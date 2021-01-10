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Оппоненты Жапарова отказались признать итоги выборов
Оппоненты Жапарова отказались признать итоги выборов
Ряд кандидатов в президенты Киргизии, в том числе занявший второе место Адахан Мадумаров, заявили журналистам, что не признают итоги выборов. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T19:42
2021-01-10T20:20
президентские выборы в киргизии — 2021
садыр жапаров
нуржан шайлдабекова
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 10 янв — РИА Новости. Ряд кандидатов в президенты Киргизии, в том числе занявший второе место Адахан Мадумаров, заявили журналистам, что не признают итоги выборов.По предварительным данным с автоматических считывающих урн, после обработки 95 процентов бюллетеней победу в первом туре одерживает бывший и.о. президента Садыр Жапаров с 79 процентами голосов. У Мадумарова менее семи процентов. Как заявил Мадумаров, зафиксированы нарушения, связанные с электронными данными с участков для голосования, и "специалисты в самое ближайшее время раскроют суть и сущность всего, что происходило".Также, по данным СМИ, не признал итоги голосования занявший пятое место экс-глава Госкомитета нацбезопасности Абдиль Сегизбаев. По его словам, которые приводит издание Akipress, выборы прошли под давлением и в неравной борьбе.Как сообщали в ЦИК страны, поступило более 40 обращений о возможных нарушениях. Глава комиссии Нуржан Шайлдабекова сообщила на пресс-конференции, что все жалобы будут рассмотрены в установленном законом порядке "и уже только потом можно будет однозначно утверждать", повлияли ли возможные нарушения на ход выборов.Одновременно с президентскими выборами в республике прошел референдум по выбору формы правления. По предварительным результатам, более 80 процентов киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской.
https://ria.ru/20210110/kirgiziya-1592438042.html
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президентские выборы в киргизии — 2021, садыр жапаров, нуржан шайлдабекова, киргизия, в мире

Оппоненты Жапарова отказались признать итоги выборов

19:42 10.01.2021 (обновлено: 20:20 10.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛюди голосуют на досрочных выборах президента Кыргызской Республики на одном из избирательных участков в Бишкеке
Люди голосуют на досрочных выборах президента Кыргызской Республики на одном из избирательных участков в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БИШКЕК, 10 янв — РИА Новости. Ряд кандидатов в президенты Киргизии, в том числе занявший второе место Адахан Мадумаров, заявили журналистам, что не признают итоги выборов.
По предварительным данным с автоматических считывающих урн, после обработки 95 процентов бюллетеней победу в первом туре одерживает бывший и.о. президента Садыр Жапаров с 79 процентами голосов. У Мадумарова менее семи процентов.

"Я не признаю итоги выборов", — процитировало политика информагентство 24.kg.

Как заявил Мадумаров, зафиксированы нарушения, связанные с электронными данными с участков для голосования, и "специалисты в самое ближайшее время раскроют суть и сущность всего, что происходило".
Агитационный билборд кандидата в президенты Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Бишкек - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
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Также, по данным СМИ, не признал итоги голосования занявший пятое место экс-глава Госкомитета нацбезопасности Абдиль Сегизбаев. По его словам, которые приводит издание Akipress, выборы прошли под давлением и в неравной борьбе.
Как сообщали в ЦИК страны, поступило более 40 обращений о возможных нарушениях. Глава комиссии Нуржан Шайлдабекова сообщила на пресс-конференции, что все жалобы будут рассмотрены в установленном законом порядке "и уже только потом можно будет однозначно утверждать", повлияли ли возможные нарушения на ход выборов.
Одновременно с президентскими выборами в республике прошел референдум по выбору формы правления. По предварительным результатам, более 80 процентов киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской.
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