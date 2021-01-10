https://ria.ru/20210110/vaktsina-1592476632.html

Петербург ожидает поставку 88 тысяч доз вакцины от COVID-19 в январе

Петербург ожидает поставку 88 тысяч доз вакцины от COVID-19 в январе

Власти Петербурга в январе ожидают поставки 88 тысяч доз вакцины против коронавируса, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева. РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T16:34

2021-01-10T16:34

2021-01-10T16:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

михаил мурашко

александр беглов

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Власти Петербурга в январе ожидают поставки 88 тысяч доз вакцины против коронавируса, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.Как отмечают городские власти, с начала прививочной кампании в Петербурге привито 13 007 человек, из них 384 закончили цикл вакцинации. В том числе с 1 по 9 января от коронавируса привиты 6998 жителей Петербурга.Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил в воскресенье, что обсудил с главой Минздрава России Михаилом Мурашко возможность организации дополнительных поставок в город вакцины от коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210109/sputnik-1592420674.html

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коронавирус в россии, михаил мурашко, александр беглов, санкт-петербург, общество