https://ria.ru/20210111/bilety-1592628673.html
Пассажиры пригородных электричек смогут приобретать билеты онлайн
Пассажиры пригородных электричек смогут приобретать билеты онлайн
У пассажиров, пользующихся услугами Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), появилась возможность купить билет на электропоезд в мобильном... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T19:07
2021-01-11T19:07
2021-01-11T19:07
новости подмосковья
центральная пригородная пассажирская компания
ржд
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592628129_0:102:1501:946_1920x0_80_0_0_770629dd09e146334889c84e1e9c3613.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. У пассажиров, пользующихся услугами Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), появилась возможность купить билет на электропоезд в мобильном приложении "РЖД" без комиссии и дополнительных сборов. Об этом сообщил телеканал "360".Отмечается, что ЦППК – один из крупнейших пригородных железнодорожных перевозчиков в стране. Компания предоставляет услуги более чем в 10 субъектах России, в том числе в Москве и Подмосковье.Согласно правилам перевозок, билет на пригородную электричку можно будет приобрести за 10 суток до отправления. При этом вернуть его не получится.Кроме того, с помощью приложения "РЖД Пассажирам" можно купить билеты на поезда дальнего следования, проверить расписание, а также оформить перевозку багажа и домашних питомцев. Приложение доступно на базе операционных систем iOS или Android.
https://ria.ru/20210111/proezdnoy-1592603158.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592628129_66:0:1395:997_1920x0_80_0_0_c955b281dd2659c7db006a2ad268cdf2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральная пригородная пассажирская компания, ржд, московская область (подмосковье)