Жапаров лидирует на выборах президента Киргизии
17:18 10.01.2021 (обновлено: 19:50 10.01.2021)
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкИзбиратели на одном из избирательных участков в Бишкеке во время голосования на досрочных выборах президента Кыргызской Республики и референдуме по вопросу формы правления
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
БИШКЕК, 10 янв — РИА Новости. Садыр Жапаров лидирует на выборах президента Киргизии после обработки 92% бюллетеней автоматическими считывающими урнами, сообщили в ЦИК республики.
Бывший и.о. главы государства набирает 79% голосов и побеждает в первом туре. За него отдали свои голоса 1 миллион 40 тысяч человек. На втором месте Адахан Мадумаров с 6,6%.
Как сообщил корреспондент РИА Новости, на площади Ала-Тоо в центре Бишкека уже установили аппаратуру для концерта в честь Жапарова. По сообщению штаба, мероприятие запланировано на 21:00 (18:00 мск). Сейчас там дежурят милиционеры, журналисты и сторонники политика.
Одновременно с президентскими выборами в Киргизии прошел референдум по выбору формы правления в республике. По данным ЦИК, после обработки 75% бюллетеней за президентскую форму правления проголосовали более 80% граждан.
Объявить досрочные выборы главы государства пришлось после того, как предыдущий президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку на фоне массовых протестов в октябре 2020 года.
На высший пост претендуют 17 человек. Принять участие в голосовании могли более 3,5 миллиона киргизстанцев в республике и за рубежом. Порога явки на выборах нет — они будут признаны состоявшимися при любом числе проголосовавших.