https://ria.ru/20210111/bilety-1592628673.html

Пассажиры пригородных электричек смогут приобретать билеты онлайн

Пассажиры пригородных электричек смогут приобретать билеты онлайн

У пассажиров, пользующихся услугами Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), появилась возможность купить билет на электропоезд в мобильном... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T19:07

2021-01-11T19:07

2021-01-11T19:07

новости подмосковья

центральная пригородная пассажирская компания

ржд

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. У пассажиров, пользующихся услугами Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), появилась возможность купить билет на электропоезд в мобильном приложении "РЖД" без комиссии и дополнительных сборов. Об этом сообщил телеканал "360".Отмечается, что ЦППК – один из крупнейших пригородных железнодорожных перевозчиков в стране. Компания предоставляет услуги более чем в 10 субъектах России, в том числе в Москве и Подмосковье.Согласно правилам перевозок, билет на пригородную электричку можно будет приобрести за 10 суток до отправления. При этом вернуть его не получится.Кроме того, с помощью приложения "РЖД Пассажирам" можно купить билеты на поезда дальнего следования, проверить расписание, а также оформить перевозку багажа и домашних питомцев. Приложение доступно на базе операционных систем iOS или Android.

https://ria.ru/20210111/proezdnoy-1592603158.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральная пригородная пассажирская компания, ржд, московская область (подмосковье)