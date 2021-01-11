https://ria.ru/20210111/bayden-1592564697.html

Хайко Маас надеется, что Байден разберет оставленные Трампом "развалины"

Хайко Маас надеется, что Байден разберет оставленные Трампом "развалины"

Новой администрации США предстоит разобрать "развалины", оставленные уходящим президентом Дональдом Трампом, успешная реализация этой задачи отвечает интересам... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T13:39

2021-01-11T13:39

2021-01-11T13:39

выборы президента сша — 2020

хайко маас

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БЕРЛИН, 11 янв - РИА Новости. Новой администрации США предстоит разобрать "развалины", оставленные уходящим президентом Дональдом Трампом, успешная реализация этой задачи отвечает интересам Европы, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас."У Байдена будет дел по горло в расчистке развалин, оставленных Трампом. Успешная реализация этого отвечает интересам Европы. Мы готовы активно (это) поддерживать, например, в инициативе Байдена "Альянс демократий", которая хорошо подходит нашему "Альянсу за мультилатерализм", - написал Маас в Twitter.Глава МИД ФРГ в понедельник находится с визитом в Каире, где обсуждает ближневосточный конфликт с коллегами из Египта, Иордании, Франции. В комментарии сопровождающим его журналистам Маас более развернуто прокомментировал ситуацию в США."Для нас важно, чтобы была упорядоченная передача власти, чтобы избранный президент быстро смог приступить к работе, потому что США будут востребованы (на международной арене). Абсолютно очевидно, что новая администрация будет сильно занята внутриполитическими вопросами. Поэтому важно, чтобы в США принимались правильные шаги. Это то, что обещал Байден, а именно шаг за шагом прекратить раскол в обществе. В этом ему можно только пожелать успеха", - заявил Маас в эфире телеканала NTV.По его словам, преодоление внутренних проблем США является условием для "насколько возможно быстрого возвращения США на международную арену как ответственного игрока".Говоря о своем визите в Египет, Маас отметил, что целью переговоров является попытка продвинуться к прямым палестино-израильским переговорам."Мы в последние месяцы интенсивно работали в этом формате с министрами иностранных дел Египта, Иордании, Франции над тем, чтобы выстроить переговорные каналы между правительством Израиля и властями Палестинской автономии. Я думаю, что с новой администрацией в Вашингтоне появится новая динамика. Сегодня нужно решение ближневосточного конфликта, потому что это создаст условия для более эффективного разрешения других конфликтов в регионе", - добавил Маас.

https://ria.ru/20210105/bayden-1592014339.html

https://ria.ru/20210108/tramp-1592355255.html

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хайко маас, дональд трамп, мид германии, джо байден, германия, сша, в мире