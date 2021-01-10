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В Киргизии начались выборы президента
В Киргизии начались выборы президента
В Киргизии открылись избирательные участки для выборов президента страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центральной избирательной комиссии по выборам и... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T05:25
2021-01-10T05:32
сооронбай жээнбеков
бишкек
киргизия
выборы
в мире
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БИШКЕК, 10 янв — РИА Новости. В Киргизии открылись избирательные участки для выборов президента страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов.Как ранее сообщали в ЦИК, на всех участках будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические меры против COVID-19. Всех пришедших голосовать обеспечат медицинскими масками и санитайзерами. С интервалом в несколько часов в помещениях будут проводить санобработку. Также членам участковых избирательных комиссий поручено строго следить за соблюдением дистанции между посетителями мест для голосования.Предыдущий всенародно избранный лидер Сооронбай Жээнбеков вынужден был подать в отставку на фоне массовых протестов в октябре 2020 года. На главный пост страны претендуют 17 человек — политики, чиновники, бизнесмены и силовики. Принять участие в выборах президента по республике и за рубежом смогут более 3,5 миллиона граждан. Порога явки на выборах нет — их признают состоявшимися при любом числе проголосовавших.В один день с выборами главы государства в республике пройдет референдум по определению формы правления в стране. Гражданам необходимо выбрать из трех предложенных вариантов: "президентская форма правления", "парламентская форма правления" и "против всех". Плебисцит признают состоявшимся, если в референдуме примут участие свыше 30 процентов избирателей и если большинство из пришедших на участки не выберет вариант "Против всех".
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сооронбай жээнбеков, бишкек, киргизия, выборы, в мире

В Киргизии начались выборы президента

05:25 10.01.2021 (обновлено: 05:32 10.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПодготовка одного из избирательных участков в Бишкеке
Подготовка одного из избирательных участков в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БИШКЕК, 10 янв — РИА Новости. В Киргизии открылись избирательные участки для выборов президента страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов.

"По республике открылись 2420 избирательных участков", — заявил представитель пресс-службы.

Как ранее сообщали в ЦИК, на всех участках будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические меры против COVID-19. Всех пришедших голосовать обеспечат медицинскими масками и санитайзерами. С интервалом в несколько часов в помещениях будут проводить санобработку. Также членам участковых избирательных комиссий поручено строго следить за соблюдением дистанции между посетителями мест для голосования.
Предыдущий всенародно избранный лидер Сооронбай Жээнбеков вынужден был подать в отставку на фоне массовых протестов в октябре 2020 года. На главный пост страны претендуют 17 человек — политики, чиновники, бизнесмены и силовики. Принять участие в выборах президента по республике и за рубежом смогут более 3,5 миллиона граждан. Порога явки на выборах нет — их признают состоявшимися при любом числе проголосовавших.
В один день с выборами главы государства в республике пройдет референдум по определению формы правления в стране. Гражданам необходимо выбрать из трех предложенных вариантов: "президентская форма правления", "парламентская форма правления" и "против всех". Плебисцит признают состоявшимся, если в референдуме примут участие свыше 30 процентов избирателей и если большинство из пришедших на участки не выберет вариант "Против всех".
Голосование на избирательном участке в Бишкеке в ходе выборов президента Киргизии - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
02:17
Процедура выборов президента Киргизии
 
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