В США завели 25 дел о внутреннем терроризме после беспорядков в Капитолии
03:53 11.01.2021 (обновлено: 09:44 11.01.2021)
© REUTERS / Stephanie KeithУчастники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Американские власти возбудили по меньшей мере 25 дел о случаях внутреннего терроризма в связи с беспорядками в Капитолии, сообщил конгрессмен-демократ Джейсон Кроу.
Он заявил, что говорил об этом с министром армии Соединенных Штатов Райаном Маккарти, в частности, они обсуждали действия военных в связи с беспорядками и существующие меры безопасности.
"Министр Маккарти заявил, что в результате нападения на Капитолий открыто не менее 25 дел о внутреннем терроризме. (Обнаружены. — Прим. ред.) длинноствольное огнестрельное оружие, коктейли Молотова, взрывные устройства и пластиковые наручники, это позволяет предположить, что с трудом, но удалось предотвратить большее бедствие", — говорится в публикации конгрессмена в Twitter.
Кроу "выразил глубокую обеспокоенность" из-за сообщений о возможном участии в беспорядках действующих и находящихся в резерве военных.
По словам Маккарти, в Пентагоне осведомлены о "возможных угрозах, исходящих от потенциальных террористов" в дни перед инаугурацией избранного президента США Джо Байдена, которая назначена на 20 января. Министр заверил конгрессмена, что Минобороны и полиция готовятся обеспечить безопасность этого мероприятия.
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ранее направила федеральным властям письмо с просьбой предоставить дополнительную помощь в обеспечении безопасности инаугурации Байдена на фоне погрома в Капитолии.
Накануне газета USA Today со ссылкой на неназванного представителя Минобороны Соединенных Штатов сообщила, что под следствием по делам о терроризме находятся как минимум 25 военнослужащих.
Шестого января действующий президент США Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Байдена на выборах.
В итоге погибли пять человек. Демократы намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.