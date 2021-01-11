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Эксперты спрогнозировали резкий рост цен на бензин в России
Эксперты спрогнозировали резкий рост цен на бензин в России
Эксперты предсказали резкое увеличение оптовых цен на топливо в России в январе, пишет "Коммерсант". РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T09:24
2021-01-11T11:25
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цены на нефть
аи-92
аи-95
экономика
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Эксперты предсказали резкое увеличение оптовых цен на топливо в России в январе, пишет "Коммерсант".Отмечается, что такая тенденция может последовать за повышением цен на нефть, которые выросли в начале текущего года почти на десять процентов, до 56 долларов за баррель. На фоне слабого рубля, снижения экспортной пошлины из-за налогового маневра и роста акцизов экспорт бензина становится еще более привлекательным для компаний нефтяной отрасли.Как поясняют специалисты, снижение зависимости внутренних цен от экспортной альтернативы за последние годы происходило в основном за счет демпфирующего механизма, когда государство частично компенсирует компаниям потери от продажи топлива внутри страны. Однако поскольку параметры демпфера корректировались еще в 2019 году, сейчас с учетом роста внешних котировок он демонстрирует отставание от реальных цен на рынке, и теперь нефтяники не получают компенсации, а сами должны платить в бюджет и нести убытки.Как указывает издание, уже за период с декабря 2020 года АИ-92 и АИ-95 подорожали на восемь процентов, до 48 тысяч рублей и 49 тысяч рублей за тонну соответственно.
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россия, цены на нефть, аи-92, аи-95, экономика

Эксперты спрогнозировали резкий рост цен на бензин в России

09:24 11.01.2021 (обновлено: 11:25 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС в Москве
Мужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Эксперты предсказали резкое увеличение оптовых цен на топливо в России в январе, пишет "Коммерсант".
Отмечается, что такая тенденция может последовать за повышением цен на нефть, которые выросли в начале текущего года почти на десять процентов, до 56 долларов за баррель. На фоне слабого рубля, снижения экспортной пошлины из-за налогового маневра и роста акцизов экспорт бензина становится еще более привлекательным для компаний нефтяной отрасли.
Как поясняют специалисты, снижение зависимости внутренних цен от экспортной альтернативы за последние годы происходило в основном за счет демпфирующего механизма, когда государство частично компенсирует компаниям потери от продажи топлива внутри страны. Однако поскольку параметры демпфера корректировались еще в 2019 году, сейчас с учетом роста внешних котировок он демонстрирует отставание от реальных цен на рынке, и теперь нефтяники не получают компенсации, а сами должны платить в бюджет и нести убытки.
Как указывает издание, уже за период с декабря 2020 года АИ-92 и АИ-95 подорожали на восемь процентов, до 48 тысяч рублей и 49 тысяч рублей за тонну соответственно.
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РоссияЦены на нефтьАИ-92АИ-95Экономика
 
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