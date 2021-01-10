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Петербург ожидает поставку 88 тысяч доз вакцины от COVID-19 в январе
Петербург ожидает поставку 88 тысяч доз вакцины от COVID-19 в январе
Власти Петербурга в январе ожидают поставки 88 тысяч доз вакцины против коронавируса, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T16:34
2021-01-10T16:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
михаил мурашко
александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Власти Петербурга в январе ожидают поставки 88 тысяч доз вакцины против коронавируса, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.Как отмечают городские власти, с начала прививочной кампании в Петербурге привито 13 007 человек, из них 384 закончили цикл вакцинации. В том числе с 1 по 9 января от коронавируса привиты 6998 жителей Петербурга.Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил в воскресенье, что обсудил с главой Минздрава России Михаилом Мурашко возможность организации дополнительных поставок в город вакцины от коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, михаил мурашко, александр беглов, санкт-петербург, общество

Петербург ожидает поставку 88 тысяч доз вакцины от COVID-19 в январе

16:34 10.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак" в процедурном кабинете
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Власти Петербурга в январе ожидают поставки 88 тысяч доз вакцины против коронавируса, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.
"В общей сложности в Петербург поступило 22 692 комплектов доз вакцины от COVID-19, которые распределены по поликлиникам. Сейчас доступно 9685 доз препарата. В январе ожидается поставка еще 88 тысяч доз", - говорится в сообщении.
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9 января, 20:10Распространение нового коронавируса
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Как отмечают городские власти, с начала прививочной кампании в Петербурге привито 13 007 человек, из них 384 закончили цикл вакцинации. В том числе с 1 по 9 января от коронавируса привиты 6998 жителей Петербурга.
"Помимо медиков, социальных работников, учителей, сотрудников силовых структур в городе проходит вакцинация представителей средств массовой информации и петербуржцев старше 60 лет, имеющих хронические заболевания. Иммунизацию от коронавирусной инфекции первым компонентом уже прошли 80 сотрудников городских СМИ", - информирует аппарат вице-губернатора.
Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил в воскресенье, что обсудил с главой Минздрава России Михаилом Мурашко возможность организации дополнительных поставок в город вакцины от коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМихаил МурашкоАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
 
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