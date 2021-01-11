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Туризм
https://ria.ru/20210111/avstriya-1592627485.html
В Австрии из-за очередного локдауна переполнены горнолыжные курорты
В Австрии из-за очередного локдауна переполнены горнолыжные курорты
Из-за действующих в Австрии ограничений на горнолыжных курортах аншлаг начался в новогодние праздники, продолжался всю первую декаду января и, вероятно, не... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T19:06
2021-01-11T19:06
туризм
коронавирус covid-19
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австрия
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Из-за действующих в Австрии ограничений на горнолыжных курортах аншлаг начался в новогодние праздники, продолжался всю первую декаду января и, вероятно, не закончится, сообщает TourDom.ru. На альпийские склоны устремились тысячи жителей страны, из-за чего не хватает мест на автомобильных парковках курортов, за ски-пассами и у подъемников выстраиваются огромные очереди. Власти сообщают, что из-за больших скоплений людей социальная дистанция не соблюдается, это увеличивает риски передачи коронавирусной инфекции. По сообщениям европейских СМИ со ссылкой на главу МВД Австрии Карла Нехаммера, рассматривается вопрос о введении в ближайшее время строгих штрафов – как для операторов подъемников, не ограничивающих пропуск слишком большого числа горнолыжников на трассы, так и для туристов, игнорирующих противоковидные меры. При этом австрийские курорты пока доступны только местным жителям, гостей из-за границы не пускают. Подъемники работают, но гостиницы, рестораны, кафе, клубы и прочие объекты инфраструктуры – закрыты. Люди, как правило, приезжают личным транспортом и покидают склоны в конце светового дня. 10 января из-за большого потока автомобилей дорожной полиции пришлось уже в 9 утра ограничить движение на подъезде к курорту Штирия. В СМИ также публикуются многочисленные видеорепортажи о столпотворениях туристов в Земмеринге – комплексе, расположенном неподалеку от Вены. По словам Сергея Хомякова, генерального представителя крупного туроператора в Австрии, в стране сейчас действует уже третий по счету локдаун, введенный из-за пандемии COVID-19. Выходить из дома разрешается только по четырем основаниям – на работу, за покупкой товаров первой необходимости, для экстренной помощи родственникам и для индивидуальных занятий спортом на свежем воздухе. Таким образом, посещение горнолыжных курортов остается едва ли не единственным доступным видом активных развлечений, чем и объясняется такой ажиотаж вокруг поездок на зимние трассы.
https://ria.ru/20201221/kurorty-1589896388.html
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коронавирус covid-19, курорт, туризм, туристы, новости - туризм, австрия

В Австрии из-за очередного локдауна переполнены горнолыжные курорты

19:06 11.01.2021
 
© Fotolia / nicholasparishГоры в Австрии
Горы в Австрии - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Fotolia / nicholasparish
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Из-за действующих в Австрии ограничений на горнолыжных курортах аншлаг начался в новогодние праздники, продолжался всю первую декаду января и, вероятно, не закончится, сообщает TourDom.ru.
На альпийские склоны устремились тысячи жителей страны, из-за чего не хватает мест на автомобильных парковках курортов, за ски-пассами и у подъемников выстраиваются огромные очереди.
Власти сообщают, что из-за больших скоплений людей социальная дистанция не соблюдается, это увеличивает риски передачи коронавирусной инфекции.
По сообщениям европейских СМИ со ссылкой на главу МВД Австрии Карла Нехаммера, рассматривается вопрос о введении в ближайшее время строгих штрафов – как для операторов подъемников, не ограничивающих пропуск слишком большого числа горнолыжников на трассы, так и для туристов, игнорирующих противоковидные меры.
При этом австрийские курорты пока доступны только местным жителям, гостей из-за границы не пускают. Подъемники работают, но гостиницы, рестораны, кафе, клубы и прочие объекты инфраструктуры – закрыты.
Люди, как правило, приезжают личным транспортом и покидают склоны в конце светового дня. 10 января из-за большого потока автомобилей дорожной полиции пришлось уже в 9 утра ограничить движение на подъезде к курорту Штирия. В СМИ также публикуются многочисленные видеорепортажи о столпотворениях туристов в Земмеринге – комплексе, расположенном неподалеку от Вены.
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По словам Сергея Хомякова, генерального представителя крупного туроператора в Австрии, в стране сейчас действует уже третий по счету локдаун, введенный из-за пандемии COVID-19. Выходить из дома разрешается только по четырем основаниям – на работу, за покупкой товаров первой необходимости, для экстренной помощи родственникам и для индивидуальных занятий спортом на свежем воздухе. Таким образом, посещение горнолыжных курортов остается едва ли не единственным доступным видом активных развлечений, чем и объясняется такой ажиотаж вокруг поездок на зимние трассы.
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