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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210111/bayden-1592647068.html
Байден заявил, что Трамп не должен находиться у власти
Байден заявил, что Трамп не должен находиться у власти
Избранный президент США Джо Байден заявил, что действующий глава государства Дональд Трамп не должен находиться у власти. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T22:10
2021-01-11T22:11
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден заявил, что действующий глава государства Дональд Трамп не должен находиться у власти."Я ясно дал понять, что президент Трамп не должен занимать офис. Точка", - сказал Байден, которого в рассылке цитируют журналисты пула переходного периода.Так он ответил на вопрос, причастен ли Трамп к подстрекательству к мятежу в контексте событий прошлой недели, когда его сторонники ворвались в Капитолий.По мнению Байдена, для тех, кто причастен к этим действиям, должна наступить ответственность.
https://ria.ru/20210111/bayden-1592564697.html
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капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Байден заявил, что Трамп не должен находиться у власти

22:10 11.01.2021 (обновлено: 22:11 11.01.2021)
 
© REUTERS / Mike SegarИзбранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах
Избранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© REUTERS / Mike Segar
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден заявил, что действующий глава государства Дональд Трамп не должен находиться у власти.
"Я ясно дал понять, что президент Трамп не должен занимать офис. Точка", - сказал Байден, которого в рассылке цитируют журналисты пула переходного периода.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
Вчера, 13:39Выборы президента США — 2020
Хайко Маас надеется, что Байден разберет оставленные Трампом "развалины"
Так он ответил на вопрос, причастен ли Трамп к подстрекательству к мятежу в контексте событий прошлой недели, когда его сторонники ворвались в Капитолий.
По мнению Байдена, для тех, кто причастен к этим действиям, должна наступить ответственность.
Лучше позже, чтоб никогда. Трампа могут свергнуть задним числом - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
Вчера, 17:55На грани
Лучше позже, чтоб никогда. Трампа могут свергнуть задним числомВсего пять минут позора с бегством конгрессменов в подвал и ногами хрестоматийного американца на столе Пелоси, зато сколько бонусов. Трамп теперь, словно мертвый лев – его не пинает только ленивый.
 
Захват Капитолия в ВашингтонеКапитолийДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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