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"АвтоВАЗ" переименовал внедорожник Lada 4х4
"АвтоВАЗ" переименовал внедорожник Lada 4х4
"АвтоВАЗ" вернул классическому внедорожнику 4х4 его первоначальное наименование - Niva, добавив к нему приставку Legend, таким образом теперь он называется Lada РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T16:23
2021-01-11T16:43
россия
авто
автоваз
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "АвтоВАЗ" вернул классическому внедорожнику 4х4 его первоначальное наименование - Niva, добавив к нему приставку Legend, таким образом теперь он называется Lada Niva Legend, следует из сообщения производителя."Lada объявляет о переименовании модели 4x4 и возвращении ей первоначального названия Niva. Теперь культовый внедорожник продолжит свою историю под именем Lada Niva Legend. Вместе с новым названием автомобиль получил новые накладки вытяжной вентиляции на задних стойках. Они делают пребывание и общение в салоне автомобиля более комфортным. Результаты дорожных испытаний показали, что максимальное снижение шумов при интенсивном разгоне составило 3,7дБА и 2,2 дБА при движении с постоянными скоростями до 120км/ч", - отмечает компания.Отмечается, что для автомобиля предусмотрено более 10 вариантов исполнения, включая коммерческие модели, а также для всех модификаций внедорожника доступен пакет "Комфорт", который можно приобрести отдельно и установить у официальных дилеров марки. Пакет включает центральный замок с пультом дистанционного управления, сигнализацию с обратной связью, аудиосистему с разъемами формата USB и AUX, что дает возможность подключения мобильных устройств, поясняет "АвтоВАЗ".Lada Niva Legend – первый в мире внедорожник с несущим кузовом и постоянным полным приводом с возможностью блокировки межосевого дифференциала и подключения пониженной передачи. Многократный призер ралли "Дакар", популярный не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Эта машина на протяжении 45 лет остается самым доступным полноприводным автомобилем на рынке России.
https://ria.ru/20201221/avtovaz-1590198855.html
https://ria.ru/20201224/motor-1590661200.html
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россия, авто, автоваз

"АвтоВАЗ" переименовал внедорожник Lada 4х4

16:23 11.01.2021 (обновлено: 16:43 11.01.2021)
 
© Фото : LadaАвтомобиль Lada Niva Legend
Автомобиль Lada Niva Legend - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Фото : Lada
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "АвтоВАЗ" вернул классическому внедорожнику 4х4 его первоначальное наименование - Niva, добавив к нему приставку Legend, таким образом теперь он называется Lada Niva Legend, следует из сообщения производителя.
"Lada объявляет о переименовании модели 4x4 и возвращении ей первоначального названия Niva. Теперь культовый внедорожник продолжит свою историю под именем Lada Niva Legend. Вместе с новым названием автомобиль получил новые накладки вытяжной вентиляции на задних стойках. Они делают пребывание и общение в салоне автомобиля более комфортным. Результаты дорожных испытаний показали, что максимальное снижение шумов при интенсивном разгоне составило 3,7дБА и 2,2 дБА при движении с постоянными скоростями до 120км/ч", - отмечает компания.
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Отмечается, что для автомобиля предусмотрено более 10 вариантов исполнения, включая коммерческие модели, а также для всех модификаций внедорожника доступен пакет "Комфорт", который можно приобрести отдельно и установить у официальных дилеров марки. Пакет включает центральный замок с пультом дистанционного управления, сигнализацию с обратной связью, аудиосистему с разъемами формата USB и AUX, что дает возможность подключения мобильных устройств, поясняет "АвтоВАЗ".
Lada Niva Legend – первый в мире внедорожник с несущим кузовом и постоянным полным приводом с возможностью блокировки межосевого дифференциала и подключения пониженной передачи. Многократный призер ралли "Дакар", популярный не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Эта машина на протяжении 45 лет остается самым доступным полноприводным автомобилем на рынке России.
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