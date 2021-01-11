https://ria.ru/20210111/bayden-1592647068.html

Байден заявил, что Трамп не должен находиться у власти

Байден заявил, что Трамп не должен находиться у власти

Избранный президент США Джо Байден заявил, что действующий глава государства Дональд Трамп не должен находиться у власти. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T22:10

2021-01-11T22:10

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захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден заявил, что действующий глава государства Дональд Трамп не должен находиться у власти."Я ясно дал понять, что президент Трамп не должен занимать офис. Точка", - сказал Байден, которого в рассылке цитируют журналисты пула переходного периода.Так он ответил на вопрос, причастен ли Трамп к подстрекательству к мятежу в контексте событий прошлой недели, когда его сторонники ворвались в Капитолий.По мнению Байдена, для тех, кто причастен к этим действиям, должна наступить ответственность.

https://ria.ru/20210111/bayden-1592564697.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210111/1592613640.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире