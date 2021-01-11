Когда две горы соединятся: в России восстановят старейший буддийский храм

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. На берегу реки Аны в Хоринском районе Бурятии, на равнине в окружении невысоких сопок, уже около 300 лет существует один из старейших центров буддизма в России – Анинский дацан. Его судьба во многом повторяет хитросплетения истории всей страны. Корреспондент проекта "Хорошие новости" поговорил с Ширээтэ-ламой (настоятелем) Анинского дацана Легцоком (Владимиром) Дарижаповым о том, почему в бурятской степи в начале XIX века каменный храм Будды строили русские зодчие и как живут буддисты Бурятии сегодня.По легенде, за несколько лет до революции, во время последней службы 1915 года, два провидца, жившие в Анинском дацане, провели ритуал и сняли со всех храмов освящение. Прихожане сразу же начали задавать вопросы о причинах такого поступка. Ответ оказался невероятным: оракулы предвидели, что вскоре наступят тяжелые времена. С алтарей каждого из семнадцати храмов огромного религиозного буддийского центра убрали святыни и исторические ценности. Чтобы сохранить статуи божеств, освященные ступы и изображения, оракулы отдали их двадцати двум ламам, прошедшим полный курс обучения, а это ни много ни мало целых 20 лет.Казалось бы, как такое может произойти? Владимир Дарижапов рассказал, что речь шла о священной горе Улзыто, которая находится за Анинским дацаном, и горе Номин добун, которая стоит восточнее от нее. Пророчество сбылось в 1989-м."Между этих двух гор была построена большая дамба высотой около 6–7 метров, для того чтобы перекрыть ручей и собирать воду для сельскохозяйственных нужд. Пророчество сбылось, и с 1989 года открывается первый реставрационный счет, начинаются попытки первых возрождений строительства и восстановления былой славы Анинского дацана", – сказал Ширээтэ-лама.Русские мотивы буддийского храмаПервое белокаменное здание главного храма – Цогчен дугана – начали возводить в Анинском дацане в 1811 году, после того как пожар уничтожил деревянные постройки. Именно это строение, выполненное русскими мастерами, заложило основы развития оригинальной бурятской школы буддийской архитектуры и зодчества.Участие русских мастеров не могло не отразиться на облике главного храма. При этом в его архитектуре была воплощена космологическая символика буддийской идеи мандалы, практиковавшейся в Древнем Китае, где понятие центра и четырех сторон света задавало ориентацию главного здания."Тогда буряты не имели мастерства возведения и работы с камнем, поэтому были приглашены русские мастеровые, которые начали строительство первого каменного буддистского храма на территории этнической Бурятии в Российской империи. Внешне он очень сильно напоминал русскую православную церковь, потому что храм спроектировал русский человек", – сказал Ширээтэ-лама Анинского дацана. Романовы и буддизмНесмотря на географическую отдаленность от центральной России, Анинский дацан, который к концу XIX века разросся до крупного центра религии, книгопечатания и медицины, всегда был связан с династией Романовых.В 1741 году императрица Елизавета Петровна признала буддизм одной из официальных религий. А уже в 1764 году Екатерина II издала указ, согласно которому в Бурятии признавалось существование ламаистской веры и утверждалось 11 капищ (буддистских дацанов) и 150 штатных религиозных учителей – лам. Этому событию предшествовала поездка первого Пандито Хамбо Ламы Дамба Даржа Заяева в Санкт-Петербург, где он вместе с делегацией удостоился у императрицы личной аудиенции. В знак закрепления дружеских отношений она преподнесла им свой золотой портрет и скульптурный бюст, копия которого находится в алтаре главного соборного храма – Цогчен дугана."Вы нам помогли и поспособствовали тому, что повернули колесо Учения на восток. А если колесо двигается, то Учение, соответственно, развивается", – сказал тогда Пандито Хамбо Лама императрице.В благодарность за поддержку бурятское буддийское сообщество во главе с Заяевым в 1766 официально провозгласило Елизавету Петровну и Екатерину Великую воплощением одного из самых почитаемых божеств – Белой Тары.С XVIII века все правители Российской империи были удостоены этой чести.По словам Ширээтэ-ламы Анинского дацана, в алтаре стояли портреты всех императоров Российской империи, начиная с Петра I и заканчивая Николаем II. Более того, монархи сами передавали их в храм, после того как официально вступали в должность.По словам Дарижапова, недалеко от Аниского дацана проезжал и даже ночевал будущий император Николай II, который дал разрешение на строительство большой статуи будды, высотой 21 метр, и подарил 5 золотых монет – сделал первый взнос. "На том месте, где он ночевал, мы 29 сентября 2018 года поставили ступу – сделали пьедестал, повесили потрет императора Николая II и провели освещение. Это было посвящено 150-летию со дня его рождения и столетию со дня расстрела царской семьи", – рассказал Ширээтэ-лама.Анинский дацан в XXI векеС 1986 года, когда сбылось пророчество оракулов, началось масштабное восстановления монастыря, был проведен обряд рамнэй – освещение религиозных объектов. Были воссозданы ступы – буддистские сооружения, посвященные настоятелям Анинского дацана, начиная с самого первого. В 1989 году усилиями уже пожилых учеников и их родственников, верующих людей, 26 небольших объектов были восстановлены, рассказал Ширээтэ-лама.Постепенно в монастырь начали возвращаться розданные оракулами в начале XX века реликвии."Из этих 22 святынь у нас сегодня вернулось уже 9, они не имеют цены. Это для нас очень дорогие в религиозном плане вещи. Одна из самых главных святынь – это золотая ступа, которая была подарена тринадцатым Далай-ламой Николаю II. В ней хранится прах Будды Шакьямуни", – рассказал Владимир Дарижапов.В 2009 году были созданы Буддийская община в селе Хоринск, оргкомитет для сбора средств на реставрацию и даже проведен марафон, благодаря которому удалось продолжить восстановление.В настоящее время Анинский дацан относится к организациям Буддийской традиционной Сангхи России, а Цогчен-дугану присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. Проект реставрации монастырского комплекса был официально одобрен в декабре 2020 года."Большое желание к 2023 году открыть двери нашего памятника главного кафедрального собора хоринских бурят", – заключил Ширээтэ-лама.
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. На берегу реки Аны в Хоринском районе Бурятии, на равнине в окружении невысоких сопок, уже около 300 лет существует один из старейших центров буддизма в России – Анинский дацан. Его судьба во многом повторяет хитросплетения истории всей страны. Корреспондент проекта "Хорошие новости" поговорил с Ширээтэ-ламой (настоятелем) Анинского дацана Легцоком (Владимиром) Дарижаповым о том, почему в бурятской степи в начале XIX века каменный храм Будды строили русские зодчие и как живут буддисты Бурятии сегодня.
По легенде, за несколько лет до революции, во время последней службы 1915 года, два провидца, жившие в Анинском дацане, провели ритуал и сняли со всех храмов освящение. Прихожане сразу же начали задавать вопросы о причинах такого поступка. Ответ оказался невероятным: оракулы предвидели, что вскоре наступят тяжелые времена.
С алтарей каждого из семнадцати храмов огромного религиозного буддийского центра убрали святыни и исторические ценности. Чтобы сохранить статуи божеств, освященные ступы и изображения, оракулы отдали их двадцати двум ламам, прошедшим полный курс обучения, а это ни много ни мало целых 20 лет.
"Ламы задали вопрос: "Почему так все происходит?" Они ответили, что наступают сложные времена, и вам эти святыни нужно будет пронести через всю свою жизнь и, когда наступит благоприятное время, нужно будет эти святыни обратно вернуть в Анинский дацан, чтобы они заняли свое почетное место в алтаре. И тогда был прямой вопрос: "А когда это благое время наступит?" И тогда оракулы сказали, что когда соединятся две горы", – поделился легендой Ширээтэ-лама.
Казалось бы, как такое может произойти? Владимир Дарижапов рассказал, что речь шла о священной горе Улзыто, которая находится за Анинским дацаном, и горе Номин добун, которая стоит восточнее от нее. Пророчество сбылось в 1989-м.
"Между этих двух гор была построена большая дамба высотой около 6–7 метров, для того чтобы перекрыть ручей и собирать воду для сельскохозяйственных нужд. Пророчество сбылось, и с 1989 года открывается первый реставрационный счет, начинаются попытки первых возрождений строительства и восстановления былой славы Анинского дацана", – сказал Ширээтэ-лама.
Первое белокаменное здание главного храма – Цогчен дугана – начали возводить в Анинском дацане в 1811 году, после того как пожар уничтожил деревянные постройки. Именно это строение, выполненное русскими мастерами, заложило основы развития оригинальной бурятской школы буддийской архитектуры и зодчества.
"Дацан этот имеет смешанный стиль русского храма и какой-то тибетской пресловутой кумирни, украшен снаружи горельефными изображениями тигра, зайца, дракона, змеи, коня, овцы, обезьяны, курицы, собаки, свиньи, мыши и коровы, а внутри обставлен и обвешан кумирами и изображениями всех известных будд, боддисатв и покровителей буддийско-ламайского культа", – писал в 1840-х годах в воспоминаниях архиепископ Нил.
Участие русских мастеров не могло не отразиться на облике главного храма. При этом в его архитектуре была воплощена космологическая символика буддийской идеи мандалы, практиковавшейся в Древнем Китае, где понятие центра и четырех сторон света задавало ориентацию главного здания.
"Тогда буряты не имели мастерства возведения и работы с камнем, поэтому были приглашены русские мастеровые, которые начали строительство первого каменного буддистского храма на территории этнической Бурятии в Российской империи. Внешне он очень сильно напоминал русскую православную церковь, потому что храм спроектировал русский человек", – сказал Ширээтэ-лама Анинского дацана.
Несмотря на географическую отдаленность от центральной России, Анинский дацан, который к концу XIX века разросся до крупного центра религии, книгопечатания и медицины, всегда был связан с династией Романовых.
В 1741 году императрица Елизавета Петровна признала буддизм одной из официальных религий. А уже в 1764 году Екатерина II издала указ, согласно которому в Бурятии признавалось существование ламаистской веры и утверждалось 11 капищ (буддистских дацанов) и 150 штатных религиозных учителей – лам.
Этому событию предшествовала поездка первого Пандито Хамбо Ламы Дамба Даржа Заяева в Санкт-Петербург, где он вместе с делегацией удостоился у императрицы личной аудиенции. В знак закрепления дружеских отношений она преподнесла им свой золотой портрет и скульптурный бюст, копия которого находится в алтаре главного соборного храма – Цогчен дугана.
"Вы нам помогли и поспособствовали тому, что повернули колесо Учения на восток. А если колесо двигается, то Учение, соответственно, развивается", – сказал тогда Пандито Хамбо Лама императрице.
В благодарность за поддержку бурятское буддийское сообщество во главе с Заяевым в 1766 официально провозгласило Елизавету Петровну и Екатерину Великую воплощением одного из самых почитаемых божеств – Белой Тары.
С XVIII века все правители Российской империи были удостоены этой чести.
По словам Ширээтэ-ламы Анинского дацана, в алтаре стояли портреты всех императоров Российской империи, начиная с Петра I и заканчивая Николаем II. Более того, монархи сами передавали их в храм, после того как официально вступали в должность.
"Они отправляли свои портреты и знамена с вензелями нового императора России. Эти знамена освещались, проводились особые службы и хранились в западном алтаре нашего храма. И ежегодно здесь проводились службы за здравие царской семьи, за действующего здравствующего императора России. Мы должны показывать людям, объяснять, особенно подрастающему поколению, что была такая история. Дацан был очень тесно связан с историей нашего государства", – поделился Владимир Дарижапов.
По словам Дарижапова, недалеко от Аниского дацана проезжал и даже ночевал будущий император Николай II, который дал разрешение на строительство большой статуи будды, высотой 21 метр, и подарил 5 золотых монет – сделал первый взнос.
"На том месте, где он ночевал, мы 29 сентября 2018 года поставили ступу – сделали пьедестал, повесили потрет императора Николая II и провели освещение. Это было посвящено 150-летию со дня его рождения и столетию со дня расстрела царской семьи", – рассказал Ширээтэ-лама.
Анинский дацан в XXI веке
С 1986 года, когда сбылось пророчество оракулов, началось масштабное восстановления монастыря, был проведен обряд рамнэй – освещение религиозных объектов. Были воссозданы ступы – буддистские сооружения, посвященные настоятелям Анинского дацана, начиная с самого первого. В 1989 году усилиями уже пожилых учеников и их родственников, верующих людей, 26 небольших объектов были восстановлены, рассказал Ширээтэ-лама.
Постепенно в монастырь начали возвращаться розданные оракулами в начале XX века реликвии.
"Из этих 22 святынь у нас сегодня вернулось уже 9, они не имеют цены. Это для нас очень дорогие в религиозном плане вещи. Одна из самых главных святынь – это золотая ступа, которая была подарена тринадцатым Далай-ламой Николаю II. В ней хранится прах Будды Шакьямуни", – рассказал Владимир Дарижапов.
В 2009 году были созданы Буддийская община в селе Хоринск, оргкомитет для сбора средств на реставрацию и даже проведен марафон, благодаря которому удалось продолжить восстановление.
"Жизнь у нас кипит. У нас 11 священнослужителей, шесть-семь учеников. В дацане работает своя внутренняя столовая, у нас есть гостевые дома, дома для священнослужителей. В последующем планируется открыть маленький музей, в котором будут собраны экспонаты, которые были найдены во время строительства: когда мы убирались, находилось очень много исторических изделий и декоров храма", – сказал Дарижапов.
В настоящее время Анинский дацан относится к организациям Буддийской традиционной Сангхи России, а Цогчен-дугану присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. Проект реставрации монастырского комплекса был официально одобрен в декабре 2020 года.
"Большое желание к 2023 году открыть двери нашего памятника главного кафедрального собора хоринских бурят", – заключил Ширээтэ-лама.
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