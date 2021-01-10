https://ria.ru/20210110/vybory-1592435039.html

Во всем Казахстане началось голосование на парламентских выборах

Во всем Казахстане началось голосование на парламентских выборах

Избирательные участки для голосования на очередных выборах в мажилис (нижняя палата) парламента и маслихаты (местные представительные органы власти) Казахстана... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T05:47

2021-01-10T05:47

2021-01-10T05:47

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АЛМА-АТА, 10 янв ─ РИА Новости. Избирательные участки для голосования на очередных выборах в мажилис (нижняя палата) парламента и маслихаты (местные представительные органы власти) Казахстана в открылись на всей территории страны, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Константин Петров.В 7.00 по времени Нур-Султана (4.00 мск) избирательные участки открылись в большинстве регионов Казахстана. В 8.00 по времени Нур-Султана (5.00 мск) голосование началось в западных регионах - Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях.По его данным, 49 избирательных участков за рубежом приступят к голосованию позже с учетом разницы часовых поясов.Завершится голосование на основной территории страны в 20.00 по времени Нур-Султана (17.00 мск). В западных регионах из-за разницы во времени участки и закроются на час позже.В выборах участвуют пять партий: возглавляемая экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым Nur Otan (Свет отечества), демократическая "Ак жол" (Светлый путь), "Народная партия Казахстана" (до ноября этого года называлась "Коммунистическая народная партия Казахстана"), Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" (Село), политическая партия "Адал" ("Честный", до ноября называлась "Единство"). Еще одна зарегистрированная в Казахстане партия - Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) - в конце ноября приняла решение бойкотировать выборы.Мажилис состоит из 107 депутатов, 98 из которых избираются по партийным спискам на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Для прохождения в мажилис партии должны преодолеть 7-процентный барьер. Еще девять депутатов мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана (АНК) - консультативно-совещательным органом, возглавляемым экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым и представляющим интересы всех этносов, проживающих в республике. Срок полномочий депутатов мажилиса - пять лет.

https://ria.ru/20210110/vybory-1592434387.html

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нур-султан, нурсултан назарбаев, единство, алма-ата, казахстан, выборы, в мире