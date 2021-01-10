https://ria.ru/20210110/ukraina-1592481048.html

Украинский ведущий признался, что соблюдает закон о мове с отвращением

Украинский ведущий признался, что соблюдает закон о мове с отвращением

Украинский обозреватель и телеведущий Вячеслав Пиховшек пожаловался на травлю оппозиции на Украине и резко раскритиковал языковые квоты, введенные в стране. Об... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T17:30

2021-01-10T17:30

2021-01-10T17:30

украина

в мире

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Украинский обозреватель и телеведущий Вячеслав Пиховшек пожаловался на травлю оппозиции на Украине и резко раскритиковал языковые квоты, введенные в стране. Об этом он заявил в эфире NewsOne. Пиховшек подчеркнул, что против несогласных "работают по беспределу". Он привел в качестве примера Евромайдан и его последователей.По мнению Пиховшека, ему как законопослушному гражданину Украины тяжело отстаивать свою позицию, так как он постоянно скован необходимостью соблюдать законы. Его коллеги, выступающие против поддержки русского языка на территории Украины, наоборот пользуются привилегиями. Согласно закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанному в 2019 году Петром Порошенко, квота на использование украинского языка на телевидении и радиостанциях в Украине поднялась до 90 процентов. Ранее действовала квота на уровне 75 процентов. Власти утверждали, что новая норма позволит популяризировать украинский язык. При этом оппозиция в Раде считает, что решение создаст новые конфликты и напряженность в обществе. Против принятия этого документа также выступали журналисты крупнейшего украинского общенационального телеканала "Интер", который ведет вещание в основном на русском языке.

https://ria.ru/20210106/ukraina-1592156152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире