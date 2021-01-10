https://ria.ru/20210110/vybory-1592455621.html

ЦИК Киргизии рассказал о тратах кандидатов на президентскую кампанию

ЦИК Киргизии рассказал о тратах кандидатов на президентскую кампанию

Кандидат в президенты Киргизии Садыр Жапаров потратил во время избирательной кампании больше средств, чем все 16 его конкурентов вместе, свидетельствуют данные, РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T12:55

2021-01-10T12:55

2021-01-10T12:55

президентские выборы в киргизии — 2021

садыр жапаров

цик киргизии

киргизия

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БИШКЕК, 10 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты Киргизии Садыр Жапаров потратил во время избирательной кампании больше средств, чем все 16 его конкурентов вместе, свидетельствуют данные, опубликованные ЦИК республики.Контрольно-ревизионная группа ЦИК Киргизии опубликовала информацию о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 17 кандидатов на основе банковских сведений.Согласно им, за время кампании в фонды кандидатов поступило в сумме 124,7 миллиона сом (около 1,5 миллиона долларов). Из них кандидаты потратили 122,9 миллиона сом (1,48 миллиона долларов). В фонд одного только Жапарова поступило 67,184 миллиона сом (812,6 тысячи долларов) Он потратил всю эту сумму без остатка. Остальные кандидаты потратили от 1 до 5 миллионов сом каждый (от 12 тысяч долларов до 60,4 тысячи долларов).Только на предвыборную агитацию в СМИ и на билбордах Жапаров потратил 40,7 миллиона сом (492 тысячи долларов).

https://ria.ru/20210110/vybory-1591204122.html

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президентские выборы в киргизии — 2021, садыр жапаров, цик киргизии, киргизия