https://ria.ru/20210110/vybory-1592479332.html

В Киргизии завершилось голосование на выборах президента

В Киргизии завершилось голосование на выборах президента

Избирательные участки на выборах президента и референдуме по определению формы правления Киргизии закрылись, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центризбиркома... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T17:05

2021-01-10T17:05

2021-01-10T17:05

президентские выборы в киргизии — 2021

киргизия

в мире

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БИШКЕК, 10 янв - РИА Новости. Избирательные участки на выборах президента и референдуме по определению формы правления Киргизии закрылись, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центризбиркома республики.За два часа до голосования явка избирателей и на выборах и на референдуме составила 33%.В Киргизии 10 января прошли досрочные выборы президента страны. Предыдущий всенародно избранный лидер Сооронбай Жээнбеков вынужден был подать в отставку на фоне массовых протестов в октябре 2020 года. На главный пост страны претендуют 17 человек - политики, чиновники, бизнесмены и силовики. Принять участие в выборах президента по республике и за рубежом смогут более 3,5 миллиона киргизстанцев. Порога явки на выборах нет - они будут признаны состоявшимися при любом числе проголосовавших.В один день с выборами главы государства в республике прошел референдум по определению формы правления в стране. Гражданам необходимо выбрать из трех предложенных вариантов: "президентская форма правления", "парламентская форма правления" и "против всех". По закону, плебисцит автоматически признается состоявшимся, если в референдуме примут участие свыше 30% избирателей.На выборах президента Киргизии и в ходе проведения референдума в республике используются автоматические считывающие урны, благодаря чему предварительные результаты голосования будут известны уже вскоре после закрытия избирательных участков.

https://ria.ru/20210110/kirgiziya-1592472871.html

https://ria.ru/20210110/vybory-1591204122.html

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президентские выборы в киргизии — 2021, киргизия, в мире