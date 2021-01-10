https://ria.ru/20210110/zhaparov-1592480356.html

Жапаров лидирует на выборах президента Киргизии

Жапаров лидирует на выборах президента Киргизии

Садыр Жапаров лидирует на выборах президента Киргизии после обработки 92% бюллетеней автоматическими считывающими урнами, сообщили в ЦИК республики. РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T17:18

2021-01-10T17:18

2021-01-10T19:50

президентские выборы в киргизии — 2021

сооронбай жээнбеков

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садыр жапаров

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БИШКЕК, 10 янв — РИА Новости. Садыр Жапаров лидирует на выборах президента Киргизии после обработки 92% бюллетеней автоматическими считывающими урнами, сообщили в ЦИК республики.Бывший и.о. главы государства набирает 79% голосов и побеждает в первом туре. За него отдали свои голоса 1 миллион 40 тысяч человек. На втором месте Адахан Мадумаров с 6,6%.Как сообщил корреспондент РИА Новости, на площади Ала-Тоо в центре Бишкека уже установили аппаратуру для концерта в честь Жапарова. По сообщению штаба, мероприятие запланировано на 21:00 (18:00 мск). Сейчас там дежурят милиционеры, журналисты и сторонники политика.Одновременно с президентскими выборами в Киргизии прошел референдум по выбору формы правления в республике. По данным ЦИК, после обработки 75% бюллетеней за президентскую форму правления проголосовали более 80% граждан.Объявить досрочные выборы главы государства пришлось после того, как предыдущий президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку на фоне массовых протестов в октябре 2020 года.На высший пост претендуют 17 человек. Принять участие в голосовании могли более 3,5 миллиона киргизстанцев в республике и за рубежом. Порога явки на выборах нет — они будут признаны состоявшимися при любом числе проголосовавших.

https://ria.ru/20210110/kirgiziya-1592438042.html

https://ria.ru/20210110/vybory-1592455621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в киргизии — 2021, сооронбай жээнбеков, бишкек, садыр жапаров, киргизия, в мире