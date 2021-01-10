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В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 6,1

В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в провинции Жужуй в Аргентине, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T07:41

2021-01-10T07:41

2021-01-10T07:41

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

аргентина

в мире

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в провинции Жужуй в Аргентине, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземные толчки были зафиксированы в 3.54 по времени UTC (6.54 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 44 километрах от города Сан-Антонио-де-лос-Кобрес. Очаг залегал на глубине 185 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

аргентина

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2021

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европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), аргентина, в мире