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Жапаров лидирует на выборах президента Киргизии
Жапаров лидирует на выборах президента Киргизии
Садыр Жапаров лидирует на выборах президента Киргизии после обработки 92% бюллетеней автоматическими считывающими урнами, сообщили в ЦИК республики. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T17:18
2021-01-10T19:50
президентские выборы в киргизии — 2021
сооронбай жээнбеков
бишкек
садыр жапаров
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 10 янв — РИА Новости. Садыр Жапаров лидирует на выборах президента Киргизии после обработки 92% бюллетеней автоматическими считывающими урнами, сообщили в ЦИК республики.Бывший и.о. главы государства набирает 79% голосов и побеждает в первом туре. За него отдали свои голоса 1 миллион 40 тысяч человек. На втором месте Адахан Мадумаров с 6,6%.Как сообщил корреспондент РИА Новости, на площади Ала-Тоо в центре Бишкека уже установили аппаратуру для концерта в честь Жапарова. По сообщению штаба, мероприятие запланировано на 21:00 (18:00 мск). Сейчас там дежурят милиционеры, журналисты и сторонники политика.Одновременно с президентскими выборами в Киргизии прошел референдум по выбору формы правления в республике. По данным ЦИК, после обработки 75% бюллетеней за президентскую форму правления проголосовали более 80% граждан.Объявить досрочные выборы главы государства пришлось после того, как предыдущий президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку на фоне массовых протестов в октябре 2020 года.На высший пост претендуют 17 человек. Принять участие в голосовании могли более 3,5 миллиона киргизстанцев в республике и за рубежом. Порога явки на выборах нет — они будут признаны состоявшимися при любом числе проголосовавших.
https://ria.ru/20210110/kirgiziya-1592438042.html
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президентские выборы в киргизии — 2021, сооронбай жээнбеков, бишкек, садыр жапаров, киргизия, в мире

Жапаров лидирует на выборах президента Киргизии

17:18 10.01.2021 (обновлено: 19:50 10.01.2021)
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкИзбиратели на одном из избирательных участков в Бишкеке во время голосования на досрочных выборах президента Кыргызской Республики и референдуме по вопросу формы правления
Избиратели на одном из избирательных участков в Бишкеке во время голосования на досрочных выборах президента Кыргызской Республики и референдуме по вопросу формы правления - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 10 янв — РИА Новости. Садыр Жапаров лидирует на выборах президента Киргизии после обработки 92% бюллетеней автоматическими считывающими урнами, сообщили в ЦИК республики.
Бывший и.о. главы государства набирает 79% голосов и побеждает в первом туре. За него отдали свои голоса 1 миллион 40 тысяч человек. На втором месте Адахан Мадумаров с 6,6%.
Агитационный билборд кандидата в президенты Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Бишкек - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
Вчера, 08:42
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Как сообщил корреспондент РИА Новости, на площади Ала-Тоо в центре Бишкека уже установили аппаратуру для концерта в честь Жапарова. По сообщению штаба, мероприятие запланировано на 21:00 (18:00 мск). Сейчас там дежурят милиционеры, журналисты и сторонники политика.
Одновременно с президентскими выборами в Киргизии прошел референдум по выбору формы правления в республике. По данным ЦИК, после обработки 75% бюллетеней за президентскую форму правления проголосовали более 80% граждан.
Объявить досрочные выборы главы государства пришлось после того, как предыдущий президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку на фоне массовых протестов в октябре 2020 года.
На высший пост претендуют 17 человек. Принять участие в голосовании могли более 3,5 миллиона киргизстанцев в республике и за рубежом. Порога явки на выборах нет — они будут признаны состоявшимися при любом числе проголосовавших.
Кандидат в президенты Садыр Жапаров во время предвыборной встречи со сторонниками на Старой площади в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
Вчера, 12:55
ЦИК Киргизии рассказал о тратах кандидатов на президентскую кампанию
 
Президентские выборы в Киргизии — 2021Сооронбай ЖээнбековБишкекСадыр ЖапаровКиргизияВ мире
 
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