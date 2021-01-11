https://ria.ru/20210111/benzin-1592530204.html

Новак заявил, что рост цен на бензин не превысит инфляцию

Новак заявил, что рост цен на бензин не превысит инфляцию

Рост цен на бензин Аи-92 в России в 2020 году составил 2%, - это существенно ниже инфляции, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T10:44

2021-01-11T10:44

2021-01-11T14:20

россия

цены на нефть

аи-92

александр новак

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0c/1574239443_0:0:3430:1930_1920x0_80_0_0_149c656a2abedf19518c57870befd70f.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Рост цен на бензин Аи-92 в России в 2020 году составил 2%, - это существенно ниже инфляции, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Рост цен на 92-й бензин в России в 2020-м составил около 2%, что существенно ниже темпов инфляции. При этом в течение года наблюдались колебания оптовых цен, зависящих напрямую от мировой конъюнктуры нефтяного рынка, а также факторов спроса и предложения в моменте", - сказал Новак.Вице-премьер также отметил, что в России на топливном рынке эффективно действует демпфирующий механизм.Этот механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

https://ria.ru/20210111/benzin-1592519916.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цены на нефть, аи-92, александр новак, экономика