В Киргизии завершилось голосование на выборах президента
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкМеры безопасности на одном из избирательных участков в Бишкеке во время голосования на досрочных выборах президента Кыргызской Республик
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
БИШКЕК, 10 янв - РИА Новости. Избирательные участки на выборах президента и референдуме по определению формы правления Киргизии закрылись, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центризбиркома республики.
"Ровно в 20.00 (17.00 мск) участки по всей стране закрылись. Проголосовать после этого времени смогут только те, кто успел зайти на территорию участка", - заявил представитель пресс-службы.
За два часа до голосования явка избирателей и на выборах и на референдуме составила 33%.
В Киргизии 10 января прошли досрочные выборы президента страны. Предыдущий всенародно избранный лидер Сооронбай Жээнбеков вынужден был подать в отставку на фоне массовых протестов в октябре 2020 года. На главный пост страны претендуют 17 человек - политики, чиновники, бизнесмены и силовики. Принять участие в выборах президента по республике и за рубежом смогут более 3,5 миллиона киргизстанцев. Порога явки на выборах нет - они будут признаны состоявшимися при любом числе проголосовавших.
В один день с выборами главы государства в республике прошел референдум по определению формы правления в стране. Гражданам необходимо выбрать из трех предложенных вариантов: "президентская форма правления", "парламентская форма правления" и "против всех". По закону, плебисцит автоматически признается состоявшимся, если в референдуме примут участие свыше 30% избирателей.
На выборах президента Киргизии и в ходе проведения референдума в республике используются автоматические считывающие урны, благодаря чему предварительные результаты голосования будут известны уже вскоре после закрытия избирательных участков.
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