https://ria.ru/20210111/bitkoin-1592605160.html

Курс биткоина обрушился

Курс биткоина обрушился

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина падала в понедельник вечером более чем на 20% (за последние 24 часа) и опускалась ниже 32 тысяч долларов,... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T17:47

2021-01-11T17:47

2021-01-11T18:33

европа

сша

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

биткоин

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина падала в понедельник вечером более чем на 20% (за последние 24 часа) и опускалась ниже 32 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 18.26 мск стоимость биткоина опускается на 16,51% - до 32 938 доллара. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин падает в цене на 17,13% - до 32 898 долларов, а ранее в ходе торгов падение превышало 20% и цена достигала уровня 31 115 долларов. Динамика везде приводится за сутки.На долю биткоина приходится 68,5% всего глобального рынка криптовалют."Сегодня падение биткоина от исторического максимума достигало 26%, сейчас цена корректируется вверх. Полагаю, это совершенно нормальное явление с учетом истории высокой волатильности криптовалют. Внешний фон тоже негативный - золото, серебро, акции Европы и США сегодня падают. Повод для беспокойства будет, если до конца месяца цена биткоина останется вблизи текущих уровней", - прокомментировал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор била рекорды. В пятницу биткоин установил абсолютный ценовой рекорд, достигнув нового исторического максимума в 41 950 долларов, но с тех пор заметно скорректировался.

https://radiosputnik.ria.ru/20210111/bitkoin-1592582312.html

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европа, сша, биткоин, экономика