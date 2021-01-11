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Американский аналитик призвал "перетянуть" Россию на сторону США
Американский аналитик призвал "перетянуть" Россию на сторону США
США нужно объединиться с Россией, чтобы сбалансировать мощь Китая. Об этом в газете The Hill пишет аналитик Джеймс Дюрсо. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T19:45
2021-01-11T19:45
2021-01-11T19:45
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. США нужно объединиться с Россией, чтобы сбалансировать мощь Китая. Об этом в газете The Hill пишет аналитик Джеймс Дюрсо.По словам автора статьи, недавно заключенное инвестиционное соглашение между Пекином и Евросоюзом будет иметь последствия для континента. США должны напомнить Брюсселю, что деятельность европейских компаний, в которые "успел проникнуть Китай", будет подвергнута тщательной проверке при попытке вести дела в Штатах.Эксперт считает, что США нужно оказать давление на Европу, чтобы разрушить новые отношения с Китаем, пока инвестиционное соглашение Брюсселя и Пекина не утверждено окончательно.По мнению Дюрсо, в "идеальном мире" Евросоюз состоял бы в одном блоке с США, чтобы они вместе противостояли России и Китаю. Однако если Брюссель планирует сближаться с Пекином, Вашингтону нужно объединяться с Москвой, чтобы сбалансировать могущество Китая.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, нато, евросоюз, сша, в мире