Оппоненты Жапарова отказались признать итоги выборов
19:42 10.01.2021 (обновлено: 20:20 10.01.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛюди голосуют на досрочных выборах президента Кыргызской Республики на одном из избирательных участков в Бишкеке
БИШКЕК, 10 янв — РИА Новости. Ряд кандидатов в президенты Киргизии, в том числе занявший второе место Адахан Мадумаров, заявили журналистам, что не признают итоги выборов.
По предварительным данным с автоматических считывающих урн, после обработки 95 процентов бюллетеней победу в первом туре одерживает бывший и.о. президента Садыр Жапаров с 79 процентами голосов. У Мадумарова менее семи процентов.
Как заявил Мадумаров, зафиксированы нарушения, связанные с электронными данными с участков для голосования, и "специалисты в самое ближайшее время раскроют суть и сущность всего, что происходило".
Также, по данным СМИ, не признал итоги голосования занявший пятое место экс-глава Госкомитета нацбезопасности Абдиль Сегизбаев. По его словам, которые приводит издание Akipress, выборы прошли под давлением и в неравной борьбе.
Как сообщали в ЦИК страны, поступило более 40 обращений о возможных нарушениях. Глава комиссии Нуржан Шайлдабекова сообщила на пресс-конференции, что все жалобы будут рассмотрены в установленном законом порядке "и уже только потом можно будет однозначно утверждать", повлияли ли возможные нарушения на ход выборов.
Одновременно с президентскими выборами в республике прошел референдум по выбору формы правления. По предварительным результатам, более 80 процентов киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской.