https://ria.ru/20210111/bitkoin-1592541524.html

Эксперт объяснил обвал биткоина

Эксперт объяснил обвал биткоина

Значительное снижение цены биткоина в последние дни связано с долгожданной и необходимой коррекцией, а поддержать стоимость криптовалюты смогут новые фискальные РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T11:38

2021-01-11T11:38

2021-01-11T11:38

экономика

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Значительное снижение цены биткоина в последние дни связано с долгожданной и необходимой коррекцией, а поддержать стоимость криптовалюты смогут новые фискальные и монетарные стимулы, а также успехи в борьбе с коронавирусом, заявил РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.В пятницу биткоин установил абсолютный ценовой рекорд, достигнув нового исторического максимума в 41 057 долларов, но с тех пор заметно скорректировался. Так, в полночь на понедельник его стоимость уже опускалась ниже 37 тысяч долларов. А ранее в ходе сегодняшних торгов цена криптовалюты опускалась до уровня 32 538 долларов - минимума с 5 января.Среди причин снижения цены эксперт указал рост в два раза за месяц с достижением нового исторического максимума, причем без последующей коррекции."Сегодня биткоин продолжает снижаться и достигал уровня 32500 долларов. Относительно максимума он уже упал на 22%. После роста в два раза за один месяц это не выглядит драматично, однако стоить вспомнить историю предыдущих циклов", - также отметил Гусейнов.По словам эксперта, если биткоин закроет месяц на текущем уровне, вероятность конца цикла роста увеличится. "Поддержать рынки и биткоин смогут обещания новых фискальных и монетарных стимулов и успехи в борьбе с коронавирусом", - заключил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20201227/bitkoin-1591133994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика