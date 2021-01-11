https://ria.ru/20210111/avariya-1592596480.html

Опубликовано видео с места ДТП с военными автобусами в Подмосковье

Опубликовано видео с места ДТП с военными автобусами в Подмосковье

В соцсетях появилось видео массового ДТП с участием четырех военных автобусов и грузовика в Московской области. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T16:25

2021-01-11T16:25

2021-01-11T16:45

дтп с военными автобусами в подмосковье

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В соцсетях появилось видео массового ДТП с участием четырех военных автобусов и грузовика в Московской области.На кадрах видно, что одно из транспортных средств получило сильные повреждения. Прибывшие на место медики и военные пытаются оказывать помощь пострадавшим.Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что федеральной трассе М-9 "Балтия" столкнулись четыре военных автобуса и грузовик. В результате аварии погибли четыре человека, еще шесть пострадали. Обстоятельства ДТП выясняются.

https://ria.ru/20201109/dtp-1583669868.html

московская область (подмосковье)

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2021

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Кадры с места ДТП с военными автобусами на Новорижском шоссе Кадры с места ДТП с военными автобусами на Новорижском шоссе 2021-01-11T16:25 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с военными автобусами в подмосковье, московская область (подмосковье), происшествия