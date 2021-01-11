https://ria.ru/20210111/besporyadki-1592509400.html

В США завели 25 дел о внутреннем терроризме после беспорядков в Капитолии

В США завели 25 дел о внутреннем терроризме после беспорядков в Капитолии

Американские власти возбудили по меньшей мере 25 дел о случаях внутреннего терроризма в связи с беспорядками в Капитолии, сообщил конгрессмен-демократ Джейсон... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T03:53

2021-01-11T03:53

2021-01-11T09:44

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

министерство обороны сша

джо байден

москва

вашингтон (город)

сша

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Американские власти возбудили по меньшей мере 25 дел о случаях внутреннего терроризма в связи с беспорядками в Капитолии, сообщил конгрессмен-демократ Джейсон Кроу.Он заявил, что говорил об этом с министром армии Соединенных Штатов Райаном Маккарти, в частности, они обсуждали действия военных в связи с беспорядками и существующие меры безопасности.Кроу "выразил глубокую обеспокоенность" из-за сообщений о возможном участии в беспорядках действующих и находящихся в резерве военных.По словам Маккарти, в Пентагоне осведомлены о "возможных угрозах, исходящих от потенциальных террористов" в дни перед инаугурацией избранного президента США Джо Байдена, которая назначена на 20 января. Министр заверил конгрессмена, что Минобороны и полиция готовятся обеспечить безопасность этого мероприятия.Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ранее направила федеральным властям письмо с просьбой предоставить дополнительную помощь в обеспечении безопасности инаугурации Байдена на фоне погрома в Капитолии.Накануне газета USA Today со ссылкой на неназванного представителя Минобороны Соединенных Штатов сообщила, что под следствием по делам о терроризме находятся как минимум 25 военнослужащих.Шестого января действующий президент США Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Байдена на выборах.В итоге погибли пять человек. Демократы намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.

https://ria.ru/20210110/tramp-1592406281.html

https://ria.ru/20210109/amerika-1592332781.html

москва

вашингтон (город)

сша

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