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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210111/besporyadki-1592509400.html
В США завели 25 дел о внутреннем терроризме после беспорядков в Капитолии
В США завели 25 дел о внутреннем терроризме после беспорядков в Капитолии
Американские власти возбудили по меньшей мере 25 дел о случаях внутреннего терроризма в связи с беспорядками в Капитолии, сообщил конгрессмен-демократ Джейсон... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T03:53
2021-01-11T09:44
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
министерство обороны сша
джо байден
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Американские власти возбудили по меньшей мере 25 дел о случаях внутреннего терроризма в связи с беспорядками в Капитолии, сообщил конгрессмен-демократ Джейсон Кроу.Он заявил, что говорил об этом с министром армии Соединенных Штатов Райаном Маккарти, в частности, они обсуждали действия военных в связи с беспорядками и существующие меры безопасности.Кроу "выразил глубокую обеспокоенность" из-за сообщений о возможном участии в беспорядках действующих и находящихся в резерве военных.По словам Маккарти, в Пентагоне осведомлены о "возможных угрозах, исходящих от потенциальных террористов" в дни перед инаугурацией избранного президента США Джо Байдена, которая назначена на 20 января. Министр заверил конгрессмена, что Минобороны и полиция готовятся обеспечить безопасность этого мероприятия.Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ранее направила федеральным властям письмо с просьбой предоставить дополнительную помощь в обеспечении безопасности инаугурации Байдена на фоне погрома в Капитолии.Накануне газета USA Today со ссылкой на неназванного представителя Минобороны Соединенных Штатов сообщила, что под следствием по делам о терроризме находятся как минимум 25 военнослужащих.Шестого января действующий президент США Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Байдена на выборах.В итоге погибли пять человек. Демократы намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.
https://ria.ru/20210110/tramp-1592406281.html
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капитолий, дональд трамп, министерство обороны сша, джо байден, москва, вашингтон (город), сша, в мире

В США завели 25 дел о внутреннем терроризме после беспорядков в Капитолии

03:53 11.01.2021 (обновлено: 09:44 11.01.2021)
 
© REUTERS / Stephanie KeithУчастники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© REUTERS / Stephanie Keith
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Американские власти возбудили по меньшей мере 25 дел о случаях внутреннего терроризма в связи с беспорядками в Капитолии, сообщил конгрессмен-демократ Джейсон Кроу.
Он заявил, что говорил об этом с министром армии Соединенных Штатов Райаном Маккарти, в частности, они обсуждали действия военных в связи с беспорядками и существующие меры безопасности.

"Министр Маккарти заявил, что в результате нападения на Капитолий открыто не менее 25 дел о внутреннем терроризме. (Обнаружены. — Прим. ред.) длинноствольное огнестрельное оружие, коктейли Молотова, взрывные устройства и пластиковые наручники, это позволяет предположить, что с трудом, но удалось предотвратить большее бедствие", — говорится в публикации конгрессмена в Twitter.

Кроу "выразил глубокую обеспокоенность" из-за сообщений о возможном участии в беспорядках действующих и находящихся в резерве военных.
По словам Маккарти, в Пентагоне осведомлены о "возможных угрозах, исходящих от потенциальных террористов" в дни перед инаугурацией избранного президента США Джо Байдена, которая назначена на 20 января. Министр заверил конгрессмена, что Минобороны и полиция готовятся обеспечить безопасность этого мероприятия.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
Вчера, 08:00Захват Капитолия в Вашингтоне
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Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ранее направила федеральным властям письмо с просьбой предоставить дополнительную помощь в обеспечении безопасности инаугурации Байдена на фоне погрома в Капитолии.
Накануне газета USA Today со ссылкой на неназванного представителя Минобороны Соединенных Штатов сообщила, что под следствием по делам о терроризме находятся как минимум 25 военнослужащих.
Шестого января действующий президент США Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Байдена на выборах.
В итоге погибли пять человек. Демократы намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.
Участники акции протеста сторонников Дональда Трампа и сотрудники полиции у здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
9 января, 08:00Захват Капитолия в Вашингтоне
Демократы уничтожают Америку. Миру — приготовиться
 
Захват Капитолия в ВашингтонеКапитолийДональд ТрампМинистерство обороны СШАДжо БайденМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
 
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