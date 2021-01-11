https://ria.ru/20210111/almaz-1592598098.html

В Якутии добыли крупный алмаз, похожий на челябинский метеорит

В Якутии добыли крупный алмаз, похожий на челябинский метеорит

Крупный алмаз, похожий на фрагмент челябинского метеорита, добыли в первый день 2021 года на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате в Якутии, сообщается на... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T16:36

2021-01-11T16:36

2021-01-11T16:36

республика саха (якутия)

алроса

архангельская область

общество

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ЯКУТСК, 11 янв – РИА Новости. Крупный алмаз, похожий на фрагмент челябинского метеорита, добыли в первый день 2021 года на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате в Якутии, сообщается на странице компании "Алроса" в соцсети Instagram."Наша 109-каратная находка напоминает фрагмент челябинского метеорита, наделавшего шуму (во всех смыслах) 15 февраля 2013 года. Кстати, среди прочего, в составе метеорита был обнаружен оливин, нередкое для алмаза включение. Наш алмаз-метеорит был добыт в первый день 2021 года на трубке Нюрбинская", - рассказали в алмазодобывающей компании.Освоение кимберлитовой трубки "Нюрбинская" ведет Нюрбинский горно-обогатительный комбинат, который был создан в 2000 году для освоения месторождений Накынского рудного поля в Нюрбинском улусе Якутии."Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах - на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "Алросы" в 2019 году достиг 3,338 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20200427/1570610029.html

https://ria.ru/20200807/1575497184.html

республика саха (якутия)

архангельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), алроса, архангельская область, общество