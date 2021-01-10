https://ria.ru/20210110/ukraina-1592481048.html
Украинский ведущий признался, что соблюдает закон о мове с отвращением
Украинский ведущий признался, что соблюдает закон о мове с отвращением
Украинский обозреватель и телеведущий Вячеслав Пиховшек пожаловался на травлю оппозиции на Украине и резко раскритиковал языковые квоты, введенные в стране. Об... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T17:30
2021-01-10T17:30
2021-01-10T17:30
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582804065_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_649746af9453f326534f470bc3185659.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Украинский обозреватель и телеведущий Вячеслав Пиховшек пожаловался на травлю оппозиции на Украине и резко раскритиковал языковые квоты, введенные в стране. Об этом он заявил в эфире NewsOne. Пиховшек подчеркнул, что против несогласных "работают по беспределу". Он привел в качестве примера Евромайдан и его последователей.По мнению Пиховшека, ему как законопослушному гражданину Украины тяжело отстаивать свою позицию, так как он постоянно скован необходимостью соблюдать законы. Его коллеги, выступающие против поддержки русского языка на территории Украины, наоборот пользуются привилегиями. Согласно закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанному в 2019 году Петром Порошенко, квота на использование украинского языка на телевидении и радиостанциях в Украине поднялась до 90 процентов. Ранее действовала квота на уровне 75 процентов. Власти утверждали, что новая норма позволит популяризировать украинский язык. При этом оппозиция в Раде считает, что решение создаст новые конфликты и напряженность в обществе. Против принятия этого документа также выступали журналисты крупнейшего украинского общенационального телеканала "Интер", который ведет вещание в основном на русском языке.
https://ria.ru/20210106/ukraina-1592156152.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582804065_652:297:2987:2048_1920x0_80_0_0_d6515e781611d14fd691b8e84b5ad459.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.
Украинский обозреватель и телеведущий Вячеслав Пиховшек пожаловался на травлю оппозиции на Украине
и резко раскритиковал языковые квоты, введенные в стране. Об этом он заявил в эфире NewsOne
.
"Я с отвращением выполняю закон по поводу квот на украинском телевидении, но они (власти. — Прим. ред.) же заставили меня его выполнять. В их смысле слова — это победа", — сказал он.
Пиховшек подчеркнул, что против несогласных "работают по беспределу". Он привел в качестве примера Евромайдан и его последователей.
"Стреляют, жгут шины, поджигают людей, преследуют русский язык. Это делают люди, которые не скованы необходимостью соблюдать законы, им вообще плевать на законы, это логика этнической целесообразности", — пояснил телеведущий.
По мнению Пиховшека, ему как законопослушному гражданину Украины тяжело отстаивать свою позицию, так как он постоянно скован необходимостью соблюдать законы. Его коллеги, выступающие против поддержки русского языка на территории Украины, наоборот пользуются привилегиями.
"Уже теперь все понятно, обнажено до предела: русскоязычный человек объявляется врагом", — добавил он.
Согласно закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанному в 2019 году Петром Порошенко
, квота на использование украинского языка на телевидении и радиостанциях в Украине поднялась до 90 процентов. Ранее действовала квота на уровне 75 процентов.
Власти утверждали, что новая норма позволит популяризировать украинский язык. При этом оппозиция в Раде считает, что решение создаст новые конфликты и напряженность в обществе. Против принятия этого документа также выступали журналисты крупнейшего украинского общенационального телеканала "Интер", который ведет вещание в основном на русском языке.