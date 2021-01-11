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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210111/bilety-1592628673.html
Пассажиры пригородных электричек смогут приобретать билеты онлайн
Пассажиры пригородных электричек смогут приобретать билеты онлайн
У пассажиров, пользующихся услугами Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), появилась возможность купить билет на электропоезд в мобильном... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T19:07
2021-01-11T19:07
новости подмосковья
центральная пригородная пассажирская компания
ржд
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. У пассажиров, пользующихся услугами Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), появилась возможность купить билет на электропоезд в мобильном приложении "РЖД" без комиссии и дополнительных сборов. Об этом сообщил телеканал "360".Отмечается, что ЦППК – один из крупнейших пригородных железнодорожных перевозчиков в стране. Компания предоставляет услуги более чем в 10 субъектах России, в том числе в Москве и Подмосковье.Согласно правилам перевозок, билет на пригородную электричку можно будет приобрести за 10 суток до отправления. При этом вернуть его не получится.Кроме того, с помощью приложения "РЖД Пассажирам" можно купить билеты на поезда дальнего следования, проверить расписание, а также оформить перевозку багажа и домашних питомцев. Приложение доступно на базе операционных систем iOS или Android.
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центральная пригородная пассажирская компания, ржд, московская область (подмосковье)

Пассажиры пригородных электричек смогут приобретать билеты онлайн

19:07 11.01.2021
 
© РИА Новости / Илья ПиталевПассажиры на перроне на станции "Подольск" в Московской области
Пассажиры на перроне на станции Подольск в Московской области - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. У пассажиров, пользующихся услугами Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), появилась возможность купить билет на электропоезд в мобильном приложении "РЖД" без комиссии и дополнительных сборов. Об этом сообщил телеканал "360".
Отмечается, что ЦППК – один из крупнейших пригородных железнодорожных перевозчиков в стране. Компания предоставляет услуги более чем в 10 субъектах России, в том числе в Москве и Подмосковье.
Согласно правилам перевозок, билет на пригородную электричку можно будет приобрести за 10 суток до отправления. При этом вернуть его не получится.
Кроме того, с помощью приложения "РЖД Пассажирам" можно купить билеты на поезда дальнего следования, проверить расписание, а также оформить перевозку багажа и домашних питомцев. Приложение доступно на базе операционных систем iOS или Android.
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Новости ПодмосковьяЦентральная пригородная пассажирская компанияРЖДМосковская область (Подмосковье)
 
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