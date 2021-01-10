https://ria.ru/20210110/zhaparov-1592491090.html

Оппоненты Жапарова отказались признать итоги выборов

Оппоненты Жапарова отказались признать итоги выборов

Ряд кандидатов в президенты Киргизии, в том числе занявший второе место Адахан Мадумаров, заявили журналистам, что не признают итоги выборов. РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T19:42

2021-01-10T19:42

2021-01-10T20:20

президентские выборы в киргизии — 2021

садыр жапаров

нуржан шайлдабекова

киргизия

в мире

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БИШКЕК, 10 янв — РИА Новости. Ряд кандидатов в президенты Киргизии, в том числе занявший второе место Адахан Мадумаров, заявили журналистам, что не признают итоги выборов.По предварительным данным с автоматических считывающих урн, после обработки 95 процентов бюллетеней победу в первом туре одерживает бывший и.о. президента Садыр Жапаров с 79 процентами голосов. У Мадумарова менее семи процентов. Как заявил Мадумаров, зафиксированы нарушения, связанные с электронными данными с участков для голосования, и "специалисты в самое ближайшее время раскроют суть и сущность всего, что происходило".Также, по данным СМИ, не признал итоги голосования занявший пятое место экс-глава Госкомитета нацбезопасности Абдиль Сегизбаев. По его словам, которые приводит издание Akipress, выборы прошли под давлением и в неравной борьбе.Как сообщали в ЦИК страны, поступило более 40 обращений о возможных нарушениях. Глава комиссии Нуржан Шайлдабекова сообщила на пресс-конференции, что все жалобы будут рассмотрены в установленном законом порядке "и уже только потом можно будет однозначно утверждать", повлияли ли возможные нарушения на ход выборов.Одновременно с президентскими выборами в республике прошел референдум по выбору формы правления. По предварительным результатам, более 80 процентов киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской.

https://ria.ru/20210110/kirgiziya-1592438042.html

https://ria.ru/20210110/vybory-1592455621.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в киргизии — 2021, садыр жапаров, нуржан шайлдабекова, киргизия, в мире