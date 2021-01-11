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Биография Сарданы Авксентьевой
Биография Сарданы Авксентьевой
Мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила в понедельник, что подаст заявление об отставке. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T04:43
2021-01-11T04:43
сардана авксентьева
якутск
справки
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила в понедельник, что подаст заявление об отставке.Ниже приводится биографическая справкаСардана Владимировна Авксентьева родилась 2 июля 1970 года в селе Чурапча Чурапчинского района Якутской АССР.В 1993 году окончила историко-юридический факультет Якутского государственного университета (ныне Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова) по специальности "преподаватель истории", в 1998 году – Дальневосточную академию государственной службы (ныне Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС) по специальности "государственное и муниципальное управление".Трудовую деятельность начала в Октябрьском райкоме ВЛКСМ Якутска.В 1993-1996 году работала специалистом отдела по делам молодежи, спорта физической культуры и спорта администрации Якутска.В 1996 году перешла на работу в министерство по делам молодежи, туризма, физической культуры и спорта республики Саха (Якутия), работала главным специалистом, начальником отдела.С 1998 по 2000 год работала начальником отдела организационной и кадровой работы в национальной вещательной компании "Саха".В 2000 году – помощник депутата Государственной думы Виталия Басыгысова.С 2004 по 2007 год работала заместителем гендиректора ОАО "Туймаада Даймонд".С 2007 по 2012 год была заместителем главы городского округа "город Якутск" – руководителем аппарата Окружной администрации городского округа.С 2012 года – директор производственно-коммерческого комплекса "Аэроторгсервис" акционерного общества "Аэропорт Якутск".9 сентября 2018 года избрана главой городского округа "город Якутск", набрав 39,98% голосов избирателей. На выборы была выдвинута Партией возрождения России, но осталась беспартийной.В ноябре 2018 года получила статус сторонника партии "Единая Россия".В ноябре 2020 года стала известна по всей стране после того, как заявила, что власти Якутска хотят продать здание мэрии, чтобы переехать в новое помещение "без огромного количества кабинетиков".Сардана Авксентьева – первая женщина-мэр Якутска.11 января 2021 года сообщила об уходе в отставку из-за проблем со здоровьем.
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РИА Новости
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96
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сардана авксентьева, якутск, справки

Биография Сарданы Авксентьевой

04:43 11.01.2021
 
© Фото : мэрия ЯкутскаМэр Якутска Сардана Авксентьева
Мэр Якутска Сардана Авксентьева - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Фото : мэрия Якутска
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила в понедельник, что подаст заявление об отставке.
Ниже приводится биографическая справка
Сардана Владимировна Авксентьева родилась 2 июля 1970 года в селе Чурапча Чурапчинского района Якутской АССР.
В 1993 году окончила историко-юридический факультет Якутского государственного университета (ныне Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова) по специальности "преподаватель истории", в 1998 году – Дальневосточную академию государственной службы (ныне Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС) по специальности "государственное и муниципальное управление".
Трудовую деятельность начала в Октябрьском райкоме ВЛКСМ Якутска.
В 1993-1996 году работала специалистом отдела по делам молодежи, спорта физической культуры и спорта администрации Якутска.
В 1996 году перешла на работу в министерство по делам молодежи, туризма, физической культуры и спорта республики Саха (Якутия), работала главным специалистом, начальником отдела.
С 1998 по 2000 год работала начальником отдела организационной и кадровой работы в национальной вещательной компании "Саха".
В 2000 году – помощник депутата Государственной думы Виталия Басыгысова.
С 2004 по 2007 год работала заместителем гендиректора ОАО "Туймаада Даймонд".
С 2007 по 2012 год была заместителем главы городского округа "город Якутск" – руководителем аппарата Окружной администрации городского округа.
С 2012 года – директор производственно-коммерческого комплекса "Аэроторгсервис" акционерного общества "Аэропорт Якутск".
9 сентября 2018 года избрана главой городского округа "город Якутск", набрав 39,98% голосов избирателей. На выборы была выдвинута Партией возрождения России, но осталась беспартийной.
В ноябре 2018 года получила статус сторонника партии "Единая Россия".
В ноябре 2020 года стала известна по всей стране после того, как заявила, что власти Якутска хотят продать здание мэрии, чтобы переехать в новое помещение "без огромного количества кабинетиков".
Сардана Авксентьева – первая женщина-мэр Якутска.
11 января 2021 года сообщила об уходе в отставку из-за проблем со здоровьем.
 
Сардана АвксентьеваЯкутскСправки
 
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