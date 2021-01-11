https://ria.ru/20210111/benzin-1592519916.html
Эксперты спрогнозировали резкий рост цен на бензин в России
Эксперты спрогнозировали резкий рост цен на бензин в России
Эксперты предсказали резкое увеличение оптовых цен на топливо в России в январе, пишет "Коммерсант". РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T09:24
2021-01-11T09:24
2021-01-11T11:25
россия
цены на нефть
аи-92
аи-95
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570593379_0:73:3072:1801_1920x0_80_0_0_96f6292fcbd3f69dca48ea61d77e2d29.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Эксперты предсказали резкое увеличение оптовых цен на топливо в России в январе, пишет "Коммерсант".Отмечается, что такая тенденция может последовать за повышением цен на нефть, которые выросли в начале текущего года почти на десять процентов, до 56 долларов за баррель. На фоне слабого рубля, снижения экспортной пошлины из-за налогового маневра и роста акцизов экспорт бензина становится еще более привлекательным для компаний нефтяной отрасли.Как поясняют специалисты, снижение зависимости внутренних цен от экспортной альтернативы за последние годы происходило в основном за счет демпфирующего механизма, когда государство частично компенсирует компаниям потери от продажи топлива внутри страны. Однако поскольку параметры демпфера корректировались еще в 2019 году, сейчас с учетом роста внешних котировок он демонстрирует отставание от реальных цен на рынке, и теперь нефтяники не получают компенсации, а сами должны платить в бюджет и нести убытки.Как указывает издание, уже за период с декабря 2020 года АИ-92 и АИ-95 подорожали на восемь процентов, до 48 тысяч рублей и 49 тысяч рублей за тонну соответственно.
https://ria.ru/20210110/neft-1588751852.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570593379_244:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_cc8115143370fdaa67746d8c7a676199.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, цены на нефть, аи-92, аи-95, экономика
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Эксперты предсказали резкое увеличение оптовых цен на топливо в России в январе, пишет "Коммерсант"
.
Отмечается, что такая тенденция может последовать за повышением цен на нефть, которые выросли в начале текущего года почти на десять процентов, до 56 долларов за баррель. На фоне слабого рубля, снижения экспортной пошлины из-за налогового маневра и роста акцизов экспорт бензина становится еще более привлекательным для компаний нефтяной отрасли.
Как поясняют специалисты, снижение зависимости внутренних цен от экспортной альтернативы за последние годы происходило в основном за счет демпфирующего механизма, когда государство частично компенсирует компаниям потери от продажи топлива внутри страны. Однако поскольку параметры демпфера корректировались еще в 2019 году, сейчас с учетом роста внешних котировок он демонстрирует отставание от реальных цен на рынке, и теперь нефтяники не получают компенсации, а сами должны платить в бюджет и нести убытки.
Как указывает издание, уже за период с декабря 2020 года АИ-92
и АИ-95
подорожали на восемь процентов, до 48 тысяч рублей и 49 тысяч рублей за тонну соответственно.