https://ria.ru/20210111/asteroid-1592533603.html

К Земле приближается потенциально опасный астероид

К Земле приближается потенциально опасный астероид

Астрономы сообщают, что в ближайшие два дня примерно в восьми миллионах километров от Земли пролетит потенциально опасный астероид 2020 WU5. Траектория его... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T10:59

2021-01-11T10:59

2021-01-11T11:54

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Астрономы сообщают, что в ближайшие два дня примерно в восьми миллионах километров от Земли пролетит потенциально опасный астероид 2020 WU5. Траектория его орбиты приведена на сайте Лаборатории реактивного движения НАСА.Астероид 2020 WU5 обнаружили 29 ноября 2020 года на снимках, полученных космическим телескопом NEOWISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer), а 4 декабря включили в Электронный циркуляр малых планет Международного астрономического союза (IAU).Небесное тело относится к группе "аполлонов" — околоземных объектов, орбиты которых пересекают земную с внешней стороны. По оценкам ученых, его диаметр составляет от 0,5 до 1,1 километра.Астероид 2020 WU5 перемещается по небу на фоне созвездий Корма, Единорог, Малый Пес, Близнецы и Возничий. Максимальное сближение с Землей ожидается в ночь с 13 на 14 января. По расчетным данным, его блеск составит 12,9 звездной величины, а угловая скорость — 33,4 угловой секунды в минуту. В это время астероид будет перемещаться на фоне Близнецов в сторону созвездия Возничего.В средних широтах Северного полушария сложатся хорошие условия для его наблюдения. Увидеть астрономический объект можно будет в телескопы с диаметром объектива от 200 миллиметров.Несмотря на то, что астероид пройдет достаточно далеко от Земли — по разным оценкам, от 8,1 до 7,5 миллиона километров, — он отнесен к потенциально опасным.

https://ria.ru/20201119/asteroid-1585427953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, астероиды, космос - риа наука, наса