России – Анинский дацан. Его судьба во многом повторяет хитросплетения истории всей страны. Корреспондент проекта "Хорошие новости" поговорил с Ширээтэ-ламой (настоятелем) Анинского дацана Легцоком (Владимиром) Дарижаповым о том, почему в бурятской степи в начале XIX века каменный храм Будды строили русские зодчие и как живут буддисты Бурятии сегодня.По легенде, за несколько лет до революции, во время последней службы 1915 года, два провидца, жившие в Анинском дацане, провели ритуал и сняли со всех храмов освящение. Прихожане сразу же начали задавать вопросы о причинах такого поступка. Ответ оказался невероятным: оракулы предвидели, что вскоре наступят тяжелые времена. С алтарей каждого из семнадцати храмов огромного религиозного буддийского центра убрали святыни и исторические ценности. Чтобы сохранить статуи божеств, освященные ступы и изображения, оракулы отдали их двадцати двум ламам, прошедшим полный курс обучения, а это ни много ни мало целых 20 лет.Казалось бы, как такое может произойти? Владимир Дарижапов рассказал, что речь шла о священной горе Улзыто, которая находится за Анинским дацаном, и горе Номин добун, которая стоит восточнее от нее. Пророчество сбылось в 1989-м."Между этих двух гор была построена большая дамба высотой около 6–7 метров, для того чтобы перекрыть ручей и собирать воду для сельскохозяйственных нужд. Пророчество сбылось, и с 1989 года открывается первый реставрационный счет, начинаются попытки первых возрождений строительства и восстановления былой славы Анинского дацана", – сказал Ширээтэ-лама.Русские мотивы буддийского храмаПервое белокаменное здание главного храма – Цогчен дугана – начали возводить в Анинском дацане в 1811 году, после того как пожар уничтожил деревянные постройки. Именно это строение, выполненное русскими мастерами, заложило основы развития оригинальной бурятской школы буддийской архитектуры и зодчества.Участие русских мастеров не могло не отразиться на облике главного храма. При этом в его архитектуре была воплощена космологическая символика буддийской идеи мандалы, практиковавшейся в Древнем Китае, где понятие центра и четырех сторон света задавало ориентацию главного здания."Тогда буряты не имели мастерства возведения и работы с камнем, поэтому были приглашены русские мастеровые, которые начали строительство первого каменного буддистского храма на территории этнической Бурятии в Российской империи. Внешне он очень сильно напоминал русскую православную церковь, потому что храм спроектировал русский человек", – сказал Ширээтэ-лама Анинского дацана. Романовы и буддизмНесмотря на географическую отдаленность от центральной России, Анинский дацан, который к концу XIX века разросся до крупного центра религии, книгопечатания и медицины, всегда был связан с династией Романовых.В 1741 году императрица Елизавета Петровна признала буддизм одной из официальных религий. А уже в 1764 году Екатерина II издала указ, согласно которому в Бурятии признавалось существование ламаистской веры и утверждалось 11 капищ (буддистских дацанов) и 150 штатных религиозных учителей – лам. Этому событию предшествовала поездка первого Пандито Хамбо Ламы Дамба Даржа Заяева в Санкт-Петербург, где он вместе с делегацией удостоился у императрицы личной аудиенции. В знак закрепления дружеских отношений она преподнесла им свой золотой портрет и скульптурный бюст, копия которого находится в алтаре главного соборного храма – Цогчен дугана."Вы нам помогли и поспособствовали тому, что повернули колесо Учения на восток. А если колесо двигается, то Учение, соответственно, развивается", – сказал тогда Пандито Хамбо Лама императрице.В благодарность за поддержку бурятское буддийское сообщество во главе с Заяевым в 1766 официально провозгласило Елизавету Петровну и Екатерину Великую воплощением одного из самых почитаемых божеств – Белой Тары.С XVIII века все правители Российской империи были удостоены этой чести.По словам Ширээтэ-ламы Анинского дацана, в алтаре стояли портреты всех императоров Российской империи, начиная с Петра I и заканчивая Николаем II. Более того, монархи сами передавали их в храм, после того как официально вступали в должность.По словам Дарижапова, недалеко от Аниского дацана проезжал и даже ночевал будущий император Николай II, который дал разрешение на строительство большой статуи будды, высотой 21 метр, и подарил 5 золотых монет – сделал первый взнос. "На том месте, где он ночевал, мы 29 сентября 2018 года поставили ступу – сделали пьедестал, повесили потрет императора Николая II и провели освещение. Это было посвящено 150-летию со дня его рождения и столетию со дня расстрела царской семьи", – рассказал Ширээтэ-лама.Анинский дацан в XXI векеС 1986 года, когда сбылось пророчество оракулов, началось масштабное восстановления монастыря, был проведен обряд рамнэй – освещение религиозных объектов. Были воссозданы ступы – буддистские сооружения, посвященные настоятелям Анинского дацана, начиная с самого первого. В 1989 году усилиями уже пожилых учеников и их родственников, верующих людей, 26 небольших объектов были восстановлены, рассказал Ширээтэ-лама.Постепенно в монастырь начали возвращаться розданные оракулами в начале XX века реликвии."Из этих 22 святынь у нас сегодня вернулось уже 9, они не имеют цены. Это для нас очень дорогие в религиозном плане вещи. Одна из самых главных святынь – это золотая ступа, которая была подарена тринадцатым Далай-ламой Николаю II. В ней хранится прах Будды Шакьямуни", – рассказал Владимир Дарижапов.В 2009 году были созданы Буддийская община в селе Хоринск, оргкомитет для сбора средств на реставрацию и даже проведен марафон, благодаря которому удалось продолжить восстановление.В настоящее время Анинский дацан относится к организациям Буддийской традиционной Сангхи России, а Цогчен-дугану присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. Проект реставрации монастырского комплекса был официально одобрен в декабре 2020 года."Большое желание к 2023 году открыть двери нашего памятника главного кафедрального собора хоринских бурят", – заключил Ширээтэ-лама.
https://ria.ru/20201214/vottovaara-1588762557.html
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РИА Новости
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хорошие новости, республика бурятия, российская империя, елизавета петровна (императрица), николай ii, екатерина ii, буддизм

Когда две горы соединятся: в России восстановят старейший буддийский храм

08:00 11.01.2021
 
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацанаВид на Анинский дацан
Вид на Анинский дацан - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. На берегу реки Аны в Хоринском районе Бурятии, на равнине в окружении невысоких сопок, уже около 300 лет существует один из старейших центров буддизма в России – Анинский дацан. Его судьба во многом повторяет хитросплетения истории всей страны. Корреспондент проекта "Хорошие новости" поговорил с Ширээтэ-ламой (настоятелем) Анинского дацана Легцоком (Владимиром) Дарижаповым о том, почему в бурятской степи в начале XIX века каменный храм Будды строили русские зодчие и как живут буддисты Бурятии сегодня.
По легенде, за несколько лет до революции, во время последней службы 1915 года, два провидца, жившие в Анинском дацане, провели ритуал и сняли со всех храмов освящение. Прихожане сразу же начали задавать вопросы о причинах такого поступка. Ответ оказался невероятным: оракулы предвидели, что вскоре наступят тяжелые времена.
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацанаЛама Ринпоче в Анинском дацане, 1902 год
Лама Ринпоче в Анинском дацане, 1902 год
1 из 4
Лама Ринпоче в Анинском дацане, 1902 год
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацанаГлавные ворота Анинского дацана, историческое фото
Главные ворота Анинского дацана, историческое фото
2 из 4
Главные ворота Анинского дацана, историческое фото
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацанаТерритория Анинского дацана
Территория Анинского дацана
3 из 4
Территория Анинского дацана
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацанаИсторическое фото Цогчен дугана
Историческое фото Цогчен дугана
4 из 4
Историческое фото Цогчен дугана
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
1 из 4
Лама Ринпоче в Анинском дацане, 1902 год
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
2 из 4
Главные ворота Анинского дацана, историческое фото
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
3 из 4
Территория Анинского дацана
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
4 из 4
Историческое фото Цогчен дугана
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
С алтарей каждого из семнадцати храмов огромного религиозного буддийского центра убрали святыни и исторические ценности. Чтобы сохранить статуи божеств, освященные ступы и изображения, оракулы отдали их двадцати двум ламам, прошедшим полный курс обучения, а это ни много ни мало целых 20 лет.

"Ламы задали вопрос: "Почему так все происходит?" Они ответили, что наступают сложные времена, и вам эти святыни нужно будет пронести через всю свою жизнь и, когда наступит благоприятное время, нужно будет эти святыни обратно вернуть в Анинский дацан, чтобы они заняли свое почетное место в алтаре. И тогда был прямой вопрос: "А когда это благое время наступит?" И тогда оракулы сказали, что когда соединятся две горы", – поделился легендой Ширээтэ-лама.

Казалось бы, как такое может произойти? Владимир Дарижапов рассказал, что речь шла о священной горе Улзыто, которая находится за Анинским дацаном, и горе Номин добун, которая стоит восточнее от нее. Пророчество сбылось в 1989-м.
"Между этих двух гор была построена большая дамба высотой около 6–7 метров, для того чтобы перекрыть ручей и собирать воду для сельскохозяйственных нужд. Пророчество сбылось, и с 1989 года открывается первый реставрационный счет, начинаются попытки первых возрождений строительства и восстановления былой славы Анинского дацана", – сказал Ширээтэ-лама.
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацанаВосстановление Анинского дацана
Восстановление Анинского дацана
1 из 4
Восстановление Анинского дацана
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацанаСовременное фото Анинского дацана
Современное фото Анинского дацана
2 из 4
Современное фото Анинского дацана
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацанаАнинский дацан планируют восстановить к 2023 году
Анинский дацан планируют восстановить к 2023 году
3 из 4
Анинский дацан планируют восстановить к 2023 году
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацанаВид на Анинский дацан
Вид на Анинский дацан
4 из 4
Вид на Анинский дацан
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
1 из 4
Восстановление Анинского дацана
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
2 из 4
Современное фото Анинского дацана
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
3 из 4
Анинский дацан планируют восстановить к 2023 году
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
4 из 4
Вид на Анинский дацан
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана

Русские мотивы буддийского храма

Первое белокаменное здание главного храма – Цогчен дугана – начали возводить в Анинском дацане в 1811 году, после того как пожар уничтожил деревянные постройки. Именно это строение, выполненное русскими мастерами, заложило основы развития оригинальной бурятской школы буддийской архитектуры и зодчества.

"Дацан этот имеет смешанный стиль русского храма и какой-то тибетской пресловутой кумирни, украшен снаружи горельефными изображениями тигра, зайца, дракона, змеи, коня, овцы, обезьяны, курицы, собаки, свиньи, мыши и коровы, а внутри обставлен и обвешан кумирами и изображениями всех известных будд, боддисатв и покровителей буддийско-ламайского культа", – писал в 1840-х годах в воспоминаниях архиепископ Нил.

Участие русских мастеров не могло не отразиться на облике главного храма. При этом в его архитектуре была воплощена космологическая символика буддийской идеи мандалы, практиковавшейся в Древнем Китае, где понятие центра и четырех сторон света задавало ориентацию главного здания.
"Тогда буряты не имели мастерства возведения и работы с камнем, поэтому были приглашены русские мастеровые, которые начали строительство первого каменного буддистского храма на территории этнической Бурятии в Российской империи. Внешне он очень сильно напоминал русскую православную церковь, потому что храм спроектировал русский человек", – сказал Ширээтэ-лама Анинского дацана.
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацанаИсторический чертеж Цогчен дугана в разрезе
Исторический чертеж Цогчен дугана в разрезе
1 из 5
Исторический чертеж Цогчен дугана в разрезе
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацанаИсторический чертеж Цогчен дугана
Исторический чертеж Цогчен дугана
2 из 5
Исторический чертеж Цогчен дугана
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацанаИсторический чертеж парадного вида Цогчен дугана
Исторический чертеж парадного вида Цогчен дугана
3 из 5
Исторический чертеж парадного вида Цогчен дугана
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацанаИсторический чертеж Цогчен дугана с точными размерами
Исторический чертеж Цогчен дугана с точными размерами
4 из 5
Исторический чертеж Цогчен дугана с точными размерами
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацанаИсторический чертеж Цогчен дугана с пристроем
Исторический чертеж Цогчен дугана с пристроем
5 из 5
Исторический чертеж Цогчен дугана с пристроем
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
1 из 5
Исторический чертеж Цогчен дугана в разрезе
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
2 из 5
Исторический чертеж Цогчен дугана
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
3 из 5
Исторический чертеж парадного вида Цогчен дугана
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
4 из 5
Исторический чертеж Цогчен дугана с точными размерами
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
5 из 5
Исторический чертеж Цогчен дугана с пристроем
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана

Романовы и буддизм

Несмотря на географическую отдаленность от центральной России, Анинский дацан, который к концу XIX века разросся до крупного центра религии, книгопечатания и медицины, всегда был связан с династией Романовых.
В 1741 году императрица Елизавета Петровна признала буддизм одной из официальных религий. А уже в 1764 году Екатерина II издала указ, согласно которому в Бурятии признавалось существование ламаистской веры и утверждалось 11 капищ (буддистских дацанов) и 150 штатных религиозных учителей – лам.
Этому событию предшествовала поездка первого Пандито Хамбо Ламы Дамба Даржа Заяева в Санкт-Петербург, где он вместе с делегацией удостоился у императрицы личной аудиенции. В знак закрепления дружеских отношений она преподнесла им свой золотой портрет и скульптурный бюст, копия которого находится в алтаре главного соборного храма – Цогчен дугана.
"Вы нам помогли и поспособствовали тому, что повернули колесо Учения на восток. А если колесо двигается, то Учение, соответственно, развивается", – сказал тогда Пандито Хамбо Лама императрице.
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацанаКопия скульптурного бюста императрицы Екатерины II
Копия скульптурного бюста императрицы Екатерины II
1 из 2
Копия скульптурного бюста императрицы Екатерины II
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацанаШирээтэ-лама Легцок (Владимир) Дарижапов (справа от скульптуры)
Ширээтэ-лама Легцок (Владимир) Дарижапов (справа от скульптуры)
2 из 2
Ширээтэ-лама Легцок (Владимир) Дарижапов (справа от скульптуры)
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
1 из 2
Копия скульптурного бюста императрицы Екатерины II
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
2 из 2
Ширээтэ-лама Легцок (Владимир) Дарижапов (справа от скульптуры)
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
В благодарность за поддержку бурятское буддийское сообщество во главе с Заяевым в 1766 официально провозгласило Елизавету Петровну и Екатерину Великую воплощением одного из самых почитаемых божеств – Белой Тары.
С XVIII века все правители Российской империи были удостоены этой чести.
По словам Ширээтэ-ламы Анинского дацана, в алтаре стояли портреты всех императоров Российской империи, начиная с Петра I и заканчивая Николаем II. Более того, монархи сами передавали их в храм, после того как официально вступали в должность.

"Они отправляли свои портреты и знамена с вензелями нового императора России. Эти знамена освещались, проводились особые службы и хранились в западном алтаре нашего храма. И ежегодно здесь проводились службы за здравие царской семьи, за действующего здравствующего императора России. Мы должны показывать людям, объяснять, особенно подрастающему поколению, что была такая история. Дацан был очень тесно связан с историей нашего государства", – поделился Владимир Дарижапов.

По словам Дарижапова, недалеко от Аниского дацана проезжал и даже ночевал будущий император Николай II, который дал разрешение на строительство большой статуи будды, высотой 21 метр, и подарил 5 золотых монет – сделал первый взнос.
"На том месте, где он ночевал, мы 29 сентября 2018 года поставили ступу – сделали пьедестал, повесили потрет императора Николая II и провели освещение. Это было посвящено 150-летию со дня его рождения и столетию со дня расстрела царской семьи", – рассказал Ширээтэ-лама.

Анинский дацан в XXI веке

С 1986 года, когда сбылось пророчество оракулов, началось масштабное восстановления монастыря, был проведен обряд рамнэй – освещение религиозных объектов. Были воссозданы ступы – буддистские сооружения, посвященные настоятелям Анинского дацана, начиная с самого первого. В 1989 году усилиями уже пожилых учеников и их родственников, верующих людей, 26 небольших объектов были восстановлены, рассказал Ширээтэ-лама.
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацанаИнтерьер храмов Анинского дацана
Интерьер храмов Анинского дацана
1 из 7
Интерьер храмов Анинского дацана
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацанаВнутри буддийского храма
Внутри буддийского храма
2 из 7
Внутри буддийского храма
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацанаУбранство буддийского храма
Убранство буддийского храма
3 из 7
Убранство буддийского храма
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацанаСкульптуры храмов Анинского дацана
Скульптуры храмов Анинского дацана
4 из 7
Скульптуры храмов Анинского дацана
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацанаВ Анинском дацане хранятся буддийские реликвии
В Анинском дацане хранятся буддийские реликвии
5 из 7
В Анинском дацане хранятся буддийские реликвии
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацанаМозаика "Гомбо Сахюусан" в Отошо дугане Анинского дацана
Мозаика Гомбо Сахюусан в Отошо дугане Анинского дацана
6 из 7
Мозаика "Гомбо Сахюусан" в Отошо дугане Анинского дацана
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацанаЧойжил Сахюусан стал хранителем Эгитуйского дацана в 1825 году
Чойжил Сахюусан стал хранителем Эгитуйского дацана в 1825 году
7 из 7
Чойжил Сахюусан стал хранителем Эгитуйского дацана в 1825 году
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
1 из 7
Интерьер храмов Анинского дацана
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
2 из 7
Внутри буддийского храма
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
3 из 7
Убранство буддийского храма
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
4 из 7
Скульптуры храмов Анинского дацана
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
5 из 7
В Анинском дацане хранятся буддийские реликвии
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
6 из 7
Мозаика "Гомбо Сахюусан" в Отошо дугане Анинского дацана
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
7 из 7
Чойжил Сахюусан стал хранителем Эгитуйского дацана в 1825 году
© Фото предоставлены Ширээтэ-ламой Анинского дацана
Постепенно в монастырь начали возвращаться розданные оракулами в начале XX века реликвии.
"Из этих 22 святынь у нас сегодня вернулось уже 9, они не имеют цены. Это для нас очень дорогие в религиозном плане вещи. Одна из самых главных святынь – это золотая ступа, которая была подарена тринадцатым Далай-ламой Николаю II. В ней хранится прах Будды Шакьямуни", – рассказал Владимир Дарижапов.
В 2009 году были созданы Буддийская община в селе Хоринск, оргкомитет для сбора средств на реставрацию и даже проведен марафон, благодаря которому удалось продолжить восстановление.

"Жизнь у нас кипит. У нас 11 священнослужителей, шесть-семь учеников. В дацане работает своя внутренняя столовая, у нас есть гостевые дома, дома для священнослужителей. В последующем планируется открыть маленький музей, в котором будут собраны экспонаты, которые были найдены во время строительства: когда мы убирались, находилось очень много исторических изделий и декоров храма", – сказал Дарижапов.

В настоящее время Анинский дацан относится к организациям Буддийской традиционной Сангхи России, а Цогчен-дугану присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. Проект реставрации монастырского комплекса был официально одобрен в декабре 2020 года.
"Большое желание к 2023 году открыть двери нашего памятника главного кафедрального собора хоринских бурят", – заключил Ширээтэ-лама.
Ландшафт на горе Воттоваара в Карелии - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
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